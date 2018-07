Die Schäden aus den Wetterverhältnissen dieses Sommers lassen sich, zum mindesten für die Getreideernte, jetzt einigermaßen übersehen: sie liegen in der Größenordnung von einer Mrd. DM, gleich dem Verkaufswert von nahezu einem Viertel der Ernte. Zur Milderung der Schäden wollen Bund und Länder je 250 Mill. DM geben, so daß also „im Schnitt“ die öffentliche Hand die Ausfälle hälftig deckt, während „die Landwirtschaft“ die andere Hälfte selber zu tragen hätte – wobei natürlich nicht schematisch zu verfahren ist, sondern so, daß für kleinere Schäden die Betriebe nach Möglichkeit selber, aufzukommen haben, während bei größeren Schäden Land und Bund mit mehr als 50 v. H. des ausmachenden Betrages einspringen werden. – Regional gibt es erhebliche Unterschiede. Gut ein Drittel der Ernte ist normal hereingekommen; fast die Hälfte ist „nur“ übernormal nasses Getreide; ein Sechstel der Ernte hat Auswuchs, und fünf bis sechs v. H. sind Totalverluste.

Die übermäßig feuchten und die ausgewachsenen Mengen machen seit einigen Wochen allen Beteiligten rechte Sorgen. Soll man versuchen, für die menschliche Ernährung zu retten, was zu retten ist? Die Landwirtschaft meint, man müßte die erheblichen Kosten für Trocknung und Reinigung aufbringen und die beschädigten Partien mit guter Ware mischen; um einigermaßen backfähiges Mehl zu erhalten, würde das im Verhältnis 1:3 bis 1:4 zu geschehen haben – „noch“ handelsübliche Ware vorausgesetzt, die 10 v. H. Besatz mit sichtbarem Auswuchs aufweist...

Anders ist die Auffassung der Mühlen, die wegen ihrer Mehlqualitäten ebenso besorgt sein müssen, wie wegen der Überpreise, die beim Angebot einwandfreien Getreides unvermeidlicherweise dann verlangt werden, wenn die Einfuhr- und Vorratsstelle beschädigte Ware zum normalen Preis hereinnimmt. So stehen die Mühlen auf dem Standpunkt, man solle keine überhöhten Trocknungs- und Reinigungskosten aufwenden, sondern den Bauern veranlassen, daß er Brotgetreide nach aller Möglichkeit im eigenen Betrieb verwertet, d. h. verfüttert. Es sei sinnlos, so heißt es – und das mit einigem Recht – alles Brotgetreide von minderer Qualität zum Markt bringen zu wollen und den Zukauf an Futtergetreide entsprechend groß zu halten, also künstlich „Umsätze zu produzieren“. Aber Handel und Genossenschaften sind, wie gesagt, am Umsatz interessiert, und mit ihnen die Bauern, sofern sie die Chance sehen, beschädigte Ware zu dem Preis zu vermarkten, der für normale Qualität gilt... Was also ihre in letzter Zeit so deutlich betonten Sympathien für eine „stärkere Eingliederung in das marktwissenschaftliche Geschehen“ hinlänglich erklärt. G. K.