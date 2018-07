T äs Betriebsverfassungsgesetz schreibt zwingent vor, daß bei einer Aktiengesellschaft, ein Drittel der AR Sitze mit Belegschaf tsmitgliedem besetzt werden muß, einerlei ob die Belegschaf groß oder klein ist. Zu welchen grotesken Verhälr nissen das führen kann, zeigt der Fall der Deutsche eine Generalversammlung zwecks Wahl eines ne = Aufsiehtsrates einberufen. Das ist keine e!nf ir Angelegenheit. Der Reichsbank Treuhändeir h" nun durchblicken lassen, daß er als Vertuet r Aktienmehrheit auch Regierungsvertretei u cU AR entsenden möchte. Hierzu läßt sich viel sage und wird wahrscheinlich in der Hauptversammhu auch viel gesagt werden. Ein tragbares Ergeb läßt sich nur finden, wenn die Sitze unter c einzelnen Interessenten so aufgeteilt werden, d; sich ein vernünftiges Gleichgewicht herausstel Dies aber erweist sich schon jetzt als unmögllc weil ja zu den in der H V gewählten Aufsichtsrav mitgliedern noch die Vertreter der Belegsch? kommen, die aber alles in allem nur sieben Köpk umfaßt. Es werden also, weil es gar nicht ander geht, Sekretärinnen, der Registrator und der Bot des bisherigen Treuhänders demnächst im AR der Golddiskont Bank sitzen. Ihre Stimme wird, bei der gegebenen Kräfteverteilung, das Zünglein an der Waage sein, das über das Vermögen einer Bank, deren Aktienkapital 600 Mill. RM beträgt, entscheidend mitbestimmt. r

