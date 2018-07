SWar.

Gestern, als wiff 1Umschwung bevorstand.

trägt dazu bei, daß man sich am Ende gänzlich überflüssig vorkommt, daß man, da märt nirgendwo anders hin ausweichen kann, in sich selbst und in seiner Vergangenheit versinkt. Dieser unerquickliche Zustand gleicht einem Halbschlaf oder einem Wachtraum: ich nehme viele Einzelhseiten wahr, die sich nicht zu einem Bild zusammenfügen lassen — Bruchstücke, Scherben, Fragmente eines Lebenslaufs, der selbst fragmentarisch genug geblieben ist. Ich gehe in solchen Bezirken spazieren, die unbetretbar geworden sind: in Parks, die abgeholzt wurden, in Städten, die zertrümmert worden sind, ich trete in Räume ein, die längst keine Wände, keine Dielen, keine Fenster mehr haben, ich bin in ihnen zu Hause, ich habe eine Zuflucht im Unwirklichen gefunden .

Die dämmrigen Stunden zwischen dem Morgen : und dem Abend gehen vorüber, ohne daß sich etwas ejreignet, das eine von der anderen scheidet. Später, wenn ich versuchen werde, midi dieses Tages zu entsinnen, wird er ganz konturlos geworden sein — verlorene, vergeudete, ungenützte Zeit. Ich sehe Lippen, schwellend, rot, feucht (und zum Kuß geöffnet, die, wenn man sich nach dem heutigen Datum richtet, sicherlich schon längst verblüht sein mögen, ich werde von Leidenschaften gepeinigt, die mich nirgendwo mehr berühren, wederan der Haut noch in der Seele. Und auf einmalwird mir klar, wie viele Versäumnisse auf mein Schuldkonto gebucht werden müssen — in "den Hauptbüchern der Kaufleute stand in früheren Jahrzehnten ein aus geschwungenen Versalien gebildetes "Debet" über dieser Seite ich schulde also viel, auch der Vergangenheit. Credit. Debet ein Wedisel, über Jahrzehnte ausgestellt, der erst dann eingelöst werden muß, wenn man den letzten Atemzug tut.

Es scheint mir, als sei mehr Zeit vergangen als die Uhren gemessen haben; es kommt mir so vor, als hätte ich an diesem Tag Wochen, ja Monate hinter mich gebracht. Nachmittags habe ich zu schlafen versucht, aber die Stille hier oben ist ja zu groß und zu gewalttätig als daß man zur Ruhe kommen könnte. Jeder Laut, der hörbar wird, erschreckt einen mit seiner Intensität: ein Knacken in den Balken läßt mich hochfahren, das Zischen des Wassertropfens auf der heißen Herdplatte beschleunigt den Herzschlag — weldies Armutszeugnis, daß man diese Schweigsamkeit so schlecht erträgt! Ich habe mich bemüht, meine Gedanken auszuschalten und midi der Schweigsamkeit anzupassen, es gelingt mir zeitweilig, doch dann werde ich doppelt unruhig. Dieser Nebel, der in Wirklichkeit sicher nur die Berghöhen verhüllt, scheint mir über allem zu liegen, was wir erlebt haben, über den weiten Bezirken der Vergangenhc it wie über dem schmalen Fleck des Gegenwärtigen! Der Nebel verhindert Begegnungen und ruft Trennungen hervor, die nicht nötig gewesen wären; er bringt einen dazu, daß man von dem Weg, auf dem man hätte erzerrt die Dimensionen aller Dinge und verwischt sämtliche Grenzen; am gefährlichsten aber ist er deswegen, weil er die Angst begünstigt, die in jedem von uns schläft und von Zeit zu Zeit erwacht, rcachtlüstern und darauf aus, uns zu unterjochen .

Als ich aus der Tür trete, spüre ich die heftigen fährt. Oben ist es schon licht, ein hellblauer Schimmer liegt über dem Sattel, der die beiden Berge verbindet, ein unwirkliches, gleißendes Leuchten: der Widerschein des Azur, der vom frisch gefallenen Schnee aufgefangen ußd reflektiert wird. Der künftige Winter hat uns eines seiner Vorhutgefechte geliefert, und es ist zu seinen Gunsten ausgefallen Ich steige dem blauen Leuchten entgegen, das nur kurze Zeit dauert und gleich eiiisdat. Di Dunkelheit nimmt mit einem Schlage zu, so schnell, als hätte sie mit ihrer Obermacht schon lange im Hinterhalt gelegen und nur darauf gewartet, all ihre Kräfte auf einen Augenblick konzentrieren zu können.

Der Wind bläst noch immer. Aus der Tiefe kommt der ebenso melodiöse wie barbarische Gesang, mit dem die Sennerin ihre Herde zum Käser ruft und führt, gleich danach vernehme ich das blecherne Lauten der Kuhglocken, die den ganzen Tag über kaum hörbar gewesen sind.