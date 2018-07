Dieser Tage hat Bundeswirtschaftsminister Professor Erhard den Gedanken geäußert, angesichts der zweifellos vorhandenen Anspinnung in der Wirtschaft gegebenenfalls auf das italienische Arbeitskräftepotential zurückzugreifen. Es ist dies das erstemal, daß ein solcher Gedanke quasi von amtlicher Seite geäußert wurde. Gleichzeitig hat aber auch Bundesarbeitsminister Storch eine Heranziehung italienischer Arbeitskräfte eindeutig abgelehnt. Er erinnerte daran, daß die deutschen Arbeitskräftereserven noch längst nicht ausgeschöpft sind und noch rund 50 v. H. der gegenwärtigen Arbeitslosen als nahezu voll verwendungsfähig angesehen werden müßten.

In der Tat dürften trotz des hie und da festzustellenden Arbeitskräftemangels und trotz der „Verknappungstendenzen“, von denen auch der letzte Lagebericht des Bundeswirtschaftsministeriums spricht, in der gegenwärtigen Situation noch keine ernsthaften Arbeitsmarktprobleme auftreten, die die wirtschaftliche Expansion entscheidend beeinträchtigen. freilich sind sich die maßgeblichen Regieringsexperten auch darüber im klaren, daß ein grundlegender Wandel in dem Augenblick zu verzeichnen sein wird, in dem die ersten Truppenaufstellungen in größerem Umfange erfolgen. Noch liegen de stärksten Schulentlassenenzahlen auf Grund der geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1952 und 1954 so, daß die künftigen männlichen und weiblichen Arbeitskräfte ihre durchschnittlich dreijährige Berufsausbildung 1955 bis 1957 abgeschlossen haben werden. 1952 waren 849 000 Schulentlassungen zu verzeichnen, davon 430 000 männliche. 1953 erhöhte sich die Zahl auf 984 000 (453 000 männliche), für 1954 werden im Bundesarbeitsministerium die Schulentlassenen auf 920 000 beziffert (471 000 männliche). Diese Entwicklung stärkt einerseits das Arbeitskräftepotential, andererseits mildert sie aber auch den in Aussicht genommenen 500 000-Mann-Aderlaß, der der Beschäftigtenzahlen durch die Truppenaufstellung angetan werden wird. Ab 1955 sinkt jedoch die Kurve rapide bis 50 v. H. und erreicht 1960 mit voraussichtlich nur 265 000 männlichen Schulentlassungen einen ausgesprochenen Tiefstand.

Neben dem „Mehrbedarf“ hat aber die zivile Wirtschaft auch mit einem zusätzlichen Bedarf an Arbeitskräften durch die Aufträge zu rechnen, die sowohl aus einer weiteren wirtschaftlichen Expansion, wie auch aus dem aufgepfropften Bedarf der Wiederbewaffnungsaufträge resultiert. Da in einigen Wirtschaftsbereichen jetzt schon praktisch Vollbeschäftigung besteht, können sich über kurz oder lang unliebsame Engpässe ergeben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß im Gegensatz zu der Ansicht von Bundesarbeitsminister Storch mancher Arbeitsmarktexperte – auch aus seinem eigenen Ministerium – die, Auffassung vertritt, daß das Reservoir der Arbeitslosen nur als sehr gering angesehen werden muß, weil die Arbeitslosenzahl vielfach unecht ist, sich im anderen aus nur noch beschränkt arbeitsfähigen Invaliden zusammensetzt, zumindest aber kaum die Fachleute enthält, die seitens des Arbeitsmarktes „gefragt“ sind. Ob es gelingt, die Quoten der erwerbstätigen Frauen Wesentlich über den augenblicklichen Stand hinaus zu erhöhen, wird ebenfalls bezweifelt. Eine gewisse stille Reserve bietet freilich die Bundesbahn, die personell noch stark übersetzt ist und größere Entlassungen, die als technisch möglich bezeichnet werden, bisher aus sozial- und arbeitsmarktpolitisches Erwägungen, unterlassen hat.

Unter diesen arbeitsmarktpolitischen Perspektiven, die zumindest die Möglichkeit ins Auge fassen lassen, daß im Falle der beginnenden Truppenaufstellung der Mensch „Mangelware“ wird, dürfte es nicht zu vermeiden sein, daß die Bundesrepublik einen notwendigen Arbeitermehrbedarf außerhalb ihrer Grenzen deckt, wenn die Rationalisierungsreserve der Wirtschaft erschöpft, ist. Insoweit wird von den Bonner Experten auch die Auffassung Professor Erhards geteilt. Freilich ergibt sich für einen solchen Fäll das schwerwiegende Problem, daß sich das ausländische Arbeitskräftepotential, insbesondere das italienische, zum größten Teil aus ungelernten Arbeitern rekrutiert. Eine Entlastung etwaiger Anspannungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt wird aber nur dann möglich sein, wenn es der Wirtschaft gelingt, die vorhandenen deutschen Arbeitskräfte in den einzelnen Wirtschaftszweigen bei einer Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte praktisch höher zu stufen. Hier liegt auch eine ernsthafte Bildungsaufgabe für die deutsche Wirtschaft, die nicht nur im Sinne der Berufsausbildung der Jugendlichen, sondern auch in der Weiterbildung der bereits im Arbeitsprozeß Stehenden betrachtet werden muß. Wie verlautet, wird sich das Bundeskabinett in der nächsten Zeit grundsätzlich mit den arbeitsmarktpolitischen Fragen und auch einer eventuellen Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte befassen. Entscheidungen irgendwelcher Art sind freilich vorerst nicht zu erwarten, da es ganz einfach „noch nicht soweit“ ist. So oder so wird es jedoch notwendig sein, mit Arbeitskräften hauszuhalten. gg.