Eine Weiiuaditsauswahl Budmer ist einer der wenigen originellen Jugendbucherzähler. Er arbeitet auch in seinem neuen Buch ohne jedes Klischee. Die Geschichte von den Kindern, die durch einen Zufall allein zu Hause bleiben, während die Eltern verreist sind, und nun das Haus auf den Kopf stellen, ist mit so viel echtem Humor und Situationskomik versorgt, daß selbst die Erwachsenen bei der Lektüre noch ihre Freude haben werden.

Valerie Boothby, "Knurr und seine Bande", (Greven Verlag, Köln, 158 S, DM 9 50).

Auch die Leitworte des großen Albert Schweitzers, die diesem Buch beigegeben sind, können nichts daran ändern, daß diese Erzählung eines Schäferhundes, der mit seinen Artgenossen eine Stadt erobert und durch den die Verfasserin der großen Idee der Tierliebe dienen will, manchmal ein bißchen albern und an anderen Stellen etwas sentimental erzählt ist. In Wilhelm Speyers "Kampf der Tertia" hat diese Idee in der deutschen Jugendbuchliteratur schon einmal eine vollendete Darstellung erfahren.

Richard Kitz, "Beim Oganga von Lambarene", (Enßlin & Laiblin, Reutlingen, 79 S, DM 1 80). Albert Schweizer ist uns in der letzten Zeit oft, vielleicht sogar zu oft, nahegebracht worden. Audi das vorliegende Buch weiß dem großen Forscher und Wohltäter der Menschheit keine neuen Seiten abzugewinnen.

Brigitta Schall, "Die Stadtkinder au! dem Bauernhof", (Sotapfel Verlag, Zürich, 130 S. f DM 9 40).

Eine recht hübsche Geschichte über das Landleben, die naiv und frisch erzählt wird, aber wohl nur für Kinder bis zu elf oder zwölf Jahren geeignet ist. Ruth Ködern, "Zwillingsreise mit Katzensprüngen", (Herder Verlag, Freiburg, 166 S, DM 5 80). Dies ist die Schilderung einer Reise an den Lago Maggiore, in der nicht nur der See und die Menschen, sondern auch viele Tiere vorkommen, die echt und nicht sentimental geschildert wurden, Günter Spang, "tohengrin schwant etwas", (Verlag Heinrich Ellermann, Hamburg, 210 S, DM 5 80). Spang hat sich als Jugendbucherzähler schon einen Namen gemacht: er besitzt oiiginelle Ideen wie die, über die Existenz eines Gerätes zu schreiben, das den Schülern für alle Zeiten die Qual des Leinens abnehmen soll. Ob solch ein Gerät etwas taugt oder nicht, darum geht es in seinem neuen Buch, indem der Autor freilich manchmal in seinen alten Fehler des naßforschen Tones und der PoüitGnhascherei zurückfällt.

Enid Blyton, "Geheimnis um eine giftige Feder", und "Geheimnis um eine verschwundene Halskette", (Erika Klopp, Berlin, je 180 S, e DM 4 80). Blyton ist beinahe schon ein Klassiker der modernen Jugefldbuchliteratur. Seine Geschichten sind echte Kriminalstories für Kinder, geschult an der Erwachsenenkriminalliteratiir Englands und Amerikas. So liefert er die "Sparte Unterhaltung" — allerdings im besten Sinne — auf dem Gebiet der Jugendbuchliteratur.