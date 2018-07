Ein neuer poetischer Realismus, farbig, pittoresk, vielleicht ein wenig wehmütig, aber gar nicht trist, scheint ausgerechnet aus Amerika zu kommen, eine „Our little town“-Dramatik, für die neben dem heiteren Wilder bereits Truman Capote und William Saroyan Kronzeugen sind. In Saroyans „Sam Egos Haus“ wird der schöne Tausch zwischen Realismus und Symbolik vollzogen, die Fabel vertritt die Wirklichkeit nur noch im poetischen Bild. Hier spielt ein Haus Schicksal: Mister Sam Ego, der es als eine feste Burg bürgerlicher Sicherheit gründete, verlor in ihm den Verstand, nachdem, seine unbescheidene Jagd nach dem Geld mit einem Fiasko und einer menschlichen Katastrophe geendet hatte. Nun ist es scheußlich verfallen, und Mister Bitter Nötig ersteht es für den protzigen Betrag von einem Dollar fuffzig. Zwei chaplineske Transporteure bewegen das Haus auf Rollen durch die ganze little town mit dem schönen Namen Engelsturz auf das Nötig-Grundstück, immer wieder gibt es Aufenthalte, so an der Kirche, wo der Pastor aus dem Fenster seines Wohnhauses eine ganz erbauliche Predigt hält, oder an einer Ecke, wo die Menschen außer Rand und Band geraten sind, weil das Kriegsende verkündet wurde, bis es dann da endlich steht, im Schattengrund von Engelsturz, frisch renoviert und gestrichen, eine Oase des bescheidenen Glücks. Bitter Nötig, der irgendwo den Instinkt dafür besaß, daß in dieser unstet vagabundierenden Welt eine solche Oase bitter nötig ist, hält die Tür weit offen für seine aus dem Krieg heimkehrenden Söhne und auch für Mister Ego, der aus der Irrenanstalt entlaufen und an der Predigt des Pastors wie an der stillen Güte Nötigs genesen ist. Ein Gleichnis also durchaus zwischen schlichtem Märchen und pittoresker Allegorie, ein Bilderbogen, der Ansätze zu einer neuen poetischen Revue zeigt und in der Verwendung von Elementen der Pantomime und des Balletts auch nach neuen, farbigen Ausdrucksbereicherungen für ein autonomeres Theater sucht. Der Stil, der zum Allzu-Erbaulichen die Distanz hätte schaffen können, ist freilich noch nicht ganz durchgehalten, aber die mannigfachen Kapriolen einer lustvollen Phantasie garnieren immerhin die verbliebenen Löcher mit großer Liebenswürdigkeit. Kenters Essener Inszenierung dieser europäischen Erstaufführung bezeugte eine verständliche Verliebtheit in das übrigens von Thiem gut übersetzte Stück. Wohl auf das Konto dieser Verliebtheit ist die minutiöse Ausführlichkeit zu setzen, die breite Ausziselierung des einzelnen, die feine schauspielerische Detailarbeit. Aber so schön das einzelne war – die Details blieben merkwürdig isoliert, weil sich über der Filigranarbeit die höhere atmosphärische Bindung nicht einstellte.

Im Münster kamen Edzard Schapers Buchdialoge, die er unter dem Titel „Um die neunte Stunde“ zusammenfaßte, zu sehr anfechtbaren Bühnenehren. Denn die Uraufführung bedeutete eine absolute Verkennung des Theaters. Schaper versuchte in den beiden Teilen seines Werkes, aus den biblischen Schriften in dem Zauderer Nikodemus und in dem Kreuzträger Simon zwei Charakterporträts gleichsam für menschliches Verhalten in einer religiösen Krisenstunde zu gewinnen. Aber er bedachte sie lediglich mit einem Dialog, der mehr die Funktion eines zeitanzüglichen Kommentars hat und kaum die Porträts selbst entwickelt, geschweige denn ein Geschehen, das ganz hinter der Bühne verborgen bleibt. Rolf Weidenbrücks Inszenierung tat das einzig richtige: sie blieb wohltuend schlicht, um den Irrtum dieses Abends nicht noch zu vergrößern.

Bochum hatte überraschenderweise mit einem Stück, das schon halb abgeschrieben wurde, einen großen Abend, mit Hauptmanns „Fuhrmann Henschel“. Nach der durchaus konkreten, aber spürbar verinnerlichten Inszenierung Steckels – mit dem hier sehr bedeutenden Walter Richter – ist man gehalten, eine erstaunliche Verwandtschaft mit dem „Woyzeck“ Büchners zu konstatieren, eine angestaute Schicksalskraft, die etwas Antikisches hat. Es scheint doch, daß in dem Naturalisten Hauptmann der eigentliche Klassiker verborgen war, der er in seinen klassizistischen Stücken.selbst vergebens sein wollte. Rolf Trouwborst.