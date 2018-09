Der Bodner machte im allgemeinen einen ganz guten Eindruck, aber nebenher hatte er auch eine Gastwirtschaft...“ Solche intimen Kenntnisse der Historie (in diesem Fall handelt es sich um den Besitzer einer Burg, die in den Bauernkriegen eine Rolle spielte) wird man bestimmt nicht aus Geschichtsbüchern und an den Universitäten erfahren, sondern von jenen, die die Geschichte in Zinnfiguren darstellen und hier also Zinnhistoriker genannt werden müßten.