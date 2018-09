Die Wahlen in Bayern und Hessen haben eines deutlich gezeigt: es ist zweifellos verkehrt, Ergebnisse von Landtagswahlen mit denen zum Bundestag zu vergleichen. Zwar waren die Themen der Versammlungen überwiegend der Bundespolitik entnommen, insbesondere der Außenpolitik des Bundeskanzlers. Dennoch zeigen die Stimmergebnisse – ebenso wie die der Septemberwahlen in Schleswig-Holstein –, daß wohl gegenüber der Bundestagswahl, aber keineswegs im Verhältnis zu den letzten Landtagswahlen von 1950 wesentliche Verschiebungen eingetreten sind. Das ist auch gar nicht verwunderlich. Man darf nicht vergessen, daß der Entschluß des Wählers in so Verhältnismäßig ruhigen Zeiten, wie wir sie heute haben, viel weniger von Wahlreden beeinflußt wird als von täglichen Erlebnissen, die im Büro, am Stammtisch und in der Familie diskutiert werden. Es wäre eine Überschätzung der Parteipolitik, zu glauben, ihre Maximen hätten größeren Einfluß auf den Wähler als seine tägliche Umgebung und die kleinen Ereignisse des täglichen Lebens. In beiden Ländern sind denn auch die Verschiebungen der Kräfte seit 1950 nicht bedeutend, mit Ausnahme des erheblichen Gewinns der CSU in Bayern die ihre Mandatzahl von 27,4 v. H. im Jahre 1950 auf 38,0 v. H. steigern konnten. Ganz anders verhält es sich natürlich, wenn man die letzteBundestagswahl von 1953 zum Vergleich heranzieht, bei der die Kanzlermehrheit sehr viel stärker, der Besitzstand der SPD sehr viel schwächer war. Dies aber zeigt nur, daß Bundestagswahlen bei uns in hohem Maße zu Kanzlerwahlen geworden sind, was nicht, wie bei den Präsidentenwahlen der Vereinigten Staaten, der Verfassung, sondern der starken Persönlichkeit des jetzigen Bundeskanzlers zuzuschreiben ist.

In Hessen hat die SPD dank dem neuen Wahlgesetz ihre absolute Mehrheit im Landtag verloren. Sie könnte mit dem BHE, mit dem sie auch bisher gut zusammenarbeitete, eine Regierungskoalition bilden, und das versucht sie auch. Zwar hat der BHE den Wahlkampf mit nationalen, teilweise sogar nationalistischen Parolen bestritten – es ist bezeichnend, daß es ihm hier und dort gelang, der DP Stimmen zu entziehen – aber dieser Gegensatz zur SPD wird vermutlich beide Parteien nicht weiter beunruhigen. Es wäre zwar auch eine Koalition zwischen BHE, CDU und FDP möglich. Aber der hessische BHE hat noch nie auf die Bonner Konzeption und die Empfehlungen der Bundesminister Kraft und Oberländer Rücksicht genommen. Er hat stets durchblicken lassen, die Parteifreunde in Bonn sollten sich im Gegenteil nach den hessischen Bürgern richten.

In Bayern hat, wie gesagt, CSU einen erheblichen Gewinn zu verzeichnen. Sie hat jetzt 83 statt wie vorher 64 Sitze im Landtag. Damit besteht nicht mehr, wie bisher, der Zwang zu einer Koalition mit der SPD, um eine tragfähige Regierungsmehrheit zu erhalten. Zwar haben diese beiden Parteien sehr viel reibungsloser zusammengearbeitet, als man hätte erwarten können. Aber die CSU kann den Auftrag nicht einfach ignorieren, der ihr von den katholischen Wählern gegeben worden ist. Zwar ist es um die Frage der konfessionellen Schulen, die der Klerus zum Beginn des Wahlkampfes zu einem Hauptanliegen gemacht hatte, etwas stiller geworden, seit eine Umfrage von Emnid ergeben hat, daß 67 v. H. der bayerischen Eltern sich für die Gemeinschaftsschule entscheiden. Aber dies mindert nicht das Anliegen der Kirche, den sozialdemokratischen Einfluß zurückzudrängen. Die Möglichkeit einer neuen Regierungskoalition aus CSU, BHE und FDP ist daher durchaus ins Auge zu fassen. An ihr könnte auch die Bayernpartei teilnehmen, wenn es gelingen sollte, die Streitaxt zwischen ihr und der CSU zu begraben.

Für die Bundespolitik ist vor allem die Regierungsbildung in Hessen wichtig. Die Regierung Zinn hat dem Kanzler im Bundesrat oft Schwierigkeiten bereitet. Die bayerische Regierung hat schon bisher trotz ihrer Verbindung mit den Sozialdemokraten stets zur Außenpolitik des Kanzlers gestanden.