Man hat China lange als einen Satellitenstaat Rußlands angesehen. Wieweit das jemals berechtigt war, mag dahingestellt sein. Jedenfalls aber war in Ostasien deutlich zu spüren, daß mit dem Tode Stalins eine wesentliche Änderung eintrat. Für die kommunistische Welt war Stalin der Führer und Prophet. Wie beim Tode Mohammeds Streit über den rechtgläubigen Nachfolger ausbrach, so konnte die Frage entstehen, wer der geistige Erbe Stalins sein werde. Vom ostasiatischen Standpunkt aus konnte jedoch kein Zweifel sein, daß der rechtgläubige Kalif der kommunistischen Glaubenswelt Mao Tse Tung hieß, der sich unter keinen Umständen einem "jungen Mann" in Moskau namens Malenkow unterordnen würde. Was die Russen vor der Berliner Konferenz, Anfang des Jahres, zweimal vergeblich versuchten, erreichten sie in Genf. Die Peking Regierung wurde von den Westmächten als Gesprächspartner zugelassen; sie erschien mit einer ungewöhnlich starken Delegation und zum erstenmal trat sie mit aller Entschiedenheit als gleichberechtigter Partner auf. Zweifellos hat die Konferenz die Entwicklung im Fernen Osten erheblich beschleunigt, und die Russen haben daraus rasch und, wie es scheint, bereitwillig die Konsequenzen gezogen. Sie benutzten die Fünf Jahresfeier der chinesischen Republik zu umfassenden Gesprächen, und sie einigten sich mit Mao Tse Tung in einem Maße, das überraschen mußte.

Von dem Verhandlungsergebnis hat in Europa besonders die Rückgabe des Flottenstützpunktes Port Arthur Aufmerksamkeit erregt. Stalin hatte Anspruch auf die Festung, die 1898 an RußKai Scheks China rücksichtslos durchgesetzt und er benutzte sie später, um Mao Tse Tung seinem Willen gefügig zu machen. Während des Koreakrieges war sie eine Garantie gegen die Ausdehnung des Konflikts auf die Mandschurei. Stalin hatte zwar schon 1950, als er mit der Aufgabe der fernöstlichen Eisenbahn den Griff auf die Mandschurei lockerte, die Rückgabe Port Arthurs versprochen, aber ob er es gehalten hätte? Daß die Sowjets auf diese strategische Trumpfkarte jetzt freiwillig verzichten (sie werden bis zum kommenden Mai räumen), ist, wie Maos Propaganda verkündet, ein Zeichen ihres Vertrauens in Chinas Stärke und den Frieden im Fernen Osten. Vielleicht ist es jedoch noch etwas anderes, der Preis nämlich dafür, daß Moskau nicht bereit scheint , einen Angriff auf Formosa zu unterstützen, der zum Krieg mit Amerika führen könnte. Das war wohl auch der Grund, warum gerade Molotow, der als Außenminister allein eine Zusage hätte machen können, den Verhandlungen fernblieb. Mindestens so bedeutend wie Port Arthur ist die Freigabe der Provinz Sinkiang, um deren Durchdringung Rußland sich so lange bemüht hat. Der erste Einbruch gelang 1931 durch den sowjetischen Beauftragten Slawutsky, nachdem der chinesische Gouverneur Yang Tsenhsing ermordet worden war, und seit dem Krieg hatten die Sowjets durch ihre "Gemischten Produktionsgesellschaften" eine Art russisch chinesischen Kondominiums erreicht. Aus diesen Gesellschaften, die. Mao als Werkzeuge der Ausbeutung und der Kontrolle empfand, haben sie sich jetzt zurückgezogen, um — zumindest theoretisch — auf dem Gebiet der Wirtschaft und Technik die Gleichberechtigung herzustellen "Beide Partner werden", so heißt es im Abkommen, "einander technische Unterlagen übergeben, Informationen austauschen und Fachleute entsenden Das bedeutet übrigens, jdaß China, falls es vom Westen Industrieanlagen erhält, die Pläne und Erfahrungen an Moskau weiterleiten muß. Andererseits geben die Sowjets mit dem Einfluß auf die privaten Fluglinien ein hervorragendes Spionagenetz auf, auf das Stalin sich viel zugute tat.

Der Bau gemeinschaftlicher Eisenbahnlinien von Lantschau nach Alma Ata und von Tinmin an die mongolische Grenze wurde beschlossen, wobei die Russen keine Rechte auf chinesischem Gebiet in Anspruch nehmen. Die Bahnen werden den gemeinsamen Handel erleichtern, den Aufbau neuer Industrien im Nordwesten ermöglichen und China wirtschaftlich und strategisch von der Mandschurei weniger abhängig machen. Auch in der Inneren Mongolei ist der stille Kampf anscheinend zu Chinas Gunsten entschieden — die "Mongolische Volksrepublik" trat als vertragschließende Regierung im Gewand der Selbständigkeit auf, und es ist durchaus möglich, daß man die Vereinigung der Inneren und Äußeren Mongolei zu einem gemeinsamen Staat vorbereitet. Teil der Abmachung bildet schließlich eine Erklärung über Japan, das vor kurzem noch der gemeinsame Feind war, auf den die russisch chinesische Allianz ausdrücklich zielte. Jetzt bekennen sich beide zum "Grundsatz der friedlichen Koexistenz" und sprechen den Wunsch aus, Japan, das so viele Jahre nach Kriegsende noch ein "halb besetztes Land" sei, möge die Kraft zur Freiheit finden. Daß Moskau damit Kommunismus und Neutralität in Japan zu stärken und einen Bundesgenossen gegen Amerika zu gewinnen sucht, ist offensichtlich. Es denkt wohl nicht so sehr an einen förmlichen Frieden, den Japan nadi dem Vertrag von San Franzisko allein nicht schließen könnte, sondern an die tatsächliche Wiederaufnahme der Beziehungen.

Mit dieser Erklärung Japan gegenüber und den Vereinbarungen mit China hat Rußland die fernöstlichen Probleme, die ihm als Erbe des Krieges blieben, zum wesentlichen Teil erledigt. Die Sowjets sagen ihre Hilfe bei der Entwicklung Chinas zu, sie stellen rund 920 Millionen Rubel für die Industrialisierung zur Verfügung, also etwa eine Milliarde Mark. Das ist natürlich für ein Volk von fast 600 Millionen, verglichen etwa mit den deutschen 800 Millionen Mark Krediten an die kleine Türkei, nicht viel; von den Milliardensummen des Marshallplans ganz zu schweigen. Die Schlußfolgerung ist erlaubt, daß das russische Potential zu einer ausgedehnten finanziellen und wirtschaftlichen Unterstützung Chinas wohl auf längere Zeit nicht ausreicht. Es wäre aber voreilig, zu glauben, daß China, das kommunistisch ist — wenn auch von der Moskauer Orthodoxie abweichend wie etwa die Schiiten von den Sunniten — nun dem Westen in jeder Weise zur wirtschaftlichen Erschließung offenstünde. Denn was es seinerseits an Ausfuhrprodukten zu leisten vermag, ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr zusammengeschrumpft. Und welches Land wäre heute in der Lage, gewaltige Beträge zu gewähren und aufs Spiel zu setzen, um Lieferungen an China zu finanzieren? Das setzt zugleich der Bedeutung kürzlicher Besuche britischer Parlamentarier und japanischer Wirtschaftler in Peking, selbst bei bestem Willen zu gegenseitigem Handel, dieprak ""~~~ "" " Der Preis für diese Regelung in Ostasien ist nicht erkennbar. Das ist vielleicht nicht so sonderbar, wenn man bedenkt, wie die Russen sich anderen Nachbarländern gegenüber vergalten haben. Sie haben die Finnen zweimal, 1940 und 1945, entscheidend geschlagen und sie dennoch nicht unterworfen, sondern ihnen erhebliche Bewegungsfreiheit gelassen. Nach dem ersten wie nach dem zweiten Weltkrieg haben sie Nordpersien, Aserbeidschan, ohne Gegenleistung geräumt und auch die Wirren um Mossadek nicht ausgenutzt, das Land zu erobern. Offenbar respektieren sie, wie vielleicht auch jetzt in China, die Härte des Widerstandes, des nationalen oder internationalen, gegen offene brutale Gewalt. Wenn man denen, die ein wenig hinter die Moskauer Kulissen geblickt haben, glauben darf, sieht die russische Führung heute wesentlich anders aus als zu Stalins Lebzeiten. Es fällt auf, wie groß im Politbüro die Zahl der Mitglieder ist, die die technischen Ministerien verwalten. Was dies für die geistige Ausrichtung eines solchen Gremiums bedeutet, liegt auf der Hand.

Wenn man den Gedanken der älteren Schule folgen wollte, so würde man bei der Betrachtung der letzten Entwicklung wahrscheinlich auf die These stoßen, Rußland, das eigentlich immei nur Politik im Osten oder im Westen gemacht hat, wolle sich durch eine fernöstliche Neuordnung den Rücken frei machen, um sich im Westen um so energischer einzusetzen. Es ist aber fraglich, ob diese Arbeitshypothese auf das heutige Rußland paßt. Die andere Hypothese wäre, daß die fernöstlichen Verträge dem Bedürfnis entspringen, eine sichere Ordnung in allen Randgebieten der Sowjetunion herbeizuführen, und dann wäre es nicht ausgeschlossen, daß sich dieses Bedürfnis auch in Europa auswirken wird. Die Auflösung der gemischten Gesellschaften auch in den europäischen Satellitenstaaten und die neue, versöhnlichere Haltung Tito und der Türkei gegenüber sind hierfür Anzeichen. Wie weit dieses Bedürfnis Rußlands auf innerpolitischen, sozialen und vor allem nationalen Spannungen beruht, ist allerdings schwer zu übersehen. Paul Levtrkuehn