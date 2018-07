E. L. Digne, im November

In dem kleinsten Schwurgerichtssaal Frankreichs fand zehn Tage lang der größte Mordprozeß statt, den man in diesem Land seit Jahren erlebt hat. Das verschlafene Städtchen Digne, Hauptstadt des Departements, in der sich dieser Prozeß abspielt, ist sonst nur am Sonnabendvormittag bei dem allwöchentlichen Markt belebt. Jetzt sind alle Dimensionen verzerrt. Hunderte von Journalisten und Berichterstattern, der Andrang vieler Auswärtiger verursachen in den winkligen Gassen dieser Stadt ein ungewohntes hastiges Treiben.

Der 78jährige Bauer Gaston Dominici stand vor Gericht. Er ist eines entsetzlichen Verbrechens angeklagt worden. Vor über zwei Jahren wurde auf ihrem Zeltplatz in einer stillen Gegend der Haute Provence eine englische Familie ermordet. Sir und Lady Drummond fand man erschossen auf, und ihre kleine neunjährige Tochter war von Kolbenschlägen getötet.

Ein unseliges Ende war dieser englischen Familie bereitet worden. Sie suchten auf ihrer Ferienreise nach einer geeigneten Lagerstätte zum Zelten am Ufer der Durande. Sie glaubten, einen guten Platz gefunden zu haben. Sie fanden den Tod.

Lange war die Polizei vergeblich auf der Suche nach Täter und Motiv. Nichts war geraubt worden, weder Geld noch Gepäck fehlten. Man stand vor einem Rätsel.

150 Meter von der Unglücksstelle liegt ein Gehöft, der Besitz von Gaston Dominici. „La grande terre – die große Erde“ – die gute Erde vielmehr, denn in dieser Gegend gelten einige Joch ebenen Bodens bereits als Reichtum; denn das meiste Land ist gebirgig, steinig. Immer wieder kamen die Kommissäre zurück und befragten immer von neuem die Familie Dominici. Sechs bis sieben Schüsse waren in der Mordnacht abgefeuert worden. Niemand auf dem Hof hatte etwas gehört. Das war alles, was die Polizisten erfuhren. Man hatte nichts gehört, man wußte nichts, man hatte die Touristen kaum gesehen.

Unzugänglich, hart und verschlossen sind die Menschen dieser Gegend, knotig wie die schmalstämmigen, grünen und weißen Eichen, die auf dem bergigen Land dort wachsen. Rot ist die Erde – ein karger steiniger Boden, auf dem fast nur Lavendel gedeiht, dessen Duft man überall spürt, ein unfruchtbares Land. Nur Ziegen können hier Nahrung finden, und so sieht man vereinzelte Ziegenherden, die von ihren Hirten langsam über die Hügel geleitet werden. So tat es auch mit Vorliebe Gaston Dominici, es war sein Stolz, eine große Herde zu besitzen und dazu einen Hof am Ufer der flachen, sandigen Durande, die nur bei Schneeschmelze zu einem reißenden Fluß wird.