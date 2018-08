Mit dem Beschuß nationalchinesischer militärischer Anlagen auf den Inseln Quemoy und Klein-Quemoy durch rotchinesische Festlandsbatterien begann am 3. September der „Westentaschenkrieg“ vor der Küste der Provinzen Fukien und Chekiang. Dieser Küste ist in Sichtweite eine Kette von Inseln vorgelagert, die sich von der südlichsten Insel Quemoy nordöstlich über 520 Kilometer bis zu den Juschan-Inseln erstreckt. Etwa fünfzehn dieser Inseln sind im Besitz Tschiang Kaischecks geblieben.

Die Quemoy-Inseln, die von dem bedeutenden rotchinesischen Hafen Amoy nur sechs bis acht Kilometer entfernt liegen, erlauben den Nationalchinesen nicht nur, Amoy wirksam zu blockieren, sondern auch, militärische Vorbereitungen zu einer Invasion Formosas rechtzeitig zu erkennen und gegebenenfalls zu zerschlagen. Die gleiche Aufgabe haben Paichuan und Matsu gegenüber dem Hafen Fuschau. Das weit nach Norden vorgeschobene Radarsystem auf den Tachen-Inseln ermöglicht rechtzeitige Warnung, wenn rotchinesische Luft- und Seestreitkräfte auftauchen.

In den für Mao bisher wenig erfolgreichen Kampf um den Besitz dieser nationalchinesischen Inseln haben weder Luft- noch Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten eingegriffen. Tschiang Kaischek hat sich hierüber vor wenigen. Tagen in einem Interview besorgt geäußert. Das fortgesetzte Schweigen Washingtons in der Frage, ob auch die Inseln unter den Schutz der VII. US-Flotte fallen, werde von Rotchina so ausgelegt, daß „Amerika nicht die Absicht hätte, die vor der Küste liegenden Inseln zu verteidigen“. Tschiang sprach von „den beiden verschiedenen Psychologien“ unter den Amerikanern. Die einen argumentierten, eine gemeinsame Verteidigung der Inseln werde die USA in einen asiatischen Krieg hineinziehen, während die anderen behaupteten, sie würde den Frieden bewahren.

Tatsächlich wurden beide Möglichkeiten in Washington lange diskutiert, bis Eisenhower entgegen der Mehrheitsmeinung der Chefs der Wehrmachtsteile entschied, die USA würde sich bei einem rotchinesischen Angriff auf die Inseln nicht an Vergeltungsaktionen gegen das chinesische Festland beteiligen. Unter starkem Druck mußte Tschiang sich, verpflichten, von Luftangriffen auf das Festland abzusehen und ohne vorherige Konsultation Washingtons keine neuen militärischen Operationen von größerer Bedeutung anzuordnen. Andererseits sind die Vereinigten Staaten zu einem Verteidigungsabkommen bereit, das jeden bewaffneten Angriff auf Formosa als Gefährdung der amerikanischen Sicherheit betrachten würde. Das zu schützende Gebiet soll Formosa, die Pescadoren und andere von den Nationalisten besetzte Inseln umfassen, die nach amerikanischer Meinung für die Verteidigung Formosas wichtig sind. Das stellt übrigens die VII. US-Flotte zwischen Formosa und der südostchinesischen Küste vor Sicherungsaufgaben, die schwer und voller Risiken sind.

Vorschläge zu einer endgültigen Lösung, die zumal von England ausgehen und vorsehen, Formosa entweder der UNO zu unterstellen oder zu einer unabhängigen Republik zu machen, hat Tschiang kategorisch abgelehnt, obwohl sie dem Wunsch der einheimischen Bevölkerung, die weder von Tschiang noch von Mao regiert werden will, am besten entsprechen würden. Auch Washington ist dagegen. Es wird das Verteidigungsabkommen mit der „Republik China“ abschließen und damit Tschiang Kai Schek als legitime Regierung Chinas bestätigen. Dies würde allerdings, wie amerikanische Regierungskreise erkälten, die Stellung Washingtons nicht für immer festlegen, sollte das Verhalten der Regierung Mao Tse Tung sich grundlegend ändern. Ernst Krüger.