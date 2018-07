Ein für alle Stromverbraucher interessantes Verwaltungsgerichtsverfahren wird zur Zeit in Berlin ausgetragen. Der auch für die öffentlichen Betriebe zuständige Verkehrssenator hatte mit Zustimmung seines Kollegen von der . Justiz eine Senatsverfügung unterzeichnet, wonach die BEWAG (Berliner Kraft- und Licht-AG) vom April dieses Jahres an die Tarife für Gewerbestrom, Hochspannungsstrom und Nachtlieferungen senken sollte. Die BEWAG errechnete einen Gebührenausfall von vier Mill. DM und weigerte sich, die Gebührensenkung vorzunehmen, um die beabsichtigte Dividende von 4,8 Mill. DM nicht zu gefährden. Zur Klärung des Sachverhaltes und zur Herbeiführung einer Entscheidung wurde das Verwaltungsgericht angerufen, und es ergab sich die originelle Situation, daß der Senat gegen ein kommunales Versorgungsunternehmen gerichtlich vorgeht, dessen Aktien sich nach dem letzten Geschäftsbericht zu 52,2 v. H. in seinem Besitz befinden.

Die Verhandlungen endeten jetzt mit einer Zwischenlösung: die BEWAG muß innerhalb von vier Wochen den Jahresabschluß 1953/54 vorlegen und dann erklären, weshalb ihrer Meinung nach der Senatsbeschluß gegen die Tarifordnung verstößt, was im Laufe der bisherigen Auseinandersetzungen verschiedentlich behauptet worden war. Ein Sachverständiger soll eine Rentabilitätsberechnung sowohl mit als auch ohne Dividende aufstellen und ferner prüfen, ob die von der BEWAG abgesetzten Aufwendungen unter normalen Umständen vertretbar sind. Weiter fordert das Gericht unter anderem Unterlagen über die Dividendenausschüttung, Vergleichsmaterial aus der Bundesrepublik und ein Sachverständigengutachten, ob 4,8 v. H. Dividende für Berlin als angemessen gelten können.

Soweit der juristische Stand. Das Publikum und vor allem die Berliner Wirtschaft, die nach dem letzten Geschäftsbericht über die Hälfte des BEWAG-Stromes bezieht und unter den besonderen Verhältnissen Berlins eine Tarifsenkung als eine echte Förderungsmaßnahme begrüßen würde, stehen einigermaßen ratlos vor der Problematik dieses Falles. Abgesehen von der Auseinandersetzung zwischen zwei bürokratischen Partnern stellen sie auch die Frage, ob hier nicht ein kommunales Unternehmen seinen Streit auf dem Rücken derer austrägt, denen es eigentlich dienen soll. Bisher jedenfalls liegt das billige Licht noch im Dunkel. Der Zwischenentscheid des Verwaltungsgerichtes indes, Licht in dieses Dunkel zu tragen, wird von der Öffentlichkeit einhellig begrüßt. gns.