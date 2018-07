st., Neumünster

Zwar bauten schon hier und dort vorsichtige Bundesbürger in ihren Eigenheimen an den „Angstkellern der Zukunft“, ehe der erste „amtliche Luftschutzkeller“ geboren wurde. Doch verkörpern diese noch nicht die „offizielle“ Auffassung über diese künftigen Schutzbauten. Diese Auffassung kann man in Neumünster studieren, wo in einem der Bundesprogramme (Zehnländerprogramm) für Bau- und Preisstudien die ersten vom Bundeswohnungsbauministerium empfohlenen Luftschutzkeller eingebaut wurden.

Die Baugeschichte ist für die Unsicherheit und das Umhertappen in der Materie typisch. Fest stand, daß man für jeden Treppenausgang des Hauses eigene Schutzräume errichten wollte, die sozusagen einen kleinen Betonklotz – von allen Seiten mit 40 cm Stahlbeton bewehrt – im Keller bilden. Zunächst war überhaupt kein zweiter Ausstieg vorgesehen. Dann stand ein Notausstieg nach oben – durch eine Art Betonschornstein über das Erdgeschoß hinaus, der durch die mutmaßliche Trümmerhalde des Hauses herausragen sollte, auf dem Plan. Dann entschloß man sich zu einem unterirdischen Notausstieg, ebenfalls mit 40 cm Beton gepanzert, und in einer Länge von etwa 7,50 m aus dem erwarteten Schuttkegel der Haustrümmer hinausführend. Dabei blieb es in Neumünster. Inzwischen sind diese Vorstellungen schon überholt: Der Notausstieg muß länger sein, falls durch starken einseitigen Druck das „oberirdische Haus“ nach einer Seite hin „umgelegt“ wird. Auch Querverbindungen zwischen den einzelnen Kellern gehören zu den neuen Programmpunkten, die in Neumünster noch fehlen. Ähnlich problemreich ist die Stahlbewehrung des Betons (in kg Stahlgewicht pro Kubikmeter Beton ausgedrückt, das bei „normalem“ Beton etwa 20 kg/m3 beträgt). Ein Kieler Statiker errechnete für die Keller von Neumünster als notwendige Bewehrung 90 kg/m3.

Kleine Zugaben zum Bau waren Kommunistendemonstrationen mit Flugblättern, nach denen die KPD als bessere Alternative zum Luftschutzkeller offenbar die Wiedervereinigung Deutschlands ansieht. Die Neumünsteraner Arbeiter konnten die Flugblätter gut verwerten. Papier ist auf einer Baustelle immer knapp und wertvoll.

So ragen vor jedem der großfenstrigen weißen Dreigeschoß-Wohnblocks die Betontürmchen über den Notausstiegen als etwas makabre Wahrzeichen einer neuen Bauepoche aus der Erde. Man wird sie noch mit Erde zuschütten und mit einer Terrassenmauer cachieren, so daß nur eine kleine Stahltür sichtbar bleibt. Der Weg von der Haustreppe in den Keller – unter einer „trümmersicheren“ Kellerdecke vor dem Luftschutzkellereingang – ist erfreulich kurz. Der „Hausbetonklotz“ selbst hat etwa die Größe eines kleineren Zimmers und ist für 22 Personen berechnet. Die betonduftenden Wände und kleine Schutzwände gegen Luftdruck von außen vor dem Zugang und dem Notausgang geben ein wenig von dem Sicherheitsgefühl aus schlechteren Tagen. „Ganz gemütlich – wenn kein Volltreffer kommt“, meinte der Baupolier. Ein kleiner Luftschacht, mit Schlacke-Grobsand-Filterungsmaterial gefüllt, führt als dritter Weg nach außen an die Hauswand. Hier wird einmal ein Blasebalg angebaut, damit sich die Kellereinwohner selbst „belüften“ können. Der Notausstieg allerdings ist mehr für schlanke Linien – Im hoch und 60 cm breit –, man denkt unwillkürlich an die Notröhren am Fuchsbau.

Inventar für diese ersten Luftschutzkeller freilich fällt vorerst fort. Ohnehin wurden die seitens des Bundesministeriums vorgesehenen Gelder, 500 DM je „mitbeschützter“ Wohnung, um etwa das Doppelte überschritten. Das läßt erwarten, daß spätere noch weiter ausgebaute Hausbetonklötze nicht ganz ohne Aufwand errichtet werden können. Allein bei dem jetzigen Bauvolumen der Bundesrepublik würde die Allgemeinausführung des „Luftschutzkellers 54“ (Modell Neumünster) mehrere hundert Millionen Mark im Jahr verschlingen. Allerdings dürfte das Inventar mit Pritschen, Bänken, Tisch, Luftschutzapotheke und Notleuchten nicht wesentlich von dem früherer Tage verschieden sein – die Beschaffung eines Geiger-Zählrohres wird sich als kostspieliger erweisen.