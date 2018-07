München, Ende November

Das Bayerische Staatsschauspiel hat dem Dichter Richard Billinger mit der Uraufführung seines Schauspiels „Der Plumpsack“ keinen guten Dienst erwiesen. Es gab zwar den offenbar unvermeidlichen Premierenbeifall, wenn er auch nur sehr dünn und zögernd anhob. Es setzte jedoch auch ein paar schrille Pfiffe, als der Autor sich an der Rampe sehen ließ, und da verstärkte sich der Applaus. Vielleicht wollte man der widersprechenden Jugend beweisen, daß „Rauhnacht“ und „Rosse“ vor allem und die einzigartigen Gedichte, die wir dem wunderlichen Manne verdanken, hier nicht vergessen sein sollen. Aber wer von den Jungen hat sie zu Hause stehen, kann sie überhaupt da stehen haben, muß man leider fragen. Sie wehrten sich mit ihrem guten Recht gegen das, was sie an diesem Abend zu sehen bekamen, und das war bedauerlicherweise eine mißglückte Sache.

Der Plumpsack ist der ererbte Beiname des Herrn Peter Diller von der Au, eines ehemaligen kaiserlichen Feldobristen während des Dreißigjährigen Krieges. Er meint es mit den leibeigenen Bauern seiner Herrschaft so überaus gut, daß die anderen Bauern im Lande ob der Ens, unter weniger menschlichen Herren schmachtend, es nun ebensogut haben wollen. Sie trachten es mit bewaffnetem Aufruhr zu erreichen, unter der Führung eines erfahrenen Feldhauptmannes, und dazu erscheint ihnen der Plumpsack als der rechte Mann. Er mag aber durchaus nicht, und so setzen sie ein gräßliches Gaukelspiel in Szene. Sie lassen des Plumpsacks geliebte junge Frau erwürgen und machen ihm an ihrer Leiche weis, sie sei von seiner eigenen adeligen Verwandtschaft umgebracht worden. Von dieser Verwandtschaft, vorgestellt in einem Ehepaar so grundböse und erzdumm wie die Hexen und Menschenfresser in schlechten Kinderstücken hatten wir bereits erfahren, wie wenig grün sie dem Herrn von der Au wegen seiner sozialen Reformen und seiner jungen Frau wegen ihrer bürgerlichen Abstammung sind. Sie verweigern dem guten Ding in seiner Gegenwart sogar den Gruß, was er befremdlicherweise zunächst einsteckt. Aber an ihrer Bahre steckt er nichts mehr ein, sondern geht dem blutigen Schwindel unbesonnen auf den Leim. Das Ende ist nach der unvermeidlichen Niederlage das Halsgericht. Zwar wird ihm in der Verhandlung der kaiserliche Pardon angeboten, wenn er seine Reformen widerrufe. Aber das vermag er nicht und begibt sich edelherzigsterweise auf die Richtstatt, von einem anwesenden alten Kameraden mit zusammengeschlagenen Hacken martialisch stumm und kummervoll verabschiedet.

Es ist eine Fabel, aus der sich vermutlich mehr hätte machen lassen. Aber Billinger ließ es diesmal bei einem Text bewenden, der sich stellenweise anhörte wie eine gelungene Parodie auf seine eigenen Besonderheiten und Schrullen, wenn man sich nicht gar in einen Film der Almenrausch- und Heimatbodenproduktion versetzt glaubte. Nur ganz selten einmal wollte die Stimme des Dichters zu uns dringen, der mit seinen Beschwörungen der dämonischen Mächte der Natur einmal den Rang seines großen Landsmannes Alfred Kubin erreicht hatte. Die Aufführung unter Kurt Horwitz mühte’sich vergeblich, zu retten, was nicht zu retten war und vermochte der Langeweile und dem Mißbehagen am Unzulänglichen immer weniger zu gebieten. Der Referent zog hinterher die Rauhnacht und die Sichel am Himmel, den Band mit den Gedichten Billingers, aus dem Regal und las sie auf einen Streich noch einmal. Da war alles wieder in Ordnung, denn mit einem schwachen Stück durchzufallen, das ist in dem ebenso verzaubernden wie enthüllenden Licht der Rampe anderen von seinesgleichen zugestoßen. Paul Alverdes