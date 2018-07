In einem ungenannten bayerischen Dorf begab sich folgendes: Eine Frau fing ein Huhn ihrer Nachbarin ein, das in ihrem Gemüsegarten eingedrungen war; damit erlangte sie nach dem bayerischen Feldschadengesetz ein Pfandrecht an dem Tier. Am nächsten Tag förderte ein Polizist die Frau auf, das Huhn herauszugeben. Als sie sich weigerte, durchsuchte er ihre Wohnung, fand das Huhn und wollte sich damit entfernen. Da schlug die Frau mit dem stumpfen Beil ihrer Axt nach dem Kopf des Polizisten und brachte ihm eine zwei Zentimeter lange und drei Zentimeter breite Wunde am Hinterkopf und eine Gehirnerschütterung bei. Einen zweiten Schlag konnte der Polizist abwehren, und er entfernte sich mit dem Huhn.

Nach diesen dramatischen Vorgängen wurde die Frau wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt in Tateinheit mit Körperverletzung verurteilt und bestraft. Auf ihre Revision hob das bayerische Oberlandesgericht dieses Urteil auf und ordnete eine neue Hauptverhandlung an. In seiner Begründung sagt dieses Gericht unter anderem: War die Amtsausübung unrechtmäßig, so stellte sie sich als einen Angriff auf das Pfandrecht der Angeklagten an dem Huhn dar, den sie kraft ihres Besitzes mit Gewalt abwehren durfte und gegen den ihr auch das Notwehrrecht zustand. Gegenüber einer Handlung, die ein Beamter außerhalb der Grenzen rechtmäßiger Amtsausübung vornimmt, sei grundsätzlich Notwehr zulässig. Die Strafkammer werde aber hinsichtlich der Körperverletzung zu prüfen haben, ob die Verletzung des Pfandrechts nicht auf andere Weise hätte verhindert werden können, etwa durch Herbeirufen des Stationsleiters der Polizei. Versprach dieser Schritt jedoch keinen Erfolg, so könne der Abwehr des Angriffs durch Axtschläge allerdings nicht deshalb die Erforderlichkeit abgesprochen werden, weil es bei verständiger Auslegung des Gesetzes niemals geboten sein könne, um des Schutzes eines ganz geringwertigen Gegenstandes willen einen Menschen ernstlich zu verletzen oder gar zu töten. Ob eine Verteidigung in Notwehr überhaupt, und in welcher Stärke sie erforderlich ist, bemißt sich grundsätzlich nach der Hartnäckigkeit und Stärke des Angriffs und nicht nach der Verhältnismäßigkeit des angegriffenen und des durch die Verteidigung bedrohten Rechtsgutes ...

Die Anwendung auf den vorliegenden Fall ergebe, daß eine Abwehr von der Stärke, wie sie die Angeklagte gebrauchte, zwar erforderlich war, um den Angriff abzuwehren – denn trotz ihrer Stärke reichte die Abwehr nicht einmal aus, die Wegnahme des Huhnes durch den Polizisten zu verhindern, wohl aber sei die Ausübung des Notwehrrechts mißbräuchlich gewesen: der durch das Huhn angerichtete Schaden war offensichtlich ganz unbedeutend ... Bei dieser Sachlage wäre es mit dem Rechtsempfinden nicht in Einklang zu bringen, wollte man es um des Schutzes eines so geringwertigen Rechtsgutes willen zulassen, daß ein Polizeibeamter mit der Axt niedergeschlagen und an Leib und Leben ernstlich gefährdet wird...

