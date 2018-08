ro., Reinbek

Unsere heimischen Holzarten entwickeln sich viel zu langsam, als daß sie den immer stärker werdenden Bedarf der Industrie an Nutzholz und Zellulose genügen könnten. Die Forstwirtschaft braucht daher einen Baum, schnellwüchsig wie die Pappel, aber von höherwertigem und härterem Holz. Darum haben Professor Weck und seine Assistentin Frau Dr. Kaminski von der Bundesforschungsanstalt für Holz- und Forstwirtschaft in Reinbek einen Versuch wiederholt, mit dem sich bereits 1942 die Forstakademie Eberswalde befaßt hat – die Akklimatisation von Eukalyptusbäumen.

Zusammenbruch und Nachkriegswirren ließen jenes erste Experiment scheitern. Dagegen lassen die bisherigen Ergebnisse in Reinbek durchaus Hoffnungen auf ein Gelingen zu. Die etwa 1500 Jungpflanzen, die in diesem Frühjahr in den Versuchsfeldern ausgepflanzt worden sind, haben den rauhen Sommer glänzend überstanden und bereits die stattliche Höhe von zwei Metern erreicht. Im vorigen Jahre wurde Samen argentinischer Eukalypten (Camaldulensis) ausgesät und im Gewächshaus kultiviert. Die gewählte Art muß auch in ihrer Heimat. Fröste bis minus 10 Grad aushalten. Man darf also erwarten, daß mindestens ein Teil der Pflanzen selbst einem harten norddeutschen Winter trotzen wird. Bis jetzt stehen sie noch immer gut belaubt. Eukalypten werfen ihre Blätter nicht ab, sondern tragen sie das ganze Jahr hindurch. Das einzelne Blatt erneuert sich ähnlich wie beim Menschen das Haar.

Mit denjenigen Bäumchen, die im nächsten Frühjahr gesund und stark dastehen, werden dann die eigentlichen Zuchtarbeiten durchgeführt werden.