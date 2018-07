Inhalt Seite 1 — Memoiren eines Walfisches Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zur Zeit befindet sich der vor zweieinhalb Jahren bei Drontheim erlegte und mit 7000 Litern Formalin präparierte Finnwal „Jonas“ auf einer Deutschlandtournee. In der letzten Woche wurde er in Hamburg gezeigt. Er ist mit seinen 20 Metern und dem Gewicht von 58 000 Kilo das größte auf der Welt bekannte Tier. – Der hier von uns geschilderte Walfisch ist eine freie Erfindung, etwaige Ähnlichkeiten mit „Jonas“, dem einzigen unter wissenschaftlicher Kontrolle siehenden Wal der Erde, sind rein zufälliger Art.

Natürlich kann man nicht schreiben und schlecht denken, wenn man für den Jahrmarkt präpariert ist. Selbst vorher fällt es einem oft schwer. Ich bediene mich daher eines Menschen, der von meinem Anblick ergriffen war und meinen letzten Willen verstanden hat: die Ereignisse meiner letzten Lebenstage und meiner Weltreise nach dem Tode aufzuzeichnen.

Ich war, nein, ich bin ein Finnwal. In meiner Jugend und zu der Zeit, als ich durch das Nordmeer reiste, dachte kein Mensch an mich. Bis eines Tages ein dänischer Walfänger auf mich aufmerk-, sam wurde. So ist es immer: einer muß anfangen zu staunen. Dann taucht man plötzlich auf, und alle Welt staunt.

Da sich der Däne keine Vorstellung machte, wer ich war, harpunierte er mich. Es war ein scharfer, kleiner Schmerz, und ich schwamm schnell davon. Schon nach wenigen Seemeilen empfand ich das Schiff, das an meinem Rücken hing, als sehr unangenehm. So schwamm ich weiter, so schnell es ging, die ganze Nacht durch. Es half nichts. Es ist schwer für einen Großen, den die Menschen einmal an der Leine haben, sich vor dem Jahrmarkt zu retten.

Am Morgen wurde ich vor Erschöpfung halb ohnmächtig. Der Walfänger nutzte meine Schwäche aus und brachte mich um. Nun hatte ich Ruhe. Er nicht. Für ihn fing ein neues, anstrengendes Leben an. Der Jäger, dessen Schiff und Gedanken um kleine Wale gekreist hatten, war ratlos über meine Statur. In der Tat war ich, wie ich später erfuhr, der größte Wal, der je heil an Land gebracht worden ist. Da ich etwas länger war als sein Schiff, wurde ihm klar, daß er einen außergewöhnlichen Fang getan hatte. So außergewöhnlich, daß er aus meiner Statur mehr Kapital schlagen könnte, als aus meinem Tran. Das war weise gedacht, denn die meisten Menschen pflegen das Ungewöhnliche in kleine Stücke zu zerlegen.

So wurde ich gleich von Bord aus präpariert. Denn dann konnte man mich für Geld sehen lassen.

Wir landeten an der dänischen Küste und verursachten ein Volksfest. Das Fischerdorf meines Jägers hatte geflaggt. An den sauberen, kleinen Häusern hingen Girlanden. Mild und erstaunt blickten Kühe über Zäune. Gewaltige Mengen an Butter und Käse wurden mir zu Ehren verzehrt. Es war eine ungeheure Aufregung in dem friedlichen Dorf. Menschen kamen aus allen Teilen Dänemarks und aus vielen anderen Ländern, um mich zu sehen.