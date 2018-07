Inhalt Seite 1 — Männer haben andere Wünsche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Katharina Elisabeth Russell

London, im September

Vor 130 Jahren noch konnte ein junger Mann seinem guten oder schlechten Geschmack freien Lauf lassen und in einem kanariengelben Frack, hellgrüner Seidenweste, milchkaffeefarbiger Hose, mit einem Biber-Zylinderhut auf dem Kopf und einem Stock mit Goldknauf in der Hand zum Warenspeicher am Themse-Kai eilen, um die Ladepapiere eines von Australien eingetroffenen Kargos in Empfang zu nehmen. Zwanzig Jahre später besuchte er die Börse in schwarzem Gehrock und hoher Angströhre, dem Zylinder ...

Zwischen diesen beiden Epochen liegt ein bedeutsamer Wendepunkt: die Geburtsstunde der Technik. Im Jahre 1771 erfand Richard Arkwright, ein wandernder Barbier, eine Spinnmaschine, die das Achtfache einer Handspindel leistete, und schon nach kurzer Zeit riefen die Spinner nach mehr Baumwolle. Und zur Zeit, da Edmund Cartwright, ein Geistlicher, den automatischen Webstuhl erfand, kam die Dampfmaschine von James Watt gerade zurecht, um ihn mit Kraft zu versorgen. Mit Windeseile stieg die Zahl der Stühle in den Jahren 1820 bis 1835 von 12 000 auf 85 000; mehr und mehr Spinnereien und Textilfabriken entstanden in England, Europa und Amerika.

Der schwarze Gehrock aus Bradfordtuch wie auch der später auftauchende Sakkoanzug (sack coat) waren und blieben die modischen Begleiter des Maschinenzeitalters: sie waren der zweckmäßige Ausdruck der Nüchternheit einer industriellen Revolution, die der Segelschiffromantik und der Oberlandpostkutsche für immer Lebewohl gesagt hatte.

Zu dem allgemeinen Zug nach Vereinheitlichung der Männerkleidung trug nicht nur der veränderte Rhythmus des Alltags bei: die public schools mit ihren neuen, strengen Kleidungsvorschriften ließen in den jungen Söhnen der englischen Aristokratie den Wunsch nach einer individuellen Note im Anzug kaum mehr aufkommen: Eton, Harrow und die anderen zahlreichen Erziehungsstätten bestärkten die Abneigung gegen „auffallende“ Kleidung, eine Abneigung, die bis zum heutigen Tage ein charakteristisches Merkmal des Engländers geblieben ist.

Der Zeitgeist, der diese von äußerer Respektabilität beherrschte Epoche kennzeichnet, ließ keinen Spielraum für die Extravaganzen von Modepionieren, wie sie das 17. und 18. Jahrhundert hervorgebracht hatte. Beau Nash (geb. 1674) und Beau Brummel (geb. 1778) waren – zum mindesten, was die von ihnen lancierten Modestile betrifft – um die Mitte des 19. Jahrhunderts so gut wie vergessen. Aber beide haben sich unschätzbare Verdienste um die Entwicklung der Gesellschaftsformen erworben: Beau Nash trat für die Verfeinerung der allgemeinen Kleidungssitten ein und erreichte, daß am Abend, besonders in Damengesellschaft, weder Kniestiefel noch Degen getragen wurden; seine strengen Mode-Edikte haben nicht nur zu „besserem Benehmen“, sondern auch zur „Anpassung des Anzugs an die jeweilige Gelegenheit“ beigetragen, eine Forderung, die auch heute wieder vom Men’s Fashion Council in London und von dem „Deutschen Institut für Herrenmode“ in Berlin propagiert wird.