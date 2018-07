Was dem einen eine Sorge ist, bedeutet für den anderen eine Entlastung: Während den Bundeskanzler das Scheitern des EVG-Vertrages bedrückt, kann sein Finanzminister aufatmen. Denn er wird voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr nur 7,2 Milliarden DM an Besatzungskosten aufzubringen haben, gleich 600 Millionen DM monatlich, gegenüber den 9 Milliarden DM „für Besatzungs- und Verteidigungsausgaben“ des Voranschlages. Also würde sich seine Jahresrechnung um 1,8 Milliarden verbessern. Aber dieser Betrag ist, wenn wir Herrn Schäffer Glauben schenken dürfen, „nicht da“.

Nämlich: 250 Millionen DM, entsprechend dem zwanzigsten Teil jener fünf Milliarden, die der Bundesanteil an der Einkommen- und Körperschaftssteuer ausmacht, fehlen deshalb in seiner Kasse, weil die Länder dem Bund nur einen Anteil von 38 v. H. aus dem Aufkommen an diesen Steuern zugebilligt haben, anstatt der 40 v. H., die im Haushaltsplan vorgesehen waren. Weitere 1480 Millionen, die aus der Begebung von Anleihen aufgebracht werden sollten, sind zwar größtenteils schon (nämlich in Höhe von 1,2 Milliarden) für die im außerordentlichen Haushalt vorgesehenen Zwecke – Wohnungsbau, Straßenbau, Förderung der Schiffahrt, Darlehen an den Lastenausgleich – „freigegeben“ worden; die haushaltsmäßige Deckung für diese einstweilen aus Kassenreserven geleisteten (und noch zu leistenden) Ausgaben fehlt aber noch: weil der Bund ja noch keine Anleihen aufgelegt hat. Minister Schäffer meint, man solle nun auch in der zweiten Hälfte des laufenden Finanzjahres nicht an den Kapitalmarkt herantreten, zumal ja der Erlös einer Anleihe zunächst gar nicht gebraucht werde. Er würde lediglich „den unfreiwilligen Barbestand des Bundes“ (wozu insbesondere 1,86 Milliarden DM an bisher nicht abgerufene Besatzungskostenmittel gehören!) erhöhen, wobei ein solcher Zuwachs an Kassenreserven ohne den geringsten finanzwirtschaftlichen Nutzen wäre, sondern im Gegenteil – weil er ja Zinsen erfordert – nur Schaden brächte. Nach der Ansicht des Ministers bietet sich hier die Lösung an, die im Verteidigungshaushalt eingesparten Beträge (1800 Millionen minus der oben bereits erwähnten 250 Millionen, gleich 1550 Millionen) als „Ersatz“ für die ursprünglich aus Anleihebegabung erwarteten 1480 Millionen zu verwenden. Das sei haushaltsrechtlich ohne weiteres zulässig, so sagt der Minister – aber es kommt hier gar nicht so sehr auf die Rechtslage, wie auf politische Erwägungen an, die besagen, daß derartig einschneidende Änderungen des vom Parlament beschlossenen Haushaltsplanes nicht durch einsame Entschlüsse des Bundesfinanzministers vorgenommen werden sollten, sondern nur durch gemeinsame Beschlüsse im Bundeshaus ... Im übrigen würde Minister Schäffer gut daran tun, sich nicht heute schon (wie das kürzlich in einem Aufsatz im „Bulletin“ geschehen ist) den Kopf darüber zu zerbrechen, „ob die Leistungsfähigkeit des Kapitalmarktes zur Befriedigung der Anleihebedürfnisse des Bundes im kommenden Haushaltsjahr ausreichen wird, ohne die Finanzierung der Investitionen der privaten Wirtschaft unerträglich zu beschneiden.“ – Die Leistungsfähigkeit des Kapitalmarktes wird ausreichen, worauf sich Minister Schäffer felsenfest verlassen kann; er selber hat es in der Hand, die Voraussetzungen hierfür durch eine fühlbare Steuersenkung zu schaffen. Das erfordert freilich einen gewissen Mut zur Erkenntnis: Minister Schäffer muß sich nämlich jetzt endlich einmal zu der Einsicht durchringen, daß es für den Finanzminister leichter ist, Geld zu borgen, als es in Form von Steuern einzuziehen – und für den Staatsbürger leichter, Anleihen zu zeichnen, als Steuern zu zahlen. Die Finanzpolitik des Bundes aber lebte ja bisher in und von dem Irrglauben, daß kein Kapital „da“ ist, wenn man’s beim Steuerzahler leihen will-, daß dieser selbe Steuerzahler aber selbstverständlich alle öffentlichen und öffentlich geförderten Investitionen gern und leicht und freudig mit seinen Steuergroschen finanziere...

E. T.