Der Verlauf der „Friedensgrenze“ an Oder und Neiße ist nicht nur an den beiden Flüssen erkennbar. Im nördlichen Teil der Grenzlinie, die hier die pommerschen Landkreise Randow und Ueckermünde in einen mitteldeutschen und „volkspolnischen“ Teil zerschneidet, liegen viele Dörfer jenseits der Grenze zwischen Neuwarp (jetzt Nowe Warpno) und Greifenhagen (Gryfind) leer.