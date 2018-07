Von Michael Freund

Vor 25 Jahren, am 3. Oktober 1929, schied Gustav Stresemann dahin – auf der Höhe seines Lebens aus einem unvollendeten Werk hinweggeholt. Noch in der Nacht, in der er starb, hatte er mit verzweifelter Anstrengung seiner Partei die Zustimmung zum Young-Plan abgerungen. „Es war schwer, sehr schwer“, das waren seine letzten Worte. In den Tagen vorher hatte der Todkranke noch erfahren, womit nach dem Willen einer sogenannten nationalen Opposition die Befreiung des Rheinlandes belohnt werden sollte: mit dem Zuchthaus, mit dem das Volksbegehren der Hugenberg und Hitler die Unterzeichner des Young-Planes bedrohte. Es war nicht nur das Schicksal Rathenaus und Erzbergers, das ihm entgegenstarrte: die jetzt mit pseudo-legalen Mitteln vollzogene moralische und politische Vernichtung, sondern auch eine quälende Ahnung, daß alles umsonst gewesen sein könnte. „Das ist ja Wahnsinn“, rief er aus, „dann habe ich ja umsonst gelebt.“ Mit der letzten Kraft seines verflackernden Lebens warf er sich der Flut entgegen, die das Fundament des Staates unterspülte. „Es grenzte an Heldenmut“, so sagte der britische Schatzkanzler zu seinem Tode, „wie er unermüdlich für sein Volk im Schatten des Todes, den wir alle die Hand nach ihm ausstrecken sahen, weiter arbeitete und plante.“

Ein Gewandelter

Stresemann war die stärkste politische Figur der deutschen Republik zwischen 1918 und 1933, vielleicht der einzige Staatsmann von überragendem Format, den diese Zeit in Deutschland hervorgebracht hat. Diese Zeit hat ihn wahrhaft „hervorgebracht“. Stresemann gehörte sicherlich zu den Notabeln der deutschen Politik schon lange Jahre vorher. Aber erst in der Weimarer Republik ist er geworden, was er war. Seine Größe beruht gerade darauf, daß er ein anderer wurde, daß er sich wandelte und daß er wuchs. Er wuchs mit den höheren Zwecken, die ihm die Zeit setzte. Die anderen blieben sich gleich. Die Revolutionäre und Sozialisten wußten in einer neuen Welt nichts wahrhaft Neues, so daß ihnen die Stunde unter den Fingern zerrann und ihnen nur die nutzlose und widerstrebende Anpassung an die veränderten Umstände blieb. Die Rechte predigte den Deutschen, sie möchten so handeln, als wäre es noch die Welt vor 1914, als ließe sich Geschichte ungeschehen machen und die Vergangenheit zurückholen, über die nicht einmal die Götter Gewalt haben.

Stresemann trat in die Weimarer Republik „schwer belastet“ ein, wie der Ausdruck war und ist. Man hat es vielfach als ein großes Unglück der Weimarer Republik dargestellt, daß die große bürgerliche Partei, die man gründen wollte, die Aufnahme Stresemanns verweigerte. Sie wollte mit dem „Flottenvereinler“, „Annexionisten“ und „Siegfriedler“ nichts zu tun haben. Noch war ja in der Tat nicht zu erkennen – wie Theodor Wolff zugunsten der unbarmherzigen „Spruchkammer“ von damals glaubwürdig anführt –, daß Stresemann ein anderer geworden sei. In einer Broschüre „Michel, horch der Seewind pfeift“ hatte er die „deutsche Weltpolitik“ zackig und forsch vertreten. Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen emporgestiegene Gustav Stresemann hatts noch nicht gelernt, Zweifel an die Aussage der militärischen Autoritäten und der Fachleute zu knüpfen. Der Monarchie hing er mit der ganzen Glaubensfähigkeit seines Lebens an. Stimmungsmäßig ist er sein Leben lang Monarchist geblieben.

Vielleicht ist der Bruch zwischen dem Stresemann des Weltkrieges und dem Stresemann des Lccarno-Vertrages nicht so tief, wie man annehmen möchte. Stresemann hat gelernt, aber nicht eigentlich „umgelernt“. Er schaltete nicht auf eine ganz andere Welle um. Er dachte immerdar in den Begriffen der großen Politik, das heißt der Außenpolitik und der europäischen Politik. Die außenpolitische Behauptung der Nation behielt für ihn den Vorrang. Natürlich wußte er, wie jeder Staatsmann, daß die Außenpolitik kein Vorwand für schlechtes Regieren sein dürfe. Aber der „Primat der Innenpolitik“ erschien ihm immer als ein etwas Dürftiges und Kleines. Er wußte, daß die Republik allein durch die Lösung ihrer außenpolitischen Fragen bestehen würde und daß eine deutsche Republik mit einer noch so vollkommenen Verfassung an dem außenpolitischen Scheitern zerbrechen würde.

Tapferkeit des Verlierens