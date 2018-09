Ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, bis man in England entdeckte, daß die Königliche Post sich der Mißachtung eines geheiligten Grundrechts der Demokratie, der Steuerhoheit des Parlaments, schuldig macht. Vier Milliarden Mark hat sie an Rundfunk- und Fernsehgebühren widerrechtlich erhoben. Das kam gewissermaßen durch Zufall ans Licht. Weil die Post die Wellenlängen, für die sie die Lizenz erteilt, des öfteren änderte und es jetzt zugunsten des Fernsehens wiederum tun will, hat eine Gesellschaft Klage erhoben. Ihr Wagenpark ist mit Empfängern ausgestattet und sie war gezwungen, sie bei jeder Wellenänderung mit erheblichen Kosten umzubauen. Das Unternehmen forderte klare Verhältnisse. Es drang zwar nicht durch, weil ein Gesetz der Post noch rasch die rechtliche Deckung gab. Aber es entdeckte bei der Gelegenheit, daß auch die Rundfunkgebühren, die die Post erhebt, in der Luft hängen. Der Generalpostmeister hätte sie, nach dem Willen des Parlaments, nur durch eine Regelung im Einvernehmen mit dem Finanzminister festsetzen können. Eine solche wurde nie getroffen. Daher, so schloß die klagende Gesellschaft, sind alle diese Gebühren gegen Gesetz und Recht. Der Anwalt des Staates gab es mit Bedauern zu, und das Gericht konnte nicht umhin, die Post zu verurteilen.

All das mag legalistisch klingen, aber schließlich geht es hier um einen Grundsatz, der zuerst dem König 1215 in der Magna Charta abgerungen, später von der Krone wieder mißachtet und dann 1689 um so deutlicher in der Bill of Rights fixiert wurde: daß kein Bürger ohne Zustimmung des Parlaments von der Regierung mit irgendwelchen Abgaben belastet werden darf. Und es geht auch um wirtschaftliche Interessen. 10 000 Wagen sind heute in England mit Privatfunkgeräten ausgestattet, die Firmen, denen sie gehören, haben sich in der Mobile Radio Users’ Association zusammengeschlossen. Kein Zweifel, daß jede von ihnen zur Rückforderung der geleisteten Gebühren berechtigt wäre, und nicht nur sie: das gleiche gilt für alle Rundfunkhörer und jetzt, auch für das Fernsehen. Eine Flut von Klagen ist zu erwarten. Die Regierung wird versuchen, sich durch ein rückwirkendes Gesetz aus der fatalen Schlinge zu ziehen. Aber, so hat der Präsident des Verbandes, der selbst Mitglied des Unterhauses ist, bereits erklärt, ein solches Gesetz wird man bekämpfen – nicht, um wirklich die Rückzahlung der vier Milliarden zu erreichen (ein Teil ist ohnehin verjährt), sondern um die Regierung zu zwingen, die Zuteilung der Wellen in die Hand eines verantwortlichen Gremiums zu legen, das vom Druck der mächtigen Fernseh-Interessen unabhängig ist. Z.