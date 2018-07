Die Hamburger Margarine-Werke von Hinrich Voss, Hamburg 33, begingen am 7. Dez. ihr 50jähr. Geschäftsjubiläum. Aus kleinsten Anfängen erwuchs das Unternehmen unter der Leitung des Gründers und besonders unter derjenigen seines tatkräftigen Sohnes und Nachfolgers, des 1945 gestorbenen Generalkonsuls Alfred Voss, zu einem der führender Betriebe der freien Margarine-Industrie. Der Familie Voss blieb es zusammen mit ihren bewährten Mitarbeitern vorbehalten, die im Kriege schwer beschädigte Fabrik neu aufzubauen und dem Unternehmen wieder zu seiner heutigen Bedeutung zu verhelfen.

Neues Zweigwerk von Bosch. Die Robert Bosch GmbH, in Stuttgart hat eine Fabrik in Leinfelden (Württ.) erworben und wird im ersten Halbjahr 1955 einen Teil der Fertigung von Stuttgart nach Leinfelden verlegen. Nachdem die Firma Bosch vor einigen Monaten in Backnang die Räume einer Lederfabrik gemietet hat und Anfang nächsten Jahres einen Betriebsteil nach Esslingen a. N. verlegen wird, ist Leinfelden nunmehr der dritte Außenbetrieb, den Bosch innerhalb kurzer Zeit einrichtet.

Hoechst baut Erdöl-Spaltanlage. Die Farbwerke Hoechst AG hat mit dem Bau einer Erdöl-Spaltanlage begonnen, die dazu bestimmt ist, Rohöl nach neuen Verfahren in Olefine umzuwandeln. Das Unternehmen, das seine Kunststoffe und Lösungsmittel bisher auf der Basis von Karbid erzeugt hat, erwartet von dieser Anlage eine weitere Grundlage für seine Entwicklung auf dem Kunststoff- und Faser-Gebiet. Unter anderem ist beabsichtigt, aus einem Teil des gewonnenen Äthylens nach dem im Kohleforschungsinstitut von Prof. Ziegler entwickelten Verfahren Polyäthylen zu erzeugen. Die als Nebenprodukte anfallenden Gase sollen zur Herstellung von Ammoniak dienen und werden den Bedarf an diesem Grundstoff zum Teil decken.

Die Brown, Boveri & Cie AG, Mannheim, hat zum 21. Dezember eine ao. HV einberufen, die über die Erhöhung des Grundkapitals um 9 Mill. DM auf 45 Mill. DM unter Ausschluß des ges. Bezugsrechtes der Aktionäre Beschluß fassen soll. Das übernehmende Bankenkonsortium ist gehalten, die neuen Aktien den Aktionären im Verhältnis 4 : 1 anzubieten.

Ein sehr neuzeitlicher Kundendienst wurde von der Likörfabrik Erven Lucas Bols im Bereich ihrer internationalen Organisation eingerichtet. Er bezweckt eine schnelle und preisgünstige Abwicklung von Geschenksendungen der Erzeugnisse des Unternehmens nach allen Ländern der Welt. Diesem Kundendienst ist auch die deutsche Niederlassung in Neuss am Rhein angegliedert.