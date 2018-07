Lange war ich der Überzeugung, er sei von der Kurverwaltung angestellt, bis ich herausgefunden hatte, daß hier derartige Einrichtungen nicht existierten. Da glaubte ich, er wolle Geld damit verdienen. Aber auch an dieser Vermutung mußte ich wieder zweifeln, weil er jeden Abend an derselben Stelle stand und seine Lieder zur Gitarre schluchzte. Er konnte hier unmöglich mit reichem Segen aus den Häusern rechnen, es war nämlich eine abgelegene Gasse und eine ärmliche noch dazu.

Das Hotel, in dem ich wohnte, hieß „Zum alten Delphin“, und es roch auch so. Einer der früheren Besitzer muß einmal durch Erbschaft oder Diebstahl in den Besitz großer Mengen von Kupferrohr gekommen sein, denn fast jeder Gegenstand im Haus war aus diesem Material gefertigt. Er hatte die Bettgestelle daraus gebogen, die Kleiderständer und jene seltsamen Geräte, die oben Waschschüsseln tragen, während ihre Beine, wie die Schwänze von Seepferdchen gerollt, zum Umstoßen herausfordern. Diese Möbel waren Brutstätten tiefster Melancholie. Man konnte sie nicht betrachten, ohne von grenzenloser Wehmut befallen zu werden.

Das Haus gegenüber war auch ein Hotel und glich dem meinen so, wie sich zwei Brüder gleichen, von denen jeder glaubt, der andere tauge nichts. Aus den bröckeligen Fugen zwischen dicken Steinen quollen allerlei Gewächse mit leuchtenden Blüten. Die üppigen und sehr verschiedenartigen Dachziegel schienen nachts über die Gasse hinweg ihre Plätze auszutauschen, denn jeden Morgen sahen sie wieder ganz anders aus. Auch möchte ich behaupten – obwohl ich Beweise hierfür nie erbringen könnte –, daß die Tiere zwischen den Dielenbrettern und hinter den blasigen Tapeten drüben keinen weniger aufdringlichen Charakter hatten, als hier bei mir. Nur schien der Besitzer keine kupferne Erbschaft gemacht zu haben, denn die Geräte – das konnte ich oftmals deutlich sehen – waren aus billigstem Eisendraht.

Ich wäre nie in das Haus gezogen, obwohl es „Paradies“ hieß. Ich hatte etwas gegen Eisen und gegen das allzu Drahtige. Um so mehr mußte ich mich immer wieder wundern, daß das Mädchen da wohnte. Sie war hübsch und ohne Frage etwas verrückt. Wenn sie zum Strand ging, hatte sie Sachen an, über die die Leute ihre Hände über dem Kopf zusammenschlugen. Das Auto stand nun schon seit sechs Wochen im Stall an der Tankstelle, und sie schien es vergessen zu haben. Sie traf auch keinerleit Anstalten, in eines der eleganten Hotels am Marktplatz zu ziehen, obwohl sie sicher schon allerlei trübe Erfahrungen da drüben gesammelt hatte. Sie war den ganzen Tag am Wasser oder oben bei den Ölbäumen, durch deren Stämme man das Meer und die Boote liegen sieht. Auch in der größten Hitze blieb sie da, und erst abends kam sie heim. Dann aß sie in ihrem Zimmer Orangen und weißes Brot dazu. Ich konnte sie jedesmal genau sehen, wenn ich mich in meinem Bett aufrichten mußte, um den Rest der Zigarette durch das Fenster auf die Straße zu werfen, dann es war heiß und man machte keine unnötigen Bewegungen.

Wenn ich es mir nachträglich überlege, kann es nur an dieser Hitze gelegen haben, daß ich vier Wochen dazu brauchte, um zu begreifen, daß der Mann nicht von der Kurverwaltung kam, und weitere zwei, daß auch nicht die Geldgier ihn in dieses trübe Viertel trieb.

Ich fand das ganz erstaunlich. Ich hatte gelesen, Liebe sei heute eine Sache von Angebot und Nachfrage und man zeige sie erst, nachdem man sich der Reaktion beim anderen versichert habe. Der da unten aber hatte den Mut zu einem einseitigen Bekenntnis, das er rückhaltlos angesichts von Marktfrauen und Gassenjungen offenbarte.

Ich weiß nicht, ob er Chancen hatte. Ich habe ihn nie gesehen, weil ich grundsätzlich nicht aufstand, solange genügend Wein und Zigaretten auf dem Stuhl (er war auch aus Kupfer) neben meinem Bett standen. Ich hätte ihn – wenn ich ein Mädchen wäre – allein schon seiner Stimme wegen niemals erhört, denn die war von einer fast etwas fatalen Höhe. Immerhin trat sie jedesmal auf den Balkon – das konnte ich wieder genau von meinem Bett aus sehen – und lächelte ihm zu, der für diesen Augenblick alles riskierte, sogar das Schlimmste: Lächerlichkeit.

Er war dann wohl sehr glücklich, denn in diesem Augenblick griff er immer ziemlich falsch. Das kann vorkommen, wenn man ganz verwirrt ist vor lauter Seligkeit. Und warum auch nicht! Er konnte ja schließlich nicht sehen, daß hinter ihr im Dunkel des Raumes, von einer Männerhand gehalten, eine Zigarette glomm.