Über die „Folgen der Entnazifizierung“ wurde vor einiger Zeit von einem Stab von Mitarbeitern des Instituts für Sozialforschung, an der Frankfurter Universität, das unter der Leitung der Professoren Horkheimer und Adorno steht, in zehn verschiedenen Gemeinden, und zwar in Dörfern, Klein- und Mittelstädten, eine Untersuchung vorgenommen. Die Leitung dieses Forschungsvorhabens lag in der Hand von Kurt H. Wolff von der Ohio State University. 180 Personen wurden befragt, von denen man annahm, daß von ihnen Einzelheiten zu diesem Thema zu erhalten sein würden. Weder die Wahl der Orte noch der Personen stellten einen repräsentativen Durchschnitt dar. Aber selbst mit dieser Einschränkung bleibt die Untersuchung sehr aufschlußreich.

Die Fragen, die einzelnen „Betroffenen“, das heißt ehemaligen Parteimitgliedern, Neutralen, die nicht der NS-Partei angehörten, Spruchkammerangehörigen, Gegnern des Nationalsozialismus, Angehörigen verschiedener sozialer Schichten, Berufe und Konfessionen gestellt wurden, bezogen sich auf ihre Urteile über die Entnazifizierung: Zustimmung oder Ablehnung? Wie war die Praxis? Wie hätte es besser gemacht werden können? Wurden die Schuldigen erfaßt? Was waren das für Leute, die da entnazifizierten?

Von den 180 Befragten haben sich 174 geäußert. In manchen Fällen sehr bereitwillig, „um dem Herzen einmal Luft zu machen“. Einem Mißtrauen, das eine freimütige Äußerung dem Befragten schaden könne, begegneten die Meinungsforscher kaum. Im allgemeinen sprach man über die Entnazifizierung wie über eine Episode, die der Vergangenheit, der Geschichte, angehört. Ausgenommen natürlich diejenigen, bei denen die materiellen Nachwirkungen des Verfahrens noch andauern.

Von fast allen befragten Personen wurde die Entnazifizierung abgelehnt, jedoch keinesfalls von einer einheitlichen politischen Haltung aus, sondern aus den verschiedenartigsten Gründen. So zum Beispiel auch aus echter Sorge um den jungen demokratischen Staat. Nur sieben Personen, alle entschiedene Gegner des NS-Regimes, äußerten sich positiv. Das heißt, sie bejahten das Prinzip der politischen Säuberung und die Art, wie nach 1945 in Westdeutschland entnazifiziert wurde – ein Prozentsatz, der bei einem „repräsentativen Durchschnitt“ zweifellos noch geringer ausgefallen wäre. Sechs dieser Zustimmenden waren der Ansicht, die Prozedur hätte durchgreifender gehandhabt werden müssen. Der Bürgermeister einer kleineren Gemeinde in der US-Zone kritisierte: „Die Ausführenden haben sich hinter Ausweichmöglichkeiten verschanzt, zur Rückversicherung oder aus Laschheit...“

Die Kritikef, die die überwältigende Mehrheit der befragten Personen darstellen, waren jedoch nicht in der Lage, Gegenvorschläge zu einer andersartigen Lösung mit dem Ziel der politischen Bereinigung zu machen. 643 ablehnenden Äußerungen standen nur 170 meist ziemlich unbestimmte und unklare Vorschläge gegenüber, „wie man es besser hätte machen sollen“. Dabei waren radikale Vorstellungen, wie etwa, man hätte der Volkswut freien Lauf lassen sollen, selten. Einzelne meinten, daß man ehemalige Nationalsozialisten mit Sonderabgaben oder – Steuern hätte belegen sollen. Oder man hätte die NS-Funktionäre ihrer Vorrechte entkleiden, sie aus den Verwaltungsstellen und gehobenen Wirtschaftspositionen ent-Existenz- kampf auszusetzen.

Die meisten Meinungen gingen dahin, daß man die bestehenden deutschen Gesetze und Gerichte als die Rechtsgrundlage einer Säuberung des politischen und staatlichen Lebens hätte benutzen sollen. Eine der Äußerungen: „Man hätte die wirklich Schuldigen vor ein ordentliches Gericht stellen sollen.“ So ähnlich waren 76 von 619 spezifizierten negativen Stellungnahmen formuliert. Der Begriff der „wirklich Schuldigen“ wurde dabei nicht genauer umrissen, auf jeden Fall verstand der Befragte darunter die anderen; er selbst war übrigens ein „Betroffener“, der einen der höchsten Ränge der SA bekleidet hat.

Nur kriminelle Delikte hätte man ahnden sollen, hieß es in 49 Fällen. Zum Beispiel: „Man hätte bei der Entnazifizierung nur Leute ermitteln sollen, die Verbrechen begangen haben...“ Oder: „Die wirklichen Verbrecher hätten vor einem deutschen Gericht abgeurteilt werden sollen...“ Es sei falsch gewesen, daß sich die Besatzung in diese Angelegenheit eingemischt habe, die besser eine Sache der Deutschen geblieben wäre.