Die Frage, ob das Regime in Peking bolschewistisch nach russischer Prägung oder vielmehr von chinesischer Eigenart sei, sollte zwar nicht nur nach dem Bekenntnis Mao Tse Tungs beurteilt werden, der die Werke Stalins in Millionenauflagen drucken und das Vorbild Moskaus in einer Weise in den Himmel heben ließ, die selbst dem geduldigen Volk der Mitte zuweilen zuviel wird. Aber die Unterscheidung verliert viel an Bedeutung, wenh man die Praxis betrachtet. Da ist in Peking wie in Moskau die Diktatur einer kleinen Gruppe, die Herrschaft der Kommunistischen Partei, die sich auf das Volk beruft, aber durch Terror an der Macht hält, die Ausmordung der „Klassenfeinde“ (auf zwölf Millionen schätzt man die Opfer), die Entrechtung und Entwürdigung des Menschen durch Polizei, Miliz, Militär und eine alles überwuchernde Bürokratie, da sind die Volkstribunale, fliegende Gerichts und ein Heer von Spitzeln und Denunzianten, die jedes freie Wort verstummen lassen. Nun kommt ein Gesetz über die Zwangsarbeit hinzu, das sich eng an das sowjetische Vorbild hält.

Zwangsarbeit gibt es in China natürlich nicht erst jetzt, sie war da, sobald der Kommunismus siegte. Mao hat das bereits im Juni 1949 zugegeben. „Wenn sie nicht arbeiten wollen“, so drohte er den ‚reaktionären‘ Klassen, „dann wird der Volksstaat sie dazu zwingen.“ Drei Monate später machte er dies zu einem Grundsatz des Regierungsprogramms: „Großgrundbesitzern“, „bürokratischen Kapitalisten“ und „reaktionären Elementen“ drohte er „Umerziehung durch Zwangsarbeit“ an. Man tat es zum Teil auf infame Weise. Während der Terrorwelle im Koreakrieg wurden Unzählige als vermutliche Gegner des Regimes vor Gericht gestellt. Sie wurden zum Tode verurteilt, aber in vielen Fällen setzte man die Vollstreckung aus, um Zwangsarbeiter zu gewinnen. Unter der ständigen Drohung der Hinrichtung konnte man aus ihnen das Äußerste an Leistung herauspressen. „Vom wirtschaftlichen Standpunkt aus“, erklärte der Polizeiminister Lo Jui-ching im Mai 1951 kühl, „sind diese auf Zeit Begnadigten eine Arbeitsarmee.“

Die „Verbrecher“ sollen nach dem Gesetz „umerzogen“ werden, aber dafür steht täglich nur eine Stunde zur Verfügung, für die Arbeit neun bis zehn, notfalls zwölf Stunden. Die Fertigkeiten des Arbeitssklaven sind „aufs äußerste auszunutzen“, zur Steigerung des Eifers sind Wettbewerbe zu veranstalten, ungenügende Arbeitsleistung ist unbedingt zu verhindern –: das ist die entscheidende Forderung. Dabei sind Mißhandlungen „streng verboten“, aber was diese Mahnung wert ist, weiß, man vom sowjetrussischen Beispiel. Im übrigen gibt es genügend andere wirksame Mittel des Zwanges, den Hunger zum Beispiel.

Über 80 Prozent der Strafgefangenen sind Zwangsarbeiter, sagte Tschou En-lai kürzlich; sie bauen Häuser, Dämme, Eisenbahnen; in Landwirtschaft, Industrie und Bergwerken sind sie eingesetzt. Von Lo Jui-ching erfuhr man einige Zahlen: 2 Milliarden Backsteine und 770Millionen Dachziegel stellten sie 1953 her, in den Textilwerken bei Peking allein 714 000 Dutzend Paar Socken, in der Stahlindustrie bei Tientsin 1,7 Millionen Dampfheizungsrippen, andere arbeiten auf großen Farmen, von denen viele über 750 ha groß sind.

Es gibt verschiedene Methoden, die Reihen des Arbeitsdienstes durch „Konterrevolutionäre“ und andere Verbrecher immer wieder aufzufüllen. Konterrevolutionäre sind zum Beispiel, wie die Pekinger Volkszeitung im August erläuterte, auch Personen, die zwar „keine offene Sabotage zu treiben wagen, aber versteckte und hinterlistige. Sie machen absichtlich Fehler. Sie geben falsche Auskünfte. Bei technischen Kursen liefern sie falsche Instruktionen. Irrtümer der Planung vergrößern sie, statt sie zu berichtigen; sie erhöhen die Produktion für den Augenblick und richten vielleicht das ganze Werk zugrunde.“ Erfüllt, mit anderen Worten, eine Fabrik nicht, was man sich von ihr versprach, so sucht man Sündenböcke und schickt sie zur Zwangsarbeit. Dazu braucht man nicht immer ein Urteil. Angeklagte oder Beschuldigte kennt das Gesetz nicht, nur Verbrecher vor und nach der Verurteilung. Parteimitgliedern, die nicht ganz richtig liegen, hat das Regime die gleiche Behandlung angedroht. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, „gefährliche Konterrevolutionäre“, die ihr Arbeitssoll ständig nicht erfüllen, Vorschriften verletzen oder „erwiesenermaßen nicht zu bessern“ sind, durch Urteil des örtlichen Volksgerichtshofs auch nach Ablauf ihrer Strafe zu weiterem Arbeitsdienst zu zwingen.

Das chinesische Gesetz zur Zwangsarbeit ist in manchem noch härter als das sowjetrussische von 1933. Daß es gerade jetzt erlassen wurde, ist ein Hinweis, daß das Regime sich der billigen Arbeitssklaven bedienen will, „um die Produktion im Rahmen der Wiedererziehung“, wie Artikel 30 es ausdrückt, „zu einem Teil des gesamten Erziehungs- und Aufbauplanes des Staates zu machen.“ Die schlechte Ernte hat Hunger und Mißstimmung gebracht, man braucht den Terror, dem zu begegnen. Aber auch wirtschaftlich hat Mao Tse Tung ihn nötig, denn ein System, das die menschliche Freiheit unterdrückt, braucht, wie das russische, andere Triebkräfte, den Zwang und die Furcht. Es ernennt „Verbrecher“, um billige Arbeitskräfte zu haben, es gründet Sklavenkolonien, die Berge versetzen und Flüsse umleiten müssen, um der Welt die Großtaten kommunistischer Herrschaft vor Augen zu führen. China mag dabei in den Formen das sowjetische Vorbild nachahmen, die Entwicklung selbst jedoch ist, wie es scheint, die zwangsläufige Folge jeder kommunistischen Staats- und Wirtschaftsordnung, v. Z.