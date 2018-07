Tjaris lag im Herbstnetel, als sich dieUniversität T zur feierlichen Eröffnung; des neuen; Scfeuljalires anschickte. Wie immer an solchen Tagen war das Quartier Latin fast frei voii Studenten. Wo hätten sich 4ie mnd 60QQO ImtaatrikuIIerten der fünf Fakulfätea audi versammeln können? Trotz dem füllte sich dasj Audkosium Maximum der Sorbonoe sehr schnell bii in die höchstenRänge, Auf der Estjrade allbekannte: Gesichter des Institut de Frances, der höchsten Behctrden, des Universitätsrats. In den ersten Reihers um den Päpstlichen Nuntius die Diplomaten. Hinter, ihnen und den Vertretern des College de Francs breitet sieh das bunte Bild der Professoren in ihren Togen aus. Um 10 Uhr blitzen die letzten Leuchter auf. Bn der Mitte der Estrade öffnet sich die große Doppeltür. Unter dem Fahnenbündel, i dem die Symbole von zehn Nationqn — darunter cfan der uasrigem — in einem Fächer zusammengerafft; sind, erseheiaen der Vertreter des erkrankten Staatspräsidenöäit und der Industrieminister in Vertretung des auf der tWESCO Kosjferenz in Montevideo zurifckgehaltenen Kultusministers, hinter ihnen de? Rektor und die Dekane; trat nach den ersten Schiritten und beim ersten Takt der Nationalhymne in Ehrerbietigkeit zu erstarren.

Der Rektor eröffnet die Promovierting der neuen Ehrendoktoren und erteilt das Wort zuerst dem Dekan der Juristischen Fakultät über den Griechen Maridakis. Danach ist es am J>eka der Medizinischen Fakultät, einen Brasilianer, und einen Kanadier zu efitren. Nach der Ouvertüfre aus der Zauberflöte begründet der Dekan der Naturwissenschaftler die Wahl seiner FakoltäCt eines Professors aus Upsala, eines anderen aus;. Cambridge und eines abwesenden Lehrers der Buda pester Universität. Bevor der Dekan der Pharmazeutischen Fakultät einen Dänen und ein?;ft Jugoslawen vorstellt, ist die Reihe am De)kan der Geisteswissenschaftlichen Fakultät. Professor Georges Davy, eine Autorität der französischen Soziologie, Mitglied des Institut de France und Präsident des Institut International de Philosophie Politique ruft einen brasilianischen Soziologen ujid Erziehungswissenschaftler zum Ehrendoktor aus und hebt dann zu neuem Lob an.

"Man muß, so sagte Platon, dessen Geburtstag sich in diesem Jahre zum 2300. Male jährt, mit ganzer Seele der Wahrheit nachgefieih. Freilich unter der Bedingung, daß die ganze Seele groß sei und selbst im Sturm nichts in ihr aufsteige, um den Blick zu verwirren, den Mut zu erweichen und die Unabhängigkeit zu brechen. Eine Seele dieses Schlages möchte unsere Sorbonne heute ehren So begann der Dekan. In den Nischen präsidierten m Stein gehauen Robert de Sorbon, Kardinal Richelieu, Descartes und Pascal, Lävolsier und Rollin. Das Wort galt dem aus Gesundheitsgründen leider abwesenden Bonner Universitatsprofessor Ernst lers treu geblieben"; ia dem "das Gesetz des Geistes den Regungen desHerzens gebietet"; der in ungewöhnlichem Grade in den französischen Geist einzudringen vermochte; der sich "durch eine so mannigfaltige wie ausgedehnte und auf den soliden Grund der Philologie gestützte literarische Schöpfung" ausgezeichnet hat; dem Frankreich für die schöne Wahrhaftigkeit" dankt, weil er "so nobel und nutzbringend dazu beigetragen hat, manche Irrtümer seiner Landsleute" über die Franzosen zu berichtigen.

Die rühmenden Epitheta kehrten wieder bei der Charakterisierung der Werke unseres großen Landsmanns "Die Wegbereiter", die "schon ein Meisterbuch" waren; das monumentale Meisterwerk über Balzac"; der "imposante Band" über "Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter" (FranckeBern, Lehnen München, 1948); der "berühmte Essai sur la France" (Die französische Kultur, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1930), von dem der Dekan erklärt, daß er den Franzosen, besonders nahesteht und daß Curtius sie darin, "am meisten durch die offensichtliche Sympathie bewegt, die ihn immer beseelt und deren verdienstvolle Beständigkeit durch die stürmischen Zeiten unserer Epoche und in seinem Lande wir wohl kennen 4.

Zehn Jahre nach der Befreiung von Paris, noch vor der Besiegelung der Verträge, ehrt die Sorbonne auf solche Weise einen unserer größten. Universitätslehrer und bezeugt dadurch sich, der Welt und vor allem uns Deutschen die Freiheit ihres Urteils und das Maß ihrer Wertung. Zum ersten Male seit 1933, zum dritten Male seit 1914 bekleidet die Pariser Universität einen Deutschen mit der Würde des doctor honoris causa: 1929 Einstein, 1933 Volhard, jetzt E. R. Curtius > Die Kräfize im Hof der Sorbonne mahnen an die im Namen Deutschlands deportierten, ermordeten, gefolterten, beleidigten, ihrer Lehrfreiheit oder ihrer Bibliothek beraubten Lehrer und an die toten Schüler. Der Dekai: selbst hat die schmerzliche Erinnerung an allernächste Freunde überwinden müssen. Und das gehört darum mit zu dem Dokument, das er mit seiner Rede zum deutsch französischen Dialog beigetragen ha—, die beglückende Freude, die den deutschen Universitäten und allen Deutschen durch die hohe französische Ehrung unseres größten lebenden Romanisten uteil wurde, bleibt nur dann ganz wahr und nur dann hoffnungsvoll, wenn wir stark genug sind, die bittere Schande der gestrigen Tyrannei und das Leicl der ändern nicht im Erfolg zu ersticken.

Wörterbudis fertig war Ein nicht geringer Teil dieser fünf Jahre verging (wir haben des öfteren davon beriditet) mit Krisen und Kinderkrankheiten, und es kam dahin, daß der Initiator des Ganzen, Oskar Jancke, ausschied. So standen die Auspizien lange ungünstig. Aber nun scheint die Arbeit sich vielseitig und fruchtbar einzuspielen, "Ich denke", schrieb Bundespräsident Heuss, selbst Mitglied der Akademie, in einem Begrüßungsbrief zur Darmstädter Tagung, "die versteinten Pfade haben Sie jetzt hinter sich und den ordentlichen Weg zum Ausschreiten vor sich, auch wenn er noch nicht eine Fahrstraße ist " An dem "freien", niditstaatlichen Charakter hat man festhalten können. Neben den Bund, das Land Hessen und die Stadt Darmstadt hat sich zur Finanzierung der Arbeiten ein Fördererkreis gestellt. Er hat in diesem Jahr nicht nur zum erstenmal die Herausgabe eines Jahrbuchs ermöglicht, sondern auch den Druck einer Reihe von wichtigen Publikationen, die auf dem normalen Verlagswege wohl kaum den Buchmarkt erreichen würden: die nachgelassene Deutung von Shakespeares Sonetten ("Shakespeare der Christ" aus der Feder des 1924 gestorbenen Florens Christian Rang, dessen Bedeutung Hofmannsthal noch erkannt hat; die Alexandriner Übersetzung von Corneilles einzigem Lustspiel "Der Lügner" durch den 1944 in New York gestorbenen Thomas Wolfe Übersetzer Hans Schiebelhuth; eine Auswahl aus den nachgelassenen Gedichten des in London als Emigrant gestorbenen Franz Baermann Steiner; und eine Anthologie "Wiederfinden", in der der in Jerusalem lebende deutsche Schriftsteller Werner Kraft viele in Vergessenheit geratene, aber des Erinnerns vürdige Stücke aus Poesie und Prosa des deutschen Barock zusammengestellt hat.

So übernimmt die Akademie auch eine Funktion, deren frühere Träger durch die Umschichtung unserer Gesellschaft ausgeschaltet sind: die Funktion des Mäzenatentums. C. E. L.