Unter den Büchern des vielumstrittenen Autors des „Arbeiters“, der „Marmorklippen“, der „Strahlungen“ und manches anderen literarischen Bekenntnisses gibt es nicht viele, die man mit einem solchen Gefühl uneingeschränkter Übereinstimmung aus der Hand legt wie das neueste:

Ernst Jünger: „Das Sanduhrbuch.“ Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main, 205 S., 8,50 DM.

Dabei ist dieses Buch so „echt“ wie nur eines, es könnte dem Kopfe keines anderen Publizisten der Gegenwart entsprungen sein, sowohl im Hinblick auf den Anlaß wie auf die Methode der Deduktion gedanklicher Folgerungen von weltbewegender Tragweite aus der sachlich-gelassenen Betrachtung scheinbar ganz alltäglicher Gegenstände. Die Anregung zu dieser Schrift mag der Verfasser zunächst aus einem einfachen Phänomen geschöpft haben: dem gewissen Behagen, der Aufforderung zu geruhsamer und doch ins Grenzenlose mündender Nachdenklichkeit, die der Anblick der rinnenden Sanduhr vermitteln kann. Eine Erfahrung, der sich sogleich die entgegengesetzte anschließt: die hetzende, treibende Zwingherrschaft der Räderuhr über den Menschen von heute, über das gesamte moderne Leben.

Sanduhr, Wasseruhr und Feueruhr sind Elementaruhren, denen als „kosmischer Zeitweiser“ die Sonnenuhr voraufging. Die Räderuhr dagegen ist ein mechanisches Instrument. Was sie anzeigt, ist nicht vergleichbar der „zyklischen“ Zeit der Sonnenuhr, noch der „linearen“ der Elementaruhren. Es ist „mechanische Zeit“, und ihre Entsprechung der „Zeitbegriff des Fortschritts“. Die Perspektiven, welche sich aus diesen Bestimmungen (deren Begründung mit erleuchtendem Scharfsinn geboten wird) ergeben, sind nicht nur überraschend; sie sind auch beängstigend.

Der enge Zusammenhang zwischen der Herrschaft des „Zeit“ produzierenden Räderwerkes und der Technik (jede technische Apparatur beruht ja mehr oder weniger auf dem Prinzip der Uhr und der Mitwirkung uhrenhafter Geräte) wie deren Herrschaft über uns durch die mechanische Zeit, ein ursächlicher Zusammenhang auch zwischen diesem Zeitbegriff und dem unersättlichen „Fortschritt“ mit allen ungeheuerlichen Konsequenzen, ist keinesfalls etwa die Frucht eines bloßen geistreichen Gedankenspiels. Seine Realität wird dem Leser des Buches durchaus evident, so daß er sich nicht mehr überrumpelt fühlt, sondern erschreckende Wahrheit erkennt, wenn er liest: „Was an der Technik schrecklich geworden ist, das kommt aus anderen Regionen, zu denen die Maschinen nur im Verhältnis von Symptomen stehen. Diese Regionen wirken nicht nur auf die Technik, sondern universal. Wenn es daher gelänge, hier und da ein Rädchen anzuhalten, etwa den Bau von Atombomben zu verbieten, dann würde der Schrecken aus anderen Teilen des Werkes hervorbrechen. So ist, um ein Beispiel zu nennen, das biologische Wissen dabei, dem physikalischen in dieser Hinsieht den Rang abzulaufen – wobei man nicht so sehr an die Vernichtungsmittel zu denken braucht, als etwa an die künstliche Befruchtung von Mensehen: einem der schwersten Tabubrüche, die man ersinnen kann. Schon leben Zehntausende von vaterlosen Wesen auf dieser Welt, von Wesen, bei deren Zeugung Liebe nicht mitwirkte. Sie werden die Henker von morgen sein. Die Schaffung einer solchen Kaste geht weit über die antike Sklaverei hinaus.“

Der Realismus solcher Betrachtungsweise tritt auch zutage in Feststellungen, die jeder gewohnten Anschauungsweise widersprechen, aber gerade diese Gewohnheitsansicht aufs schlagendste widerlegen. So beispielsweise, wenn Jünger beweist, daß durch die Technik keineswegs die Welt im Zeitalter des Schnellverkehrs kleiner und zugänglicher geworden ist, „sondern daß es der Geist ist, der den Raum bezwingt“ und daß, „wo er nicht waltet, die Technik nur das Trennende vermehrt“. „Europa hat nie wieder die Einheit zurückgewinnen können, die es damals besaß“ (nämlich in den Zeiten etwa des Erasmus). Wer freilich an dieser Stelle Anwenden möchte, daß der heutige Zustand ja lediglich politischen Sachverhalten zur Last falle, der hat an den wichtigsten Sätzen des Buches vorbeigelesen.

Die Zitate mögen jedenfalls eine Vorstellung von der Tiefendimension dieses „Sanduhrbuches“ geben, das zudem eine höchst unterhaltsame, ziemlich vollständige Entwicklungsgeschichte der Uhren enthält und am Ende auch nicht ganz des Ausblicks auf mögliche Befreiung aus dem dämonischen Räderspiel der mechanischen Zeit entbehrt. A-th