London, im November

Englands Polizisten entledigen sich ihrer Pflicht, Ordnung zu halten und friedliebende Bürger zu beschützen, im allgemeinen mit Höflichkeit und Geschick. Sie tragen keine Knüttel, wenn sie mit Pistolen bewaffnet sind, so sieht man es nicht und ihre Herzen sind nicht hart wie Stein, wie es der Fall der 72jährigen Albert Brunt zeigt. Der alte Mann hatte sich auf der Straße unter alkoholischem Einfluß auf eine Weise benommen, die in der Amtssprache als „ungebührlich“ bezeichnet wird. Die Folge davon war, daß er von einem Polizeibeamten angehalten und nach kurzem Wortgefecht auf das Polizeirevier gebracht wurde. Am folgenden Tage verurteilte ihn der Richter zu einer Geldstrafe von zehn Schillingen. Aber Mr. Brunt, der mehr schlecht als recht von seiner staatlichen Altersrente lebt und zur Zeit obdachlos ist, hatte nur einen halben Schilling in der Tasche.

Der Retter in der Not erschien in Gestalt des Bobbys, der ihn festgenommen hatte: er erbot sich, aus eigener Tasche die Strafe von zehn Schilling für den Missetäter zu erlegen. Der Richter war von der spontanen Geste so beeindruckt, daß er das Anerbieten des Police Constable freundlich ablehnte – und verfügte, daß die Strafe aus der Wohlfahrtskasse des Gerichts erlegt werde... K. E.