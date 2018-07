Inhalt Seite 1 — Chancen für tüchtige Mädchen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jahrhunderte hindurch verlief das Leben der Mädchen und Frauen im streng von der Öffentlichkeit getrennten „Schoß“ der Familie, in scheinbar unabänderlich vorgezeichneter Bahn. Geburt, Schuljahre, Erlernen der Hauswirtschaft, dazu ein bißchen mehr oder minder oberflächlicher „Bildung“ waren die Stationen, denen „natürlich“ die Eheschließung zu folgen hatte. Die einzige Aufgabe war, das häusliche Leben behaglich zu machen und Kinder zu haben; damit schloß sich der Kreis...

In den letzten Jahrzehnten hat sich ein einzigartiger und radikaler Wandel der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und schließlich auch der politischen Stellung der Frauen vollzogen. Ob unsere Frauen über diese Entwicklung glücklich sein können und über die Art, in der sie sich mit der so gegebenen Situation abfinden müssen, hängt von ihrem Temperament, ihrem Wirklichkeitssinn, ihrer Energie und ihrer schwieriger ab. Ihr heutiges Leben ist sicherlich schwieriger als das ihrer Vorgängerinnen. Aber es hat zumindest den einen Vorteil, daß die junge Frau von heute ihrLeben ungleich selbständiger formen und bestimmen kann.

Mit dieser Freiheit ist den Frauen die Macht zugewachsen, in unserem wirtschaftlichen, sozialen und politischen Leben eine mitentscheidende Rolle zu spielen, denn unsere künftige Entwicklung hängt weitgehend von ihrer Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit ab. In zahlreichen Berufen, die bisher allein oder überwiegend Männer ausübten, sind Staat und Wirtschaft auf die berufliche Arbeit der Frauen angewiesen; von ihrer Bereitschaft zur Aktivität werden künftig Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung unseres Lebensstandards entscheidend mitbestimmt werden.

Über kurz oder lang wird die deutsche Wiederaufrüstung direkt oder indirekt der Produktion etwa 800 000 männliche Arbeitskräfte im besten Alter entziehen. Gleichzeitig wird infolge der durch den Krieg bedingten Geburtenausfälle die Zahl der Schulentlassenen von 1955 bis 1960 auf etwa drei Fünftel ihres heutigen Standes absinken. Das ist eine Lage, die die gesamte künftige wirtschaftliche Weiterentwicklung gefährdet; denn von der Steigerung des Sozialproduktes (also der Erzeugung von Nahrung, Kleidung und u. a. Wohnungen) hängt es ab, ob der derzeitige Lebensstandard des Volkes verbessert werden kann. Bisher war diese Steigerung nicht zuletzt dadurch möglich, weil alljährlich 600 000 bis 700 000 Menschen zusätzlich in den Arbeitsprozeß eingegliedert wurden. Das wird künftig nicht mehr ohne weiteres möglich sein.

Westdeutschland verfügt heute nur noch über eine Reserve von 350 000 bis 400 000 voll einsatzfähigen Arbeitskräften. Die stille, bisher noch wenig aktivierte Reserve bilden die Frauen. Hier liegt die große Chance für jene, die fähig und willens sind, die Lücken zu füllen. Der durch die ständige Ausdehnung der Wirtschaft – und notabene durch die Wiederaufrüstung – hervorgerufene Kräftebedarf ist in dauernder Steigerung begriffen; er kann nur durch den Einsatz von Frauen ausbalanciert werden.

Die Bedeutung der beruflichen Frauenarbeit ist kaum zu überschätzen. Nur diejenigen Berufe sind ihnen heute noch verschlossen, die ihnen aus physischen Gründen unzugänglich bleiben. Insgesamt stehen augenblicklich in Westdeutschland fünf Millionen Frauen im Berufsleben, das sind – mehr als 1939 – 29 v. H. aller Frauen im erwerbsfähigen Alter. Viele von ihnen fassen ihre Stellungen mehr oder weniger „vorübergehend“ auf; sei es, daß sie nur bis zur Begründung einer eigenen Familie beruflich arbeiten, sei es, daß diese Arbeit nur einer zeitweiligen Aufbesserung des Familieneinkommens gilt.

Frauen, die ihre berufliche Arbeit nur als „vorübergehend“ ansehen, werden in der Regel keine besonderen, ihre Laufbahn fördernden Leistungen vollbringen. Sehr viele Frauen aber würden künftig gut daran tun, sich gleich am Beginn ihrer beruflichen Arbeit darauf einzustellen, daß sie ihr ganzes Leben lang in diesem Beruf stehen werden. Bei solcher Einstellung werden sie um eine gründlichere Ausbildung ebenso bemüht sein wie um das spätere berufliche Vorwärtskommen. Bessere Stellungen setzen bessere Leistungen voraus; die bessere Leistung aber erst schafft Zufriedenheit mit dem beruflichen Leben.