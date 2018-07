Die britischen Flugzeuge vom Typ „Comet“ standen unter keinem guten Stern. Sie wurden bekanntlich aus dem Verkehr gezogen und neuen Prüfungen unterworfen. Der Verdacht, es habe sich um Sabotage gehandelt, konnte nicht aufrechterhalten werden. Der Direktor der RAF-Versuchsstation in Farnborough ist nach sechswöchigen Untersuchungen zu einem anderen Schluß gekommen. Hier der Gang der Untersuchungen, auch in chronologischer Darstellung.

Die ideale Reiseflughöhe der „Comet“ liegt bei zehn bis zwölf Kilometer; in ungefähr gleicher Höhe befindet sich die von Meteorologen als Tropo-Pause bezeichnete gedachte Linie, die die erdnahe Troposphäre von der „wetterlosen“ Stratosphäre trennt. Hier herrscht im Durchschnitt ein Luftdruck von 225 Millibar oder rund 170 Millimeter. Im Meeresniveau beträgt der Luftdruck 1013 Millibar oder 760 Millimeter. Anders ausgedrückt –: Auf jeden Quadratzentimeter der „Comet“ drückten am Erdboden rund 1,03 Kilogramm Luft, während des Fluges in zehn bis zwölf Kilometer Höhe jedoch nur 0,23 Kilogramm Luft, also etwa ein Viertel. Um für die Fluggäste und die Besatzung normale erdnahe Luftdruckverhältnisse zu schaffen, wurde in die „Comet“ eine Druckkabine eingebaut. Innerer und äußerer Luftdruck verhalten sich also wie 4:1; Muß dies schon zu einer enormen Belastung für das Material führen, so wird es durch die Zwischenlandungen zur Treibstoffergänzung noch stärker beansprucht.

Das dadurch notwendige Auf- und Abtauchen im Luftozean muß zu einer Art Atmung des Metallrumpfes führen. Sollte nicht, so schloß Professor Hall, diese bisher unerprobten ständigen starken Druckschwankungen schließlich zu Ermüdungserscheinungen des Materials führen ...? (Im Durchschnitt mußte die „Comet“ bei 3000 Flugstunden 750 Landungen durchführen, das heißt: der Metallrumpf „atmete 1500 mal aus und ein“.)

Professor Hall vermutete, daß das Platzen des Rumpfes wie die Explosion einer Bombe wirken müßte. Er ließ den „Comet“-Rumpf in einen großen Wassertank versenken und setzte ihn hier durch Ein- und Auspumpen von Wasser ähnlichen Druckschwankungen aus, wie das Flugzeug sie auf den Flügen von England nach Südafrika und Indien durchmachen mußte. Gegenüber den von uns oben errechneten 0,8 Kilogramm Druckunterschied je Quadratzentimeter Fläche, arbeitete Professor Hall allerdings nur mit 0,6 Kilogramm je Quadratzentimeter. Unter Ausschaltung jeder anderen Ursache barst der Rumpf tatsächlich auseinander wie eine Bombe.

Vorläufig lehnen die de Havilland-Werke, in denen die „Comet“ gebaut wurde, diese Untersuchungen und die daraus gezogenen Schlüsse als „Spekulationen“ ab und verweisen auf ein späteres offizielles Kommunique. Es besteht aber kaum ein Zweifel, wie dieses lauten wird. Zunächst, als wir nach der ersten Überprüfung lasen: ‚Kein Fehler gefunden und dennoch viele, viele Verbesserungen und Sicherungen angebracht’, da war uns unheimlich zumute; jetzt aber, nachdem der eine Fehler gefunden wurde, der durch andere Konstruktionsmethoden und stärkere Metall-, legierungen sicherlich behoben werden kann, will sich die reine Freude an dem schönen, ja majestätischen Flugbild der „Comet“ wieder einstellen, übrigens: Der englische Fachausdruck für dieses Bersten des Rumpfes lautet: desintegration.

