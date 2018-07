o. c., Bremen

Ein in erster Instanz schuldig geschiedener Ehemann wohnte in Bremen mit seiner früheren Frau noch im gleichen Hause, unmittelbar unter ihrem Zimmer. Tief wurmte ihn seine Schuld, die ihm auch in einem Berufungsverfahren bestätigt worden war. Seine Frau und ein Bekannter beteuerten, die von ihm erhobenen Verdächtigungen entbehrten jeder Grundlage. Da griff der Ehemann zu einem Mikrophon, klemmte es zwischen die Heizungsrohre, die von der Decke seines Zimmers in den Raum seiner Frau führten, und stellte stets, wenn diese von ihrem Bekannten Besuch erhielt, ein dazugehöriges Tonbandgerät an. Die Freundin des technisch versierten Lauschers war behilflich. Als das Paar über fünfzig Bänder aufgenommen hatte, wählte es vier belastende aus und ging damit zum Gericht. Das ist die Vorgeschichte, die jetzt dem ersten „Tonband-Prozeß“ in Bremen zugrunde lag.

Rechtsanwalt Röhricht als Verteidiger von Ehefrau und Bekanntem erklärte: „Die Verwendung eines Tonbandgerätes alsBeweismittel verstößt gegen Artikel 1 des Grundgesetzes (Unantastbarkeit der menschlichen Würde) und gegen die Strafprozeßordnung.“ Gerichtsfähige Beweise müßten in anständiger Form erbracht werden. Staatsanwalt Rohde vertrat den Standpunkt, auch Filmstreifen würden vor Gericht zugelassen, warum also nicht ein Tonband? Es sei doch nichts anderes als „das verlängerte Ohr des Lauschers an der Wand“, der bei wichtigen Dingen ja ebenfalls als Zeuge gehört würde. Allerdings räumte der Staatsanwalt ein, daß eine Beweisführung mit Hilfe eines Tonbands laut Strafprozeßordnung unzulässig sei, wenn es von Beamten der Polizei oder der Staatsanwaltschaft heimlich und gegen den Willen der Verdächtigen aufgenommen worden sei.

Dann stülpten sich Richter, Schöffen, Staatsanwalt und Verteidiger die Kopfhörer über und hörten sich an, was das Mikrophon erlauscht hatte. Die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Technisch ließen die Tonbänder sehr zu wünschen übrig. Man bedurfte eines Sachverständigen als Interpreten. Dessen Entscheidung – er hatte Spezialgeräte verwenden müssen – lautete auf Ehebruch. Aber der Staatsanwalt hatte keine ausreichenden Beweise gehört. Er beantragte Freispruch. Das Gericht jedoch entschied anders. „Das Band ist nun einmal da, und im Zusammenhang mit anderen Zeugenaussagen hat es Beweise erbracht, die nicht übersehen werden, dürfen“, erklärte Amtsgerichtsrat Wiese als Richter. Das Urteil lautete auf drei Monate Gefängnis mit Bewährungsfrist und 150 DM Geldbuße für den Bekannten der Ehefrau wegen uneidlicher falscher Aussage und 150 DM für sie selbst wegen versuchten Prozeßbetruges. – Allerdings nannte der Richter die Art, wie das Tonband beschafft worden sei, „moralisch höchst minderwertig“ und das Tonband selbst „ein bedauerliches Beweismittel“. Leider klärte die Urteilsbegründung nicht den Widerspruch auf, wieso für beamtete Personen unstatthaft ist, was nach diesem Urteil für andere erlaubt sein soll, nämlich seine Mitmenschen hinter ihrem Rücken zu belauschen. Schon im vergangenen Jahr hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Bucerius den Antrag gestellt, das Briefgeheimnis auf das heimliche Abhören des gesprochenen Wortes mit einem Mikrophon zu erweitern. Noch gibt es kein Gesetz darüber.