Die aktuelle Wirtschaftsgeschichte

Wer da glaubt, ein Versicherungsunternehmen sei ein totes Gebilde, das lediglich aus Verwaltungsgebäuden besteht, ist falsch unterrichtet. Es ist wie jeder Industriebetrieb und überhaupt jedes wirtschaftliche Gebilde ein überaus lebendiger Organismus. Es produziert zwar keine Waren, sondern erfüllt seine volkswirtschaftlichen Aufgaben durch eine – man kann es ruhig so nennen – „Produktion von Sicherheit“. Sicherheit für Mensch und Werk! Sicherheit vor den Gefahren des täglichen Lebens! Sicherheit für menschliche und materielle Werte!

Der Gerling-Konzern in Köln gehört zu diesen Produktionsstätten der Sicherheit. In einem ohne Vergleich dastehenden Aufstieg entwickelte sich dank der lebensbejahenden, jugendfrischen Ideen seines Gründers – ROBERT GERLING – das Unternehmen zum wohl zweitgrößten Privatversicherer in Deutschland. Geheimnisse witterte man hinter dieser einzigartigen Entwicklung – doch es gab keine Geheimnisse, weder zu Zeiten des 1935 verstorbenen Schöpfers des Unternehmens noch heute. Den richtigen Mann auf den richtigen Platz, lautete eine Devise. Die andere: immer mit der Zeit gehen, die Bedürfnisse der Kunden erkennen und den Versicherungsschutz den Bedürfnissen anpassen. Der Erfolg blieb nicht aus. In diesem Jahr werden die Gerling-Konzern Versicherungsgesellschaften eine Prämieneinnahme von 200 Millionen DM verzeichnen können.

Das Ohr am Kunden! So war es früher – so ist es heute. Aus dieser Überlegung heraus war das Unternehmen stets in der Lage, dem Kunden das zu bieten, was er gerade brauchte. Neben vielen anderen zeitnahen Versicherungsformen steht heute die „Lebensversicherung nach Maß“. Das Besondere an dieser Versicherungsform für die Alters- und Familienversorgung liegt in ihrer Anpassungsfähigkeit an die individuellen wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse. Es ist bei der „Lebensversicherung nach Maß“ keineswegs so, daß ein hoher Versicherungsschutz auch hohe Prämien erforderlich macht. Im Gegenteil! Auf der einen Seite wird eine vergleichsweise hohe Versicherungssumme infolge einer langen Versicherungsdauer mit niedriger Prämie erreicht und dadurch z. B. bei jungen Menschen, die erst am Anfang ihres Lebensaufbaus stehen, eine übermäßige finanzielle Belastung vermieden. Das gleiche gilt für alle Einkommenbezieher, deren Jahreseinkünfte schwankend sind.

Auf der anderen Seite besteht, je nach der persönlichen wirtschaftlichen Weiterentwicklung oder der Notwendigkeit, Steuerersparnisse zu erzielen, die Möglichkeit, durch freiwillige Zuzahlungen, die nach Zeitpunkt und Höhe im freien Ermessen des Versicherten liegen, sowohl die Versicherungsdauer abzukürzen als auch die Versicherungssumme zu erhöhen. Trotz Erhöhung der Summe oder Abkürzung der Dauer bleiben aber – und das ist ein wesentlicher Vorteil dieser Versicherungsform – die Prämien für die zuerst abgeschlossene Grundversicherung stets gleich. Ein Beispiel für viele soll dies beweisen: Ein 40jähriger Diplom-Ingenieur schließt eine „Gerling-Lebensversicherung nach Maß“ für die Alters- und Familienversorgung mit einem Endalter von 85 Jahren über 10 000 DM ab. Die Unfalltod-Zusatzversicherung – sie bewirkt, daß bei Tod durch Unfall vor Vollendung des 65. Lebensjahres die doppelte Versicherungssumme ausgezahlt wird – ist eingeschlossen. Für diese Versicherungssumme muß der Diplom-Ingenieur monatlich 26,20 DM zahlen. Nach dreijähriger Versicherungsdauer ist der Versicherte auf Grund einer kleinen Erbschaft in der Lage, seine Versicherungssumme auf 12 000 DM zu erhöhen. Er zahlt hierfür einmalig einen Betrag von 1136 DM. Trotz dieser Erhöhung bleibt die monatliche Prämie mit 26,20 DM gleich. Nach weiteren vier Jahren, der Diplom-Ingenieur ist dann 47 Jahre alt, wünscht er die Dauer seiner Versicherung um 10 Jahre abzukürzen. Er hat inzwischen sein Gehalt bedeutend erhöhen können, und es fällt ihm nicht schwer, einmalig den Betrag von 586,75 DM aufzubringen. Trotz der Abkürzung der Versicherungsdauer um zehn Jahre bleibt die Grundprämie der zunächst abgeschlossenen „Lebensversicherung nach Maß“ weiter auf der gleichen Höhe von 26,20 DM. Unter entsprechender Ausnutzung der vom Staat eingeräumten Steuervorteile, die 50 % der Prämie ausmachen, können, ist der effektive Aufwand noch viel geringer. Das war ein Beispiel für die „Gerling-Lebensversicherung nach Maß“ in der privaten Sphäre.

In gleichermaßen befriedigender Weise kann diese maßgerechte Versicherungsform aber auch im Bereich der betrieblichen Altersversorgung Anwendung finden. Das Versorgungsversprechen einer Firma für verdiente Betriebsangehörige wird in diesem Fall zunächst so abgeschlossen, daß große und vielleicht unübersehbare finanzielle Bindungen vermieden werden. Hier richten sich nun die freiwilligen Zuzahlungen entweder zur Erhöhung des Versorgungsversprechens oder zum früheren Inkrafttreten nach der Ertragslage der Firma, oder auch nach den steuerlichen Notwendigkeiten.

„Lebensversicherung nach Maß“ heißt eine kleine, knapp gefaßte Gerling-Informationsschrift, die kostenlos zur Verfügung steht und die wesentlichen Vorteile der elastischen Familien- und Altersversorgung erläutert. Betriebe finden in der Schrift „Die Zukunftsicherung der Betriebsangehörigen“ und „Die 312-DM-Einmalprämien-Versicherung“ wirklich hochinteressante Ausführungen, die besonders die steuerliche Seite des Problems der betrieblichen Altersversorgung beleuchten. Es genügt eine kleine Postkarte, um bei der Abteilung Kundendienst der Gerling-Konzern Versicherungsgesellschaften, Köln, von-Werth-Str. 9, die Informationsschriften kostenlos und unverbindlich zu erhalten. Eine Gelegenheit, die sich weder Privatmann noch Betrieb entgehen lassen sollte.