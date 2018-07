In der so HV der Duisburger Kupferhütte, Duisburg, wurde beschlossen, das Grundkapital um 8 Mill. DM auf 32 Mill. DM zu erhöhen unter Anrechnung von Gesellschaftsdarlehen in ungefähr gleicher Höhe. Diese Maßnahme erfolgte, um die Kapitalverhältnisse der Duisburger Kupferhütte dem in der Zwischenzeit gewachsenen Umfang des Geschäftes anzupassen und um gleichzeitig eine durchgreifende Verbesserung des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital herbeizuführen. Eine angemessene Verzinsung auch des erhöhten Grundkapitals dürfte bei einigermaßen normalem Geschäftsgang gesichert sein.

Mauser-Werke mit 4 Mill. DM Grundkapital. Die zur Quandt-Gruppe (Industrie-Werke Karlsruhe AG) gehörende Mauser-Werke AG in Oberndorf a. N. hat bis Ende 1953 unter französischer Liquidation gestanden. Der Liquidator hat jetzt die Liquidationseröffnungsbilanz vom 21. Juni 1948 gemeinsam mit der Liquidationsschlußbilanz zum 31. Dezember 1953 vorgelegt. Gleichzeitig hat die HV am 22. November die von dem neuen Vorstand vorgelegte Bilanz der fortgesetzten Gesellschaft zum 1. Januar 1954 zur Kenntnis genommen. Das Grundkapital wurde auf 4 Mill. DM festgesetzt bei Einstellung eines ao. Kapitalentwertungskontos in Höhe von 1,197 Mill. DM. Das Fabrikationsprogramm der Mauser-Werke AG ist nach Mitteilung der Gesellschaft noch nicht angelaufen; in den Räumen der Gesellschaft befinden sich die Fabrikationsstätten der „Mauser-Meßzeug GmbH“. In einer früheren Mitteilung war davon die Rede, daß die Absicht besteht, die Feinmeßabteilung der Industrie-Werke Karlsruhe AG nach Oberndorf zu verlegen. Der AR besteht aus: Dr. Günther Quandt (Vors.), Bad Homburg; Herbert Quandt (stv. Vors.), Bad Homburg; Dipl.-Ing. Josef Holl, Karlsruhe; Gerhard Vieweg, Bad Homburg, und zwei Vertretern der Arbeitnehmer. Vorstand: Dipl.-Ing. Harald Quandt. Bad Homburg, und Dr. Dr. h. c. Friedrich Dörge, Oberndorf.

Argentinische Aufträge für Siemens. Ein zwischen der Firma Siemens & Halske AG., München, und der argentinischen Postverwaltung geschlossener mehrjähriger Vertrag sieht die Mitarbeit der Gesellschaft am Ausbau des Nachrichtennetzes in Argentinien vor. Man rechnet damit, daß Siemens zunächst Aufträge zur Lieferung im kommenden Jahr über 20 Mill. DM erhalten wird. Siemens hat sich ferner verpflichtet, in Argentinien eine Fabrik für nachrichtentechnische Geräte zu bauen, die einen Teil des argentinischen Bedarfs im eigenen Land decken soll. Das argentinische Telefonnetz soll mit Hilfe von Siemens & Halske automatisiert werden.

Wüstenrot stellte 1 Milliarde bereit. Mit ihren beiden Herbstzuteilungen über zusammen 80 Mill. DM haben die Baugeldbereitstellungen der GdF Wüstenrot 1 Mrd. überschritten davon entfallen auf die Zeit nach der Währungsreform über 670 Mill. DM. Aus dieser Milliarde wurden bis heute 54 000 Ein- und Mehrfamilienhäuser mit 91 000 Wohnungen finanziert. Die über Erwarten günstige Entwicklung der Neuabschlüsse und des Sparaufkommens ermöglichten es dem Unternehmen, 1954 Je Arbeitstag 74 Wohnungen zu finanzieren.

Der AR der Standard Elektrizitäts – Gesellschaft AG (SEG), früher Mix & Genest, Stuttgart, schlägt der zum 15. Dezember einberufenen ao. HV vor, das Grundkapital der Gesellschaft von 9 auf 20 Mill. DM zu erhöhen. Der Großaktionär der Gesellschaft, die International Telephone und Telegraph Corp. (IT & T), New York, hat sich bereit erklärt, seine sämtlichen Forderungen gegen die Standard, davon mehr als die Hälfte Vorkriegsdollarforderungen, die nach dem Londoner Schuldenabkommen abzutragen wären, in Aktien umzuwandeln. Es sollen nom. 11 Mill. DM neue Stammaktien zu pari ausgegeben werden; sie lauten auf den Inhaber und sind ab 1. Juli 1954 gewinnberechtigt. Hiervon werden nom. 530 000 DM Aktien den Minderheitsaktionären im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz gegen Barzahlung zum Bezüge angeboten, die übrigen nom. 10,47 Mill. DM Aktien werden von dem Großaktionär und zwei seiner Tochtergesellschaften übernommen. Mit der Kapitalerhöhung soll der erste Schritt zur Verbesserung des Verhältnisses von Eigenkapital zu Fremdkapital getan werden, um zukünftige geschäftliche Möglichkeiten nutzen zu können. Die von hohen Kriegs- und Demontageschäden betroffene Gesellschaft hat ihren Wiederaufbau bisher hauptsächlich mit Fremdmitteln finanziert. Dennoch ist es gelungen, die Fertigungskapazität und den Umsatz weit über den Umfang der Vorkriegszeit hinaus auszuweiten. Die SEG beschäftigt in ihren Abteilungen Mix & Genest und Süddeutsche Apparatefabrik rund 7500 Personen. Der Auftragsbestand reicht für mehr als sechs Monate. Die Verwaltung beabsichtigt, für 1954 eine auf 6 (1. V. 5) v. H. erhöhte Dividende vorzuschlagen.

Von der Büssing Nutzkraftwagen GmbH., Braunschweig, wurde eine Umbenennung der Fahrzeugtypen ihres Lastkraftwagen- und Trambus-Fertigungsprogrammes vorgenommen. Der bisherige Typ 4000 heißt jetzt 4500 U, 4000 T heißt 4500 T, 6000 heißt 6000 S, 6000 T heißt 6500 T, 7500 heißt 7500 S, 8000 heißt 8000 S, 8000 mit U 13 heißt 8000 U, 12000 heißt 12000 U und 12000 mit U 15 heißt 12000 T: neu ist der Typ 7500 U. Die Bezeichnung „T“ bedeutet „Trambus mit Unterflurmotor“; die Bezeichnung „S“ heißt „Stehender Motor“ und die Bezeichnung „U“ bedeutet „Unterflurmotor“.

Die Dortmunder Hansa-Brauerei AG, Dortmund, schlägt der voraussichtlich am 4. Februar stattfindenden HV vor, für 1953/54 (30. September) eine von 6 auf 10 v. H. erhöhte Dividende zu verteilen. Die höhere Dividende resultiert z. T. aus den Nebenerträgen der Gesellschaft, auch aus dem gespaltenen Körperschaftssteuersatz. Die Gesellschaft hat zuletzt für 1952/53 eine Dividende von 6 v. H. und davor 5 v. H. Dividende auf 7 Mill. DM Stammaktien gezahlt. Der Bierausstoß lag im Berichtsjahr um rund 45 v. H. über dem letzten Friedensjahr 1938/39.

50 Mill. General Motors-Automobile seit 1908. Am 23. November beging die General Motors Corp., der größte Automobilhersteller der Welt, ein selbst für die rekordgewohnten USA einmaliges Produktionsjubiläum: an diesem Tag hat das 50millionste von den General Motors-Fabriken in Nordamerika seit Gründung des Konzerns 1908 gebaute Automobil das Montageband der Chevrolet-Fabrik in Flint (Michigan) verlassen. In der Zahl von 50 Millionen sind die seit 1908 von den General Motors-Fabriken in USA gebauten Personenwagenmodelle Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile, Pontiac sowie die Erzeugnisse der General Motors-Lastwagenfabriken zusammengefaßt. Das erste General-Motors-Automobil wurde 1908 von Cadillac gebaut, es kostete den Gegenwert von 15 700 Arbeitsstunden; 1940 lief ein Chevrolet als 25millionstes General-Motors-Automobil vom Band. Der 50millionste General-Motors-Wagen, das Chevrolet-Modell 1955, hat einen 8-Zylindermotor mit 162 PS; neu ist eine schlauchlose Bereifung. Der Preis dieses Fahrzeugs entspricht dem Erlös von 1000 Arbeitsstunden.