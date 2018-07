Im offen ausgebrochenen Akt zwischen der Allianz-Versicherungs AG und der Münchner Rück-Versicherungs-Gesellschaft einerseits und dem Münchner Bankhaus Merck, Fink & Co. andererseits wird jetzt das erste Kapitel geschrieben, Die Allianz hat den Fehdehandschuh aufgenommen. In einem Aufruf an ihre Aktionäre wird festgestellt, daß August von Fink selbst als Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaften 1940 den heute von ihm attackierten Geschäftsvertrag der Allianz mit der Münchner Rück unterzeichnet habe. Eine Ablehnung der Umschreibung der Aktien auf das Bankhaus Merck, Fink und seine erkennbaren Strohmänner sind erst erfolgt, als offenbar wurde, daß von Fink seinen auf etwa 8 v. H. betragenden Aktienbesitz durch getarnte Ankäufe zu verstärken suchte, um die Selbständigkeit der Allianz gegenüber der Münchner Rück einzuschränken“. Durch die Ablehnung – eine Umschreibung sei nur bei 5 v. H. der insgesamt vorgelegten Aktien verweigert worden – sollte verhindert werden, daß die größte deutsche Versicherungsgesellschaft unter den beherrschenden Einfluß einer Einzelperson gerät. Die Frage des Stimmrechts des gegenseitigen Aktienbesitzes von 30 v. H. der Münchner Rück und der Allianz stellt ein Gutachten von Univ.-Prof. Dr. Hueck (München) fest, daß die Allianz Stimmrecht haben, da zwischen den Gesellschaften keine Abhänigkeit, sondern Koordination bestehe. Soviel zu dem Aufruf der Allianz.

In einer Pressebesprechung der Allianz, die an viele grundsätzliche Fragen rührte, verstärkte sich der Eindruck, daß die Kernpunkte des Konflikts, die “Spannungen aus der Kriegs- und Nachkriegszeit“, offensichtlich überbrückbar geworden sind. Es blieb schließlich eine Reihe von Fragen nur teilweise beantwortet oder unbeantwortet. So: beginnt das Machtstreben eines einzelnen, das zur Ablehnung der Aktienumschreibung führen kann? ... oder: Macht diese doch ziemlich der Willkür Spiel lassende Regelung nicht Auswirkungen auf den Börsenhandel und die Kursbildung zeitigen? Dem Einwurf, daß die 1928 der Berliner und Frankfurter Börse gegebenen Erklärungen, Aktien außer Bonitätzweifeln umzuschreiben, durch die Praxis der letzten weitgehend wertlos geworden seien, begegnete die A~~~~ mit dem Hinweis auf das Reichsgerichtsurteil 1931 (in ten Victoria gegen Michael), wonach die Satzung, die eine Ablehnung ohne Angabe von Gründen ermöglicht, gegenüber einer Börsenerklärung den Vorrang hat

Entschieden distanzierte sich die Allianz, „Überfremdungs“-Versionen, wonach von Fink Aktien ins Land gebracht habe und stellte dazu fest: es gibt keine größeren Auslandsbeteiligungen. Gegenüber dem Einwand, man ne auf Grund des umstrittenen Gemeinschaftsvertrages ~~ so von einer „Diktatur“ sprechen, wie man umgekehrt Machtstreben von Finks nachweisen wolle, berief sich die An auf das zitierte Gutachten von Prof. Hueck. Im übrigen je man nicht den neuen Männern, die nach 1945 an die Seite der Gesellschaft gestellt wurden und sich in schweren Zeiten bewährten, nun zumuten, sofort wieder abzutreten. Details ~~~ Merck, Fink & Co. als Hausbank der Allianz 1951 auss~~~ und welches die „außergewöhnlichen Umstände“ waren, die Ablehnung der Umschreibung der Aktien führten, wurden Rücksicht auf die bevorstehende HV nicht preisgegeben. Ob ~~~ Ursache und Wirkung genau zu erkennen sind, ist hier doch bemerkenswert, daß der Gemeinschaf tsvertrag Allianz Münchner Rück Im November 1951 dahingehend abgeändt wurde, daß nicht mehr wie früher zwischen den AR-Vors. be Gesellschaften möglichst Identität bestehen soll und es kein Vorstandsrat (Dachdirektion) mehr gibt. Die Allianz hat zum 25. Januar eine ao l i si nberufen. Die Tagesordnung wird weitgehend von den Antrag auf Satzungsänderung bestimmt, wie sie In dem Aufruf des Münchner Bankhauses veröffentlicht waren. Darüber hinaus will die Allianz über Ihre erfreuliche Entwicklung berichten, eine Entwicklung, die weitgehend mit auf den Vertrag mit der Münchner Rück zurückzuführen sei.

Unter dem Eindruck dieser bevorstehenden Auseinandersetzung – etwas klarer wird man vielleicht auch schon auf der HV der Münchner Rück am 9. Dezember sehen – konnte die Pressekonferenz nur als einVorgeplänkel gewertet werden. Es ist noch nicht abzusehen, Was das Schicksal dieser „Magna charta“ zwischen den beiden Versicherungen sein wird, und auch noch nicht abzuschätzen, ob von Fink sich eine entscheidende und beeinflussende Stimmenzahl sichern konnte oder sichern können wird. Im Hintergrund zeichnet sich jedenfalls auch die politische Seite dieser Auseinandersetzung und ein endloser Rattenschwanz von Prozessen ab, nach dem die Brücken nun endgültig abgebrochen sind. Leidtragender, das kann heute schon festgestellt werden, dürfte die freie Versicherungswirtschaft sein. t. r.