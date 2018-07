Inhalt Seite 1 — Verbot des Selbstrasierens? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ludwig Reiners

Vor dem ersten Weltkrieg hat die Preußische Eisenbahn – die Eisenbahnen waren damals Sache der Länder – etwa eineinhalb Milliarden jährlich abgeworfen und es hierdurch dem preußischen Staat ermöglicht, die Höchststufe der Einkommensteuer bei nur 4 v. H. zu halten. Damals hatte der bayerische Eisenbahnminister einmal den Gedanken, er könne durch einen günstigen Verkauf der bayerischen Eisenbahnen an das Reich eine große Verbesserung der bayerischen Finanzen durchführen; er fragte daher seinen preußischen Kollegen Breitenbach, was er davon halte. Herr v. Breitenbach erwiderte, eine Reichseisenbahn käme für ihn niemals in Frage, denn wenn der Reichstag in die Verhältnisse der Bahn hineinreden dürfe, sei es um die Rentabilität der Eisenbahn geschehen. Herr v. Breitenbach hätte sich als Prophet niederlassen können...

Nun wäre es freilich überaus ungerecht, zu behaupten, der gegenwärtige Fehlbetrag der Bundesbahn, über dessen genaue gegenwärtige Höhe dieRegierung denSchleier der Diskretion breitet, stamme ausschließlich aus Fehlern des Parlaments. Vielmehr haben eine Fülle von Umständen zusammenkommen müssen, um diesen Fehlbetrag zustande zu bringen, der jeden einzelnen Steuerzahler Geld kostet; denn über kurz oder lang muß dieser Fehlbetrag ja gedeckt werden. Eine der Hauptursachen für das Defizit war selbstverständlich die Entwicklung des Kraftwagenverkehrs. Aber man muß sofort hinzufügen, daß diese Entwicklung die Bundesbahn niemals so schwer hätte treffen können, wenn nicht einige überaus unglückliche gesetzgeberische Maßnahmen die Bahn auf das Gleis nach abwärts geschoben hätten.

Eine dieser Maßnahmen war zunächst die Regelung der Kompetenzen, die das Bundesbahngesetz 1951 gebracht hat. Durch dieses Gesetz wurden die Organe der Bundesbahn weitgehend entmachtet, und die Bahn wehrlos den Anordnungen des Bundesverkehrsministeriums preisgegeben, ein Zustand, den selbst ein gut fundiertes Erwerbsunternehmen nicht aushalten könnte. Bei jedem Vorstandsbeschluß der Bundesbahn müssen alle vier Mitglieder mitwirken; sie haben außerdem einerseits den Anordnungen des Verwaltungsrates und andererseits den Weisungen des Bundesverkehrsministeriums zu folgen. Bei einer derartigen Konstruktion ist die entschlossene Führung einer großen Firma unmöglich. Es ist nicht einmal gelungen, die Lage durchsichtig zu gestalten. Die Eigentümer des Unternehmens, nämlich das deutsche Volk, werden über die Einzelheiten der Wirtschaftslage der Bahn reichlich im unklaren gehalten.

Ein politischer Laie könnte vielleicht annehmen, daß der Gesetzgeber die Bundesbahn als ein staatseigenes Unternehmen bevorzugt habe. Aber das hieße die Fähigkeiten, die der Gesetzgeber in Wirtschaftsfragen zu entfalten pflegt, bei weitem überschätzen. Der Gesetzgeber ist grundsätzlich geneigt, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Aus diesem Grunde hat man also die Burdesbahn mit etwa 400 Mill. Kriegsschäden und anderen politischen Lasten beladen, die von Rechts wegen den Steuerzahler betrafen. Man tat ferner vermieden, organisatorisch durchgreifende Maßnahmen zu treffen, so daß im Zeitalter der allgemeinen Rationalisierung die Leistungen der Bundesbahn in Achskilometern je Kopf erst bei 79 v. H. der Vorkriegszeit liegen. Auch wenn man die Deutsche Bundesbahn mit der schweizerischen vergleicht, die notorisch mit besonders ungürstigen Geländeverhältnissen zu kämpfen hat, so kommt man zu erstaunlichen Ergebnissen. Die Zahl der Zugkilometer je Beschäftigten ist nämlich in der Schweiz l,75mal so hoch als in Deutschland...

Nicht genug damit, daß man die Bundesbahn organisatorisch behinderte und finanziell ungerecht belastete, entschloß man sich auch noch hinsichtlich der Kraftwagen einige Grundsätze der Steuerbelastung beizubehalten, die aus der Nazizeit stammten: man hat die Belastung der Bruttotonnenkilometer bei den Lastwagen, die die gefährlichste Konkurrenz der Bahn darstellen, unvergleichlich niedriger bemessen als bei den Personenwagen. Durch alle diese Fehler hat der Gesetzgeber die Rentabilitätsverhältnisse im Verkehrswesen verhängnisvoll verzerrt, und zwar so gründlich, daß es jetzt einer sehr behutsamen Hand bedürfen wird, um allmählich die Fehler zu beseitigen. Es zeigt sich nämlich immer wieder: Wenn der Staat sich wirtschaftlich betätigt, so richtet er in wenigen Jahren so viel Unheil an, daß eine ganze Generation daran zu tragen hat

In diesem Jahr hat sich nun der Gesetzgeber entschlossen, das Steuer kräftig herumzuwerfen Er will kurzerhand verbieten, daß die wichtigsten Massenverkehrsgüter auf Kraftwagen transportiert werden, und er will den sogenannten Werkverkehr weitgehend behindern, d. h. jene Lastkraftwagensendungen, die ein industrieller Unternehmer mit eigenem Wagen durchführt. Eine Anordnung, daß die Besitzer von Personenkraftwagen diese nicht benutzen dürfen, sondern mit der Eisenbahn oder mit bahneigenen Omnibussen zu fahren haben, ist anscheinend vorläufig noch nicht vorgesehen...