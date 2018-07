Die größte deutsche Versicherungsgesellschaft, die Allianz Versicherungs-AG‚ Berlin-München, konnte anläßlich der Einweihung ihres Neubaues in München eine illustre Festversammlung, an ihrer Spitze Bundeskanzler Dr. Adenauer, begrüßen. Der neue Gebäudetrakt bildet die Zentrale für 700 Mitarbeiter der Allianz in 27 Abteilungen für 17 Versicherungssparten. Im Rahmen des Festaktes gab Generaldirektor Dr. Goudefroy Zahlen Aber die erfreuliche Entwicklung der Gesellschaft bekannt. So wird eine Umstellung des 65 Mill. RM betragenden Kapitals von 2 11 angestrebt und die Dividendenzahlung voraussichtlich ab 1951 aufgenommen werden. Die Prämieneinnahmen dürften 1954 rund 400 Mill. DM (gegenüber 176 Mill. RM in 1938 im Reichsgebiet) betragen. Bei der Tochtergesellschaft, der Allianz Lebensversicherungs AG, Berlin-Stuttgart, erwartet man bis zum Jahresende rund 200 Mill. DM Prämieneinnahmen, 3,5 Mrd. DM Versicherungsbestand und 900 Mill. DM Vermögensanlagen. Durch den Verlust der Ostgebiete hat die Allianz etwa 40 v. H ihres Geschäftes verloren. Dadurch wurden 3000 Angestellte brotlos, die man trotz der unklaren Zukunft weitgehend in Obhut nahm. Die Gesellschaft hofft, bis zur ao HV am 25. Januar die Ergebnisse der Umstellungsrechnung, die vor wenigen Tagen der Aufsichtsbehörde eingereicht wurde, vorlegen zu können.

Auf eine erfolgreiche Aufwärtsentwicklung kann auch die Münchner Rückversicherungs Gesellschaft, deren Gemeinschaftsvertrag mit der Allianz gegenwärtig Im Mittelpunkt eines Meinungsstreites steht, hinweisen. Die Prämieneinnahmen der Gesellschaft, deren HV am 9. Dezember über die Abschlüsse der Geschäftsjahre 1952/53 und 1953/54 beschließen soll, stiegen von 181,84 Mill. DM in 1951 auf 234,56 in 1952 und auf rund 274 Mill. DM in 1953. Nach Mitteilung der Gesellschaft war der Geschäftsverlauf insgesamt befriedigend. Der HV werden 8 v. H. Dividende für 1952/53 und 9 v. H. für 1953/54 vorgeschlagen (1951/52 erstmals 6 v. H), werden. – er.