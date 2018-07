Von Ernst Wilhelm Eschmann

Ernst Wilhelm Esch mann wurde bekannt als Essayist, Romancier und Dramatiker. Aus seinen Werken: das Schauspiel „Alkestis“, die „Tessiner Episteln“ und der Roman „Die Tanne“.

Er ist wieder da.“ Unwillkürlich ahmte ihr Körper seine Haltung nach, als sie den Fensterstore fallen ließ, der, schon in der alten Heimat unzählige Male gewaschen, doch noch tadellos aussah. Es war die Haltung eines dicht an einer Wand Stehenden und an ihr Hinaufblickenden, die sie annahm, und die Tochter schloß die Augen; so sehr schien ihr die Mutter durch dies plötzlich über sie kommende Fremde entstellt.

Der Augenblick ging vorüber, als die ältere Frau mit entschiedener Bewegung den bunt gemusterten, die Außenwelt ausschließenden Stoffvorhang vor das feine Netz der gelblichweißen Seidenfäden zog, Es war eine der neuesten Erwerbungen; sie konnte sich nicht enthalten, ihn, immer wieder besitzergreifend, zu streicheln.

Die Stehlampe am Tisch mit den Büchern und Handarbeiten ließ das Gesicht der Tochter auf dem Sofa gegenüber im Dunkeln. Die Mutter ging zur Tür und schaltete die Deckenbeleuchtung ein. Die zu hoch aufgehängte Schale warf ein mittelbares, unbehagliches Licht auf das ganze Zimmer. Und doch, wenn auch noch so manches nicht zueinander paßte, sie brauchten sich nicht zu schämen, wenn man bedachte, daß sie als Flüchtlinge hierhergekommen waren, mit ganz wenigen Sachen, die sie gerade noch herausbekommen hatten. Wieviel hatten sie sich nicht schon angeschafft, nachdem die Tochter wieder im Beruf war und ihre Rente wie-, der lief und sie erst einmal anständig angezogen waren: die Betten und den bequemen Sessel für sie selbst und die Nähmaschine, die freilich noch nicht ganz bezahlt war, und eben die Beleuchtung.

Es war merkwürdig: aber seitdem der Mann unter dem Fenster aufgetaucht war, fühlte sie diese Errungenschaften wieder, die ihnen schon selbstverständlich geworden waren. Sie ärgerte sich über diesen Gedanken und beschloß, jetzt aber unbedingt die schon längst fällige Unterhaltung herbeizuführen.

„Ich frage dich: was soll das?“