Von Paul Hühnerfeld

Es gibt zeitlose Probleme: wie der Mensch mit dem Bösen auf dieser Welt fertig wird, wie er seine Einsamkeit bekämpft, wie er in den kurzen Jahren des Lebens er selbst werden soll. Aber auch solche zeitlosen Probleme bietet der Schriftsteller seinen Lesern meistens in „aktueller“ Form dar: da wird aus dem Urproblem der Einsamkeit vielleicht eine traurige moderne Liebesgeschichte, aus dem Urproblem des Selbstwerdens womöglich ein gut erzählter Entwicklungsroman. Solche zeitgemäße Einkleidung ist durchaus legitim – sie fallen zu lassen, bedeutet, das Problem geradezu nackt und archaisch vor sich zu haben, ungezähmt von der Zivilisation. Wo sich der Schriftsteller solcher Begegnung stellt, begibt er sich in eine Gefahr, die ihn zerschmettern, durch die er aber auch zum zeitlosen Dichter werden kann. Zwei moderne Romanciers haben sich mit zwei ganz verschiedenen Problemen dieser Gefahr gestellt:

Davis Grubb: „Die Nacht des Jägers“, Roman, aus dem Amerikanischen übertragen von Susanna Rademacher (bei Lothar-Blanvalet, Berlin, 319 S., 15,60 DM) und

Dino Buzzati: „Die Festung“, Roman, aus dem Italienischen übertragen von Percy Eckstein und Wendla Lipsius (bei Biederstein, München, 328 S., 11,50 DM).

Dies ist die unheimliche Geschichte, die der junge Amerikaner Grubb erzählt, der mit diesem Roman sein erstes Buch schrieb, ein Buch, das sich drüben freilich sofort durchsetzte und den Namen seines Verfassers mit einem Schlag in die Reihe der großen amerikanischen Nachwuchsautoren stellte: der Vater der kleinen Geschwister John und Pearl hat in einer Anwandlung von Verzweiflung einen Raubmord begangen und 10 000 Dollar erbeutet. Er ist noch bis in seine Wohnung gekommen, dort aber greift ihn die Polizei. Die letzten Tage vor seiner Hinrichtung am Galgen muß er in der Zelle mit einem Sektenprediger verbringen, der nur seine Strafe wegen eines Autodiebstahls abbüßt – wiewohl er wahrhaft teuflische Untaten auf dem Gewissen hat: er ist ein „Blaubart“, im Anfall dämonischer Raserei hat er bereits einige Frauen getötet. Nun versucht er, dem Raubmörder das Versteck zu entlocken, in dem die 10 000 Dollar liegen, jene Beutesumme, die von der Polizei nicht gefunden wurde, obwohl der Verurteilte keine Zeit mehr hatte, sie auszugeben. Als der Mörder das Geheimnis mit ins Grab nimmt, steht es für den Prediger fest: die Witwe weiß um das Geld, ihr gilt es sich zu nähern.

So beginnt die „Nacht des Jägers“: als er in der Dämmerung an der Straße steht, ein drohender Schatten, der auf das Haus der Frau und ihrer beiden Kinder starrt. Am anderen Tag tritt er ein, nicht viel später heiratet er die Witwe. Zu diesem Zeitpunkt aber hat er schon gemerkt, daß nicht sie, sondern die Kinder wissen, wo das Geld ist. John und Pearl, der achtjährige Junge und das fünfjährige Mädchen, aber schweigen darüber, daß die Summe im Bauch der Puppe eingenäht ist, sie schweigen, weil der tote Vater sie schwören ließ, noch nicht einmal der Mutter das Versteck zu verraten. Und als der „Jäger“ auch die Mutter getötet hat, da fliehen sie mit der Puppe und einem Floß über den Ohio, der Mörder hinter ihnen her. Das Ende der Geschichte ist ein gutes Ende: eine tapfere Frau verteidigt die Kinder, der Teufel in Menschengestalt wird von der aufgebrachten Menge eines amerikanischen Städtchens gelyncht. Die Nacht des Jägers ist zu Ende.

Unverhüllt, ja grausam, begegnet der Dichter hier seinem Problem: wie der Mensch das Böse in dieser Welt bekämpfen kann. Das Böse scheint hier der Teufel selbst zu sein, ein Mann, in dem sich Dämonie, Wahn, Habgier und Perversion satanisch gemischt haben. Seine Gegenspieler: zwei unschuldige Kinder, in ihrer Unschuld jedoch auf tragische Weise befleckt, weil sie das Sündengeld des Vaters gegen das Böse verteidigen. Grubb erzählt mit schneidender Präzision diese Ballade des Bösen.