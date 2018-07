Inhalt Seite 1 — Müssen wir jeden Unfug kopieren? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf, Ende September

Einige Industriegewerkschaften haben jüngst einen neuen Vorstoß für die Sozialisierung gemacht. Es soll gewiß nicht verkannt werden, daß diese Sozialisierungsfanfaren der letzten Zeit zur Begleitmusik des in wenigen Tagen beginnenden Bundeskongresses der Gewerkschaften und somit auch zur Wahl ihres künftigen Vorsitzenden gehörten. „Sie sollen daher nicht allzu ernst genommen werden. Aber sie dürfen auch nicht ohne Widerspruch bleiben.

Die Serie der Propagandareden wurde am 10. September von Heinrich Imig, dem Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Bergbau, auf einer Pressekonferenz in Bochum eröffnet. „Die Sozialisierung ist für uns keine politische Machtfrage, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit“, so erklärte er. Der Vorstand der IG Bergbau forderte zugleich die Überführung von Braunkohle, Steinkohle und Erz in Gemeineigentum, denn „es gibt, auf die Dauer gesehen, für den Bergbau nur eine Lösung, die seinen Problemen gerecht werden kann, und das ist eben die Sozialisierung“.

Auf die IG Bergbau folgte die IG Metall. Denn wenige Tage später wurde auf dem Gewerkschaftstag in Hannover das Banner des Klassenkampfes hochgezogen und im kommunistischen Flugblattjargon die gegenwärtige Lage mit folgenden Worten skizziert: „Die restaurierte Macht der Großaktionäre und der ehemaligen Konzernherren gefährdet die Demokratie, Starke reaktionäre, neofaschistische und militärische Kräfte versuchen den sozialen Fortschritt und die Demokratie zu zerstören. Unsere Forderungen können nur durch starke, stets kampfbereite und kampffähige Gewerkschaften, die frei sind von der Illusion der sogenannten Sozialpartnerschaft mit dem Unternehmertum, durchgesetzt werden.“ In diesem Zusammenhang wurde abermals die Sozialisierung der Montanindustrie gefordert und ein Frontgraben gegen die private Wirtschaft mit folgenden Worten bezogen: „Die Arbeitgeber wollen die Gewerkschaften knebeln und zersetzen. Sie unterstützen gewerkschaftsfeindliche Parteien, versuchen, gelbe Gruppen zu bilden und zu finanzieren.“

Der Dritte im Bunde war die Industriegewerkschaft Druck und Papier. Hier lief der stellvertretende DGB-Vorsitzende Mathias Fächer Sturm gegen Bundeswirtschaftsminister Erhard. Er sei empört über eine Äußerung des Ministers auf dem Steinkohlentag in Essen und nannte dessen ablehnende Haltung eine „mehr als eigentümliche Äußerung zur Forderung des DGB auf Sozialisierung der Grundstoffindustrien“. Föchers Empörung macht einen ziemlich theatralischen Eindruck. Viel eher hätte die deutsche Öffentlichkeit Recht und Grund, empört über die neuerliche Sozialisierungsforderung zu sein, für deren Verteidigung es keine einzige stichhaltige und überzeugende These gibt. Den Teilnehmern des Steinkohlentages in Essen werden noch die Heiterkeitsausbrüche und Beifallsstürme im Ohr nachklingen, als der Bundeswirtschaftsminister sagte:

„Was die Sozialisierung und die mit ihr zusammenhängenden Fragen betrifft, so müssen wir entgegnen: Müssen wir denn jeden Unfug in aller Welt Kopieren wollen? Diese verschwommene soziale Romantik kann uns nicht weiterhelfen. Alle Sozialisierung, Gemeineigentum und derartige Begriffe führen uns nur ab von dem eigentlichen Zweck und der eigentlichen Zielsetzung jeder vernünftigen Politik, nämlich durch Mehrung des Wohlstandes dafür zu sorgen, daß sich höchstpersönliches individuelles Eigentum bilden kann. Alles andere führt zu Begriffsvermatschungen.“ Soweit die Zitate.

Hierzu ist zu sagen; Zunächst muß der Versuch der IG Bergbau zurückgewiesen werden, die Sozialisierungsforderung als etwas Unpolitisches hinzustellen und sie sozusagen auf die Stufe eines wirtschaftlichen Führungsmittels zu erheben. Denn sie gehört--seit ihrer Geburtsstunde im vorigen Jahrhundert zu den wesentlichen politischen Akzenten des Marxismus, Der Wunsch, sie zu verharmlosen, beruht offenbar auf der Erkenntnis, daß die Bevölkerung durch den Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre gefeit ist gegen jedes politische Vabanquespiel dieser Art und gelernt hat, daß Sozialisierung nichts mit wirtschaftlicher Vernunft zu tun hat, sondern wirtschaftliche Unvernunft ist.