Junge Mädchen, diese ganz und gar fremden Wesen, mit Gesichtern, ganz glatt und leer, ohne jede Eintragung, ohne Rätsel, aber mit jenem geistigen, seelischen Hunger, der Unruhe ins Leben bringt, üben seit je ihre besondere Faszination aus, nicht nur auf Dichter und ältere Herren. Aber neuerdings spielen sie in der Öffentlichkeit eine größere Rolle als bisher. Sie sind erwachsener, als ihre Jahre angeben. Die Mode entwirft für sie eigene Modelle, und der Film stellt sie mit wachsender Begeisterung in Großaufnahmen heraus. Es begann mit dem Nacktbad der Sommer“), dann feierten („Sie tanzte nur einen Sommer“), dann feierten Audrey Hepburn („Ein Herz und eine Krone“) und Leslie Caron („Ein Amerikaner in Paris“ und „Lilli“) Triumphe. Ganze Serien junger Unschuld sind gefolgt. Sie sehen übrigens alle so ähnlich aus, daß man sie auswechseln könnte und die Namen auch dann noch leicht durcheinaninsgeheim wenn man viel ins Kino geht. Sie folgen insgeheim alle einem modischen Diktat, das zur Zeit schräge Katzenaugen befiehlt und die gleiche Frisur. Sie zu unterscheiden, ist wirklich nicht leicht, sie werden auch von den Partnern auf der Leinwand ausgewechselt, wenn es sich um das Eingehen von Bindungen handelt, die sehr häufig lose Verhältnisse bleiben.

Wer denkt bei jungen Mädchen nicht sogleich an junge Liebe? Aber wenn man so die Filme betrachtet, so scheinen die modernen Jugendumfragen recht zu behalten mit der Antwort, daß Jugendliche von 16 bis 20 Jahren auf die Frage, wie sie sich ihren Ehepartner vorstellen, an 13. Stelle (die Mädchen) und an 19. Stelle (die jungen Männer) den Wunsch nach dem liebenden Wesen äußern. An 1. und 2. Stelle steht bei den Jünglingen die Forderung nach Hausfrauentugenden und der guten Kameradin, bei den Mädchen nach Können, Leistung, Fleiß und Treue der gewünschten Partner. Auf eine andere Frage, die jungen Menschen vorgelegt wurde: „Wenn Sie 1000 Mark zu Ihrer freien Verfügung geschenkt erhielten, was würden Sie damit tun?“, antworteten die Mädchen im Durchschnitt sehr häuslich mit dem Verlangen nach Einrichtungsgegenständen als Nr. 1 aller Wünsche. Die Jungen wünschten sich eindeutig: Motorfahrzeuge. Schon als fünften Wunsch, wie sie 1000 geschenkte Mark verteilen wollten, antworteten Mädchen und Jungen übereinstimmend: „Andern etwas geben, helfen.“ Die Nächstenliebe also ist groß, die Kameradschaft. Größer als die Einsicht in die Notwendigkeit der Liebe für ein Lebensbündnis. Fast alle Mädchen scheinen heute damit zu rechnen, daß sie auswechselbar sind. Der Spiegel und der Film scheinen es ihnen zu sagen. Der Männergeschmack, der das Individuelle sucht, scheint nicht sehr entwickelt zu sein. Daß die jungen Mädchen insgeheim darunter leiden, deutet ihr Wunsch nach Treue der Ehepartner an (siehe oben).

In den letzten Wochen ist das Bild einer Siebzehnjährigen ungewöhnlich häufig in Zeitungen und Illustrierten erschienen (selbstverständlich erhielt sie auch schon einen Preis, in Paris, als beste jüngste Schauspielerin), und von vielen Kinowänden blickt sie mit ernsten Katzenaugen herab: Marina Vlady, die Ungarin aus Paris. Der Film heißt ganz einfach „Sie“. „Ein amüsant-erotischer Streifen, mit pariserischem Charme“, so absichtvoll gezielt lautet die Ankündigung. Nach dem Stoff des ungarisch-pariserischen Schriftstellers Gabor von Vaszary: Eine siebzehnjährige Pariserin verläßt ihren reichen Vater, um mit einem jungen Deutschen in Armut und Häßlichkeit und ohne standesamtliche Eintragung zu leben. Doch nicht lange, dann werden Luxushotels daraus. Der Vater des Mädchens stirbt, ihr Kind stirbt und sie wird gegen eine Luxusfrau ausgetauscht, vorübergehend. Viele Schlafzimmer werden gezeigt, in denen sich junge Mädchen an- und ausziehen.

Aber da der Produzent Hans Abich heißt (Filmaufbau, Göttingen) und der Drehbuchautor und Regisseur Rolf Thiele, wurde dieses pariserische Spiel nicht nur mit Anmut und Delikatesse vorgeführt – wobei die Kamera (Karl Schröder) geradezu mit französischem Esprit verfährt und in kunstvollem Wegblicken Takt und Stil bezeugt und die Musik klug pointiert –, der Film sagt sogar etwas allgemein Richtiges über junge Mädchen und junge Männer von heute aus. Sehr sonderbar diese junge den Wesen mit dem ernsten Blick „Ich schaffe es schon“ und der Neigung zu frühen festen Bindungen. Die Kirche bleibt in diesem Film wie so oft im Leben äußere Rückversicherung und Beruhigung. Die Entheiligung des Sakramentes der Ehe verantwortet man vor sich selbst und nimmt dem lieben Gott die Entscheidung ab. Unschuld ist nicht viel wert und der Gedanke: Noch nicht, wird seiten gedacht.

Obwohl in dem Film „Sie“ eine ganze Anzahl papierener und überflüssiger Sätze gesprochen werden, hört man keinerlei Liebesschwüre. Der Verkehrston der Jungen ist sachlich, vorsichtig. Das Lachen ist nie von überschäumender praller Lebenslust, sondern ein überlegenes Lächeln aus Lebenslust, Augen. So bleibt auch dem Film „Sie“ nichts, als Humor in manchmal poetischen, manchmal groben Gags und Albernheiten zu äußern.

Erotik, ja, das versteht sich, Erotik ist natürlich, Aber Liebe, überwältigende innere Zuneigung, ein Fürs-Leben-füreinander-bestimmt-Sein, da ist man skeptisch. Zusammenleben, weil es praktisch ist, befiehlt die Lebensklugheit schon den Jungen, und beieinander bleiben, auch wenn man vielleicht unglücklich wird. Obwohl diese Jugend äußerst kritisch ist und sich keinen überlieferten Gesetzen und Einrichtungen verpflichtet fühlt, sucht sie nach sauberen Entscheidungen, erstrebt eine klare anständige Haltung. Wenn die Welt auch wackelt und Gefahren überall Wenn man will seinen eigenen kleinen Lebensbezirk in Ordnung bringen und sichern. Erwachsen sein mit Siebzehn und die Zukunft zur Gegenwart machen ...

Die siebzehnjährige Marina Vlady ist mit der Schönheit ihrer Jahre und mit pariserischer Grazie und pariserischem Chic in großer Verhaltenheit und äußerer Stille das unruhige Mädchen. Ihr Partner Walter Giller, begabt und immer noch von Partner Unbekümmertheit, gibt dem kantigeren deutschen jungen Mann ein Profil, das man in Wirklichkeit nicht allzuoft findet: wohlerzogen, schlicht, solide, nicht angeberisch.

Die Auffindung junger Gesichter, die dem Zeitgeschmack entsprachen, ist ein besonderes Verdienst der Filmindustrie und wird von ihr seit Entdeckung der Garbo mit Eifer betrieben. Es ist nicht daran zu zweifeln : die Reproduktion dieser jungen frischen Gesichter öffnet vielen Menschen das Herz und erfüllt so eine moralische Aufgabe. Daß sie zu Hunderttausenden kopiert werden, ist eine trübe Nebenerscheinung. Wo Licht ist, ist überall auch Schatten, erst recht im Film. Erika Müller.