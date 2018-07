Den Sportfliegern ist eine große Freude widerfahren – die Wasserkuppe der Rhön wurde vom amerikanischen Hauptquartier nach neun Jahren wieder für den Segelflug freigegeben. Was das für unseren Luftsport bedeutet, kann wohl nur der recht ermessen, der aus eigenem Miterleben weiß, welch ungeheurer Auftrieb vor rund dreißig Jahren von dem Treiben auf den Bergrücken und an den Hängen der Rhön ausging und wie die motorlosen Flüge einer zunächst sehr kleinen Schar flugbegeisterter junger Leute mit der Zeit das ganze Gebiet der Luftfahrt befruchteten. Die Wasserkuppe ist die Geburtsstätte des Segelfluges und blieb, mögen auch später noch so viele andere Fluggelände in Deutschland und in allen Ländern der Welt entstanden sein, immer das klassische Segelfluggelände. Auf der Rhön geflogen zu sein und womöglich dort gewonnen zu haben, war immer eine besondere Sehnsucht und ein besonderer Stolz aller Sportflieger der Welt. –

Darüber hinaus aber war die Rhön sozusagen auch die Hochschule für alle angehenden Piloten, und noch mehr als das – die Forschungsstätte für unsere Konstrukteure, Meteorologen und alle, die mit der Luftfahrt zu tun hatten. Gewiß gab es auch schon lange vor dem ersten Weltkriege viele Menschen, die sich mit dem Problem des motorlosen Fluges beschäftigt hatten, aufbauend auf den Erfahrungen eines Leonardo da Vinci, George Cayley, le Bris, Mouillard, Ader, Pilcher, Chanute und Lilienthal vor allem, um nur einige der ältesten Pioniere aufzuzählen. Aber Schwung, System und tiefgründige Erforschung der Materie mit allen Hilfsmitteln einer modernen Wissenschaft kamen doch erst mit den Rhön-Segelflügen auf. Der Entdecker der Rhön und der Wasserkuppe, als Segelfluggelände war, das sei hier noch einmal festgestellt, der Darmstädter Schüler und spätere Student der dortigen technischen Hochschule, Gutermuth, der schon im Jahre 1912 in der Rhön mit seinem Doppeldecker einen Gleitflug von 843 Meter Länge in 113 Sekunden schaffte.

Die Rhönflüge führten zu Erkenntnissen, die man niemals in Laboratorien oder Windkanälen hätte gewinnen können. In der Rhön fand man in mühseligen Arbeiten die günstigste Formgebung für das gesamte Fluggerät heraus, auf die man zuvor und besonders im Kriege kaum geachtet hatte. Männer der Wissenschaft und der Technik beschäftigten sich ernsthaft mit dem Segelflug und holten mit den besten Sportsmännern alles aus der Sache heraus, was sie benötigten, um endlich Fluggeräte zu bauen, die auch wirtschaftlich allen Ansprüchen genügen konnten. Selbst auf ganz anderen Gebieten der Technik, die mit dem Segelflug nur die Ausnutzung der Windkräfte gemeinsam hatten, wurden Erfolge erzielt, die man ohne den motorlosen Flug niemals erreicht hätte. Sicherlich war es kein Zufall, daß die Erfindung des Rotorschiffes zeitlich mit dem Aufblühen der Segelflugforschung zusammenfiel. Die praktische Ärodynamik hat durch den Segelflug eine starke Anregung erfahren. Und was die gerade auch für den modernen Luftverkehr so notwendige Meteorologie aus ihm gewonnen hat, kann man vielleicht sogar heute noch nicht einmal voll ermessen, ebensowenig wie die Bedeutung, die er für die Ausbildung unserer Flugzeugingenieure und Konstrukteure hatte.

Es gibt kaum einen Sport, der soviel zum Nachdenken anregt, praktische Handfertigkeit und vor allem Verantwortlichkeit verlangt, der so stark junge Menschen zu gewissenhaften und natürlich auch mutigen und entschlossenen Männern erzieht wie der Segelflug. Vierfach sind seine Aufgaben: Forschen, Gestalten, Ausbilden und Erziehen. Er sollte deshalb, jetzt wo die Rhön uns wieder erschlossen ist, von allen berufenen Stellen im Bund, den Ländern und Kommunen besonders unterstützt werden. W. F. Kleffel