s. l., Berlin

Die Butter schmolz auf den Tellern und unangerührt blieben die Salate, die der Westberliner Arzt Dr. Wallner, Mitglied eines kommunistisch-inspirierten Kulturkreises, im Westberliner „Sachsenhof“ für hundert geladene Gäste aus Ost- und Westberlin bestellt hatte. Man traf sich zu einer Diskussion mit Johannes R. Becher, Kultusminister der Sowjetzone, der diesmal ein Halbdutzend prominenter Künstler von drüben mitgebracht hatte: Bert Brecht und Wolfgang Langhoff, die Maler und Bildhauer Seitz, Grzimek, Frankenstein, Sandberg und Max Lingner, dazu eine Reihe Ostberliner Journalisten, die hier zum erstenmal seit sieben Jahren mit ihren Westberliner Kollegen zusammentrafen. Der Andrang war so groß, daß der Raum um die Tische mit Stehenden dicht gefüllt war.

Es ist schwer zu sagen, was die Westberliner Journalisten hierher geführt hatte. An erster Stelle wohl der Wunsch, Becher „die Meinung zu sagen“, was von Anfang an eindeutig und sehr aggressiv geschah. So wurde gleich zu Beginn von Becher das Bekenntnis orovoziert. daß er als Mitglied des Zentralkomitees der SED sich als „voll verantwortlich für alle Maßnahmen des Zentralkomitees“ betrachte – womit das Gespräch eigentlich bereits sein Ende hätte finden können. Becher indessen handhabte die Diskussionsführung höchst geschickt und mit einem gelassenen Humor, der die Entsendung dieses urbangetarnten Funktionärs auf einen heißen Posten verständlich macht; im Zeichen einer auf „Koexistentialismus“ gerichteten Politik konnte er es sich denn leisten, einem westlichen Journalisten zu raten: „Ich möchte Sie bitten, mich nicht Minister zu nennen, das ist eine de facto-Anerkennung der DDR.“ Er erklärte sich bereit, eine Fahrt durch Westberliner Flüchtlingslager „ohne Begleitschutz“ anzutreten, hitzige Professorenkollegen zurechtzuweisen, gewisse Erkundigungen einzuziehen. – Als eigene Offerte steuerte er den Vorschlag bei, sich über gewisse „Variationen des großen deutschen Themas“ in gemischten. Ar- – beitskreisen zu unterhalten. Als Themen nannte er: freie Wahlen, „Kultur und Staat“, „Der Begriff der freien Persönlichkeit“ und „national“ Existenz oder Koexistentialismus“. Den Inhalt der Gespräche versprach er in Broschüren, unredigiert, Ost und West gleichermaßen bekanntzumachen.

Kritisch wurde es für Becher, der bis dahin souverän die Lage beherrschte, erst in dem Moment, als M. J. Lasky, Chefredakteur des „Monat“ Bert Brecht einige Seiten des „Monats“ für einen Artikel offerierte, der unverändert erscheinen sollte, wogegen der gleiche Platz in einem östlichen Publikationsorgan beansprucht wurde. Hier geriet der Angesprochene in deutliche Unsicherheit. Unter der Begelten sollte, sagte er schließlich zu. Es entspann sich dann eine erregte Debatte über die Freiheit der Kunst in der Sowjetzone, an der sich Journalisten und Künstler von beiden Seiten beteiligten. Hier lag ganz offenbar ein echtes Diskussionsbedürfnis vor, und hier, am konkreten Beispiel, zeichnete sich auch für den Westen ein Sinn solcher Gespräche ab. Möglich, wenn auch keineswegs sicher, daß sich von hier aus gelegentlich eine Erleichterung für die Landsleute im Osten ergeben könnte, mag sie auch nur taktische Gründe haben. So sicherte Becher immerhin selbst abstrakten Bildern einen Platz in der offiziellen Kunstausstellung der Zone zu, denn man habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. An irgendeine Form der Einigung war natürlich nicht zu denken, trotz Bechers Versicherung, man sei „einen Schritt weitergekommen“. Es war ein sonderbares und höchst zwiespältiges Gefühl, manche alten Kollegen, die sich seit Jahren nicht mehr gesehen und nur in Zeitungen heftig befehdet hatten, in einem Saale vereint zu sehen, und ein tragischer Schatten war nicht zu verkennen, als ein östlicher Künstler in der Debatte zu seinem westlichen Kollegen sagte:, „Wir kannten uns früher ganz gut, und ich bedaure, daß wir uns jetzt so gegenüberstehen.“ Wem sagt er das?