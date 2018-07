In aller Stille haben die Fraktionen des Bundestags die Drucksache 996 unterschrieben, um auf diese Weise unter die Investitionshilfe einen Schlußstrich zu ziehen. Noch vor Weihnachten soll das leidige Thema Investitionshilfe erledigt werden, das der Wirtschaft, bei all ihrer Bereitschaft für eine starke und stetige Expansion etwas zu tun, viel Ärger bereitet hat. Bereits die Geburt dieses Gesetzes stand unter dem Zeichen allzulanger Wehen, und was einst, als „spontane Aktion“, gedacht war, entpuppte sich als ein ansgesprochener Spätzünder, selbst das Verfassungsgericht wurde eingeschaltet, und wenn auch dem Gesetzgeber schließlich die Rechtmäßigkeit seines Handelns bescheinigt wurde, so hat das Verfassungsgericht ebenso deutlich ausgesprochen, daß sich diese Art Gesetze, die par ordre de mufti einem Teil der Wirtschaft Lasten zugunsten eines anderen Teiles auferlegen, zumindest hart an der Grenze des Vertretbaren bewegen.

Der Initiativgesetzentwurf der Fraktionen sieht vor, daß das endgültige Aufbringungssoll bis zum 30.6.1955 und das endgültige Ist-Aufkommen bis zum 31.12.1955 feststehen sollen. Die Aufbringungsbeträge und die auf 3/4 v. H. ermäßigten Verzugszuschläge, deren Beitreibung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht, sind vom Finanzamt bis spätestens 31.12.1955 endgültig niederzuschlagen. Gestundete Aufbringungsbeträge und Verzugszuschläge werden spätestens am 28. 2. 1955 fällig, falls die Rechtsgrundlage für die Stundung nicht mehr besteht. Der Kern des Investitionshilfe-Schlußgesetzes befaßt sich jedoch mit dem Überder den vorgesehenen Betrag von 1 Mrd. DM übersteigt. Bereits im August dieses Jahres ist diese Grenze erreicht worden. Seit der Zeit wird mehr aus der Investitionshilfe eingenommen, als man ursprünglich einnehmen wollte. Der Streit der Interessenten über die Investitionshilfeüberschüsse hat seitdem hohe Wellen geschlagen. Nunmehr bestimmt der Initiativentwurf, daß das Sondervermögen Investitionshilfe in Höhe des 1 Mrd. DM übersteigenden Betrages Schuldverschreibungen der Industriekreditbank in Düsseldorf übernimmt, um sie der aufbringungspflichtigen Wirtschaft zuzuweisen, während die Industriekreditbank selbst die überschüssigen Mittel erhält, um sie als Kredite an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft zu vergeben (ausgenommen ist die Grundstoffindustrie). Hierbei sollen kleine und mittlere Unternehmen bevorzugt werden.

Es wäre soweit alles schön und gut, wenn nicht der Mittelstand, dem diese Kredite in erster Linie zufließen sollen, in der Vergangenheit recht trübe Erfahrungen mit der Industriekreditbank gemacht hätte. Es hat sich nämlich gezeigt, daß die Industriekreditbank von ihren 54 Mill. DM Kapital und den weiteren Zuflüssen an Mitteln durch Verwendung zurückfließender ERP-Gelder und Anleihen nur 23,6 v. H. der bewilligten Kreditsumme mittelständischen Firmen zugewiesen hat. Gerade die mittelständische weiterverarbeitende Industrie fürchtet aber, daß auch künftig der Großkredit von der Industriekreditbank bevorzugt wird, so daß die Wünsche der kleinen und mittleren Industrie geschmälert werden.

Das Investitionshilfe-Schlußgesetz sollte daher auch klar betonen, daß es sich um ein zweckbestimmtes Sondervermögen handelt, das nicht in den allgemeinen Kapitaltopf der Industriekreditbank zu fließen hat, und für dessen Vergabe ein besonderer Bewilligungsausschuß zuständig ist, der sich aus jenen Kreisen zusammensetzt, denen die Mittel zugute kommen sollen. Die Verwaltung selbst und maßgebliche Bundestagsabgeordnete wünschen aus diesem Grunde, die Kredite auf 100 000 DM zu beschränken und durch Einschaltung der Hausbanken den auf 120 Mill. DM geschätzten Investitionshilfeüberschuß zu einer laufenden Kreditaktion umzugestalten, aus der auch die nicht aufbringungspflichtigen kleinen Betriebe profitieren können. Da der normale Zinssatz bei 7 bis 7,5 v. H. liegen soll, wird er allerdings gleichzeitig zum Kriterium für den Kreditnehmer. Weiterhin wird angestrebt, durch eine Drittelung der Beteiligung – nämlich ein Drittel Eigenkapital des Kreditnehmers, ein Drittel Hausbanken und ein Drittel Industriekreditbank – das gesamte Kreditvolumen von 120 Mill. DM auf diese Weise auf gut 350 Mill. DM zu erhöhen. gg.