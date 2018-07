Inhalt Seite 1 — Die Pioniere leben im Kibbutz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der erste Teil unseres Berichtes über Israel, den wir heute beenden, schloß mit dem Besuch tn einem Kibbutz an der Grenze zum arabischen Staat Libanon. Unsere Mitarbeiterin schilderte, wie die "Kibbutzniks" nach ihrer langen, harten Tagesarbeit sich abends zum Musizieren zusammenfinden. Bis elf Uhr wurde geprobt. Aber auch dann ging man noch nicht schlafen, obwohl um sechs Uhr früh für die meisten schon wieder die Arbeit beginnt. Gegen elf Uhr war nämlich Jehuda hereingekommen. In strahlender Laune. Er hatte gerade seinem ersten Lamm erfolgreich zum Eintritt in die Welt verhelfen. Jehuda stammt aus Amerika. Mit einem Ingenieur Diplom in der Tasche kam er nach Israel, Jetzt ist er Kibbutznik und hütet die Schafe von Yiftah. Ich fragte ihn, ob er sich etwas zum Lesen mitnähme, damit das Hüten nicht so langweilig wird "Schafe hüten langweilig?" antwortete er mir darauf. Komm mal mit mir, dann wirst du sehen, wie das Spaß macht, und daß man keinen Augenblick seine Gedanken woanders haben darf, wenn die Tiere gut bei Kräften bleiben sollen " Jehuda hatte seine Ziehharmonika bei sich. Er wollte die Geburt des Schäfchens feiern. Er spielte zum Tanz, und im Nu war er von Tanzenden umringt. Ich bin stolz darauf, daß ich schon mitmachen konnte — ich habe nämlich Horab tanzen gelernt. Die Horah ist ein schwungvoller Rundtanz, ler Volkstanz Israels, den man hauptsächlich in Kibbutzim tanzt; und ich lernte ihn von Ben, der , aus Marokko stammt und der beste Tänzer von Yiftah ist.

Nachts um eins bin ich dann todmüde in mein 3ett gefallen — in eines von vier Feldbetten in einem Barackenraum. Ehepaare haben je ein Zimner für sich. Hier in Yiftah gibt es noch keine iinder. Wenn sie später einmal da sein werden, iann werden sie nicht mit ihren Eltern zusammen wohnen, sondern in einem sogenannten "KinderHaus". Dort schlafen, essen und lernen sie, und croin die Eltern Feierabend haben, spielen sie mit ihnen. Zum Abendessen und Schlafen gehen sie Jann zurück in ihr Kinderhaus.

Wir hatten anderen Tages einen Nachzügler zum Essen — einen Lastwagenfahrer, der aus dem Tal gekommen war und Baumaterial gebracht hatte. Als ich ihm das Essen auftrug, sprach r mich auf hebräisch an, aber dabei mit so unverkennbarem " erlinisehem Tonfall, daß ich ihm auf Deutsch antortete. Er stammte wirklich aus Berlin, war allerJngs schon seit 20 Jahren in Israel. Er lebt in inem großen Kibbutz und hat mir vorgeschwärmt, e schön es dort sei: die modernen Steinhäuschen, <as Kinderhaus, die Felder und Apfelsinenhaine, d — die Konservenfabrik, die der Kibbutz erri Im Frühjahr überzieht sich der gelbe Wüstensand t einem zartgrünen, allerdings sehr dünnen und !(jttdem ich das gesehen habe, ist mir der OptimisMUS der Wüstenpipniere nicht mehr so unyerständ ich wie vorher. Diese Neusiedler Israels sind überzeugt, daß man durch Bewässerung sogar den Sandboden der Wüste für die Landwirtschaft zurückobern kann. Ich habe, während ich schreibe, übrigens gerade einen Beweis dafür zwischen den Zähnen: eine saftige Mohrrübe. Und vor mir stehen Körbe voll Tomaten, Salat, Rettich, All das ist auf künstlich bewässertem Wüstenboden gewachsen. Es schmeckt übrigens süßer als gewöhnlich. Angeblich soll das von dem salzigen Boden kommen. Ich verbringe gerade ein paar Tage auf einer Versuchsfarm in der Wüste Negev. Wer diese Wüste nicht gesehen hat, kennt nur die Hälfe des Landes, sie nimmt über die Hälfte von Israel sin. Hier begreift man, was es für die Israelis bedeuten würde, wenn man dieses Gebiet fruchtbar machen könnte l Und vor allem, welche ungeheure Aufgabe sich die Leute hier gestellt haben! Ich habe sogar mein erstes, kleines Scherfleir dazu beitragen können: eine halbe Stunde lang habe ich mich unentbehrlich gemacht: i<h habe nämlith zwischen den künstlich bewässerten Versuchsfeldern dieser kleinen landwirtschaftlichen Siedlung Vogelscheuche gespielt. Ja, sogar hier in der Wüste gibt es Vögel, die den Samen aus dem Erdboden holen und Löcher in die Früchte picken! Ich weiß kaum, was mich mehr beeindruckt: das, was man versucht, oder die Menschen, die an den Versuchen beteiligt sind. An diesem Phtz arbeiten nämlich, abgesehen von einigen Fachmännern, nur Jugendliche. Jungen und Madchen im Alter von etwa 16 Jahren, fast alles Stadtkinder. Sie kommen aus den verschiedensten Teilen des Lindes. Jede Schulklasse verbringt im vorletzten Schuljahr vierzehn Tage auf dieser Versuchsfarm im äußersten Süden des Landes. Den Kindern scheint es Spaß zu machen. Die jungen Menschen lernen auf diese Weise die praktische Arbeit in der Wüste kennen, von deren Erfolg so viel für Irael abhäagt. Ich habe mir auch das Pumpenhaus angesehen. Ein Ingenieur sieht dort nach dem Rechten. Er ist aus Deutschland eingewandert und übt denselben Beruf aus, wie vor seiner Einwanderung. Das ist eine große Ausnahme. Die meisten Juden, die nach Israel kamen, haben sich umstellen müssen: Ärzte und Rechtsanwälte, Kaufleute und Künstler wurden Landarbeiter, Handwerker oder Lastwagenfahrer. Nach ein paar Tagen reiste ich weiter. Wie üblich mit einem Lastwagen, der mich nach einer Fahrt über festgefahrenen Wüstensand im nächsten Kibbutz absetzte. Wieder wurde ich gastfreundlich aufgenommen. Und wieder zeigten mir meine Gastgeber voll Stolz, wieviel Wüste sie in wenigen Jahren bereits zum Blühengebracht hatten. Aber die Ernten waren bisher noch nicht groß genug, die hundert hungrigen Münder zu stopfen. Nur Zwiebeln gedeihen, diese allerdings in Hülle und Fülle und in wahren Prachtexemplar!, Sie sind die schönsten Zwiebeln im ganzen Land — und wurden im vorigen Jahr preisgekrönt. Aber auch die anspruchslosesten Kibburzniks können von Zwiebeln allein nicht leben. Da machte vor etwa drei Jahren die such, hier eine Industrie zu gründen. In acht von rund fünfzig Siedlungen im Negev erteilte sie Unterricht im Diamantenschleifen. Vor allem in solchen Siedlungen, die wahrscheinlich noch längere Zeit auf Hälfe angewiesen waren. Aa sieben dieser acht Orte verloren die Schüler allerdings bald die Geduld und gaben das Schleifen auf. Nur an einem Ort bestanden sie die Gedulds- und Gesebicklichkeitsprobs. Heute schleifen sie — neben ihrer landwirtschaftlichen Arbeit — imponierte Rphdiamanten die dann wieder ins Ausland gehen.

Immer drehen sich die Gespräche wir die These, daß Israels größter Sieg der Sieg übe , sein wird. Als der jüdische Staat Israel t, lebten im Staatsgebiet 600000 Juden, das ht etwa so viele Menschen wie heute in Essen wohnen . Und das ganze Land war ungefähr so groß wie Hessen: 21 000 qkm. Die Menschen hatten genug Platz, sich auszubreiten. Dann kamen plötzlich die riesigen Menschenmengen ins Land, jüdische Einwanc" — S sJtftp Teilen der Welt. Innerhalb von kurze LJ| Y & die BevölkerungszaM verdoppelt, td l l abes noch immer, aber — nur im riördlid, Landes war di Erde fruchtbar und verhaifiy? lig leicht zu bebauen. Mehr als die Hälfte des gesamten Staatsgebietes war Wüste: der ganze Süden, genannt "Negev". Israels Feinde waren voller Schadenfreude gewesen, als dem neuen Staat von der UNO dieses Gebiet zugesprochen worden war; ein völlig wertloses Anhängsel, hatten sie gemeint; Hunderte von (Quadratkilometern Wüstensand und Gestein. Fast niemand kannte aus der Nähe diese Mondlandschaft, außer den paar Wüstnnomaden, die sie mit ihren Kamelen kreuz und quer durchzogen. Den Juden blieb der Hoffnungsschimmer. In urah Zeiten mußte dieses Gebiet einmal äußerst fruchtbar gewesen sein. Das wußten sie aus der biblischen Geschichte. Archäologen hatten auch Reste von menschlichen Siedlungen gefunden und untrügliche Zeichen dafür, daß sich die Menschen, die dort gewohnt hatten, vom Ackerbau ernährten. Außerdem hatte es in einer Prophezeiung des weisen Moses geheißen: die Juden würden ein Land ihr eigen nennen, in dem "die Steine aus Eisen und die Berge aus Kupfer" sind. Eindeutig hatte er dabei vom Süden gesprochen, dessen äußerster Zipfel am Roten Meer Hegt.

Die Israelis schickten also Expeditionen aus, die zunächst einmal Landkarten von dem Gebiet anfertigten. Denn nicht einmal Karten gab es bis dahin. Diese ersten Pioniere waren mit Proviant für viele Wochen versehen. Ständig mußten die Männer auf bewaffneter Hut sein: die Beduinen wollten keine Eindringlinge in ihrem bisher unumstrittenen Reich dulden.

Nach zweijähriger Forschungsarbeit im Negev konnte man schon hoffnungsvoll auf diese Wüste blicken. Wissenschaftler hatten behauptet, daß sich das Klima dort während der vergangenen Jahrtausende nicht geändert habe, daß damals auch nicht mehr Regen gefallen sei als heute. Wie aber hatten die Menschen es verstanden, mit dem wenigen Wasser, das die Natur spendete, ihr Land fruchtbar zu machen? Die Israelis haben nun Beweise dafür gefunden; unterirdische Brunnen, durch die sich die Siedler das Grundwasser zunutze gemacht hatten; Reste von Kontrolldämmen in den Wadis (ausgetrocknete Flußbetten) und Terrassenanlagen, durch die die winterlichen Regengüsse auf die Felder gelenkt wurden. Staudämme hatten den Überfluß für regenarme Zeiten aufgehalten. Man fand auch Reste von sogenannten Tauhügeln. Das sind eine Art von Steinfallen. Durch die großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht entsteht in der Wüste Tau, und der wird von solchen Steinhaufen aufgefangen. Von den Steinen rieseln dann die Tropfen in die bebaute Erde. Aber die Menschen, die in jener Zeit so klug und geschickt waren, fingen eines Tages an, das Land zu vernachlässigen und Raubbau mit der Natur zu treiben. Sie holzten die Wälder ab, um Brennholz zu haben. Die Bäume waren die Beschützer des fruchtbaren Bodens. Sie hielten mit ihren Wurzeln den Sand fest und das Wasser, wenn es im Winter als Regen vom Himmel stürzte. Als die Bäume verschwunden waren, wurde der Negev zur Wüste. Den Israelis stehen heute zwei Mittel zur Verfügung, um diese Wüste wieder zu kultivieren: die moderne Technik und die uralten technischen Vorbilder, die sich noch heute bewähren. Wie einst die "Alten", graben heute die Jungen nach Grandwasser, seien und speichern das Regenwasser, und ziehen den Tau aus der Luft. Und sie pflanzen Bäume, nicht nur, damit sie den Arbeitern in der glühenden Sonne Schatten spenden, sondern vor allem, damit sie dem Boden das Wasser erhalten. Aber selbst wenn man noch so geschickt die natürlichen Wasservorkommen im Negev ausnutzen würde, könnte man höchstens ein Fünftel der Wüste fruchtbar machen. Der Norden Israels ist wasserreicher als der Süden; also zapft man dem Norden Wasser ab und führt es dem Süden zu. Ober Hunderte von Kilometern werden Rohre gelegt, die das Wasser leiten. Langsam schiebt sich heute ein dicker Zementschlauch immer tiefer in die Wüste. Und langsam wird aus dem Wüstenboden wieder fruchtbares Land, durch Bewässerung und Düngung. Schon wachsen dort Kartoffeln und Gemüse, Weintrauben, Bananen, Datteln, Oliven, Getreide, Der Negev ist kein "totes Gebiet" mehr. Genau so wenig wie das sogenannte "Tote Meer", das ja auch zum Negev gehört. In höllischer Hitze, am tiefstgelegenen Ort der Welt, nämlich 400 Meter unter dem Meeresspiegel, bauen israelische Arbeiter Salz ab aus dem größten Salzlager der Erde. Tausend Jahre lang könnte die ganze Menschheit allein aus diesem Salzfaß ihre Suppe und Kartoffeln salzen! Bei der Teilung Palästinas nach Beendigung des jüdisch arabischen Krieges war die wichtigste Salzabbaustelle in arabische Hände übergegangen. Auf jüdischem Gebiet liegt das südliche Ende des Toten Meeres, die Stelle, an der die biblische SündenStadt Sodom gelegen haben soll. Bevor die Arbeit dort aufgenommen werden konnte, mußte zunächst einmal dieses Fleckchen am Ende der Welt, in ihrem tiefsten Tal, mit der übrigen Welt verbunden werden. Eine fast hundert Kilometer lange Straße wurde von dort nach Beerscheba, der Hauptstadt des Negev, gelegt. In der glühendheißen, vorsintflutlichen Landschaft sprengten die Wüstenpioniere Felsen in die Luft und trugen riesige Bergstücke ab. Sie dursteten, wenn sich der Wassertankwagen verspätete, der von weither kam. Und sie hungerten, wenn sich der Lebensmitteltransport verzögert hatte, weil der Wagen mit einer Panne auf der wüsten Wüstenstrecke liegengeblieben war. Der Bau dieser Straße soll bisher die größte technische und eine der größten menschlichen Leistungen im neuen Staat Israel gewesen sein.

Während des Straßenbaues wurden große Steinbrüche entdeckt. Sie werden das Baumaterial liefern für eine neue Stadt in jenem Teil der Wüste: die Stadt soll auf einer luftigen Höhe errichtet werden. Sie wird ein angenehmerer und gesünderer Wohnort sein für die Arbeiter am Toten Meer und in den Phosphatgruben.