Der am 29. November abgeschlossene Monatsbericht der Bank deutscher Länder zeigt in der Beurteilung der konjunkturellen Lage wesentlich andere Nuancen, als der gleichzeitig veröffentlichte, aber nur den Oktoberverlauf berücksichtigende Lagebericht des Bundeswirtschaftsministers. Während dieser nämlich noch keinerlei bedenkliche Entwicklungen sehen will, wird von der Bank deutscher Länder gleich an mehreren Stellen ihres Berichtes (der übrigens die Aktienmärkte – wie üblich – nicht mit in die Betrachtung einbezieht) sehr deutlich vor dem boom gewarnt, in dessen Sog immer mehr Teilgebiete der Wirtschaft nun hineingeraten. Wer sich (in Unkenntnis, wie weit die Dinge bereits gediehen sind) mit der bequemen Formel vom „normalen Expansionswachstum“ salvieren möchte, wird gebeten, auf Seite 20 des Berichtes nachzulesen, wie man in Frankfurt über die Lage der Grundstoff-, Produktionsgüter- und Investitionsgüter-Industrien urteilt. Es heißt da: „Verschiedentlich sind die vorhandenen Kapazitäten ... soweit ausgenutzt, daß es nicht mehr ohne weiteres möglich ist, die wachsende – aber zum Teil wohl über dem effektiven Verbrauch liegende – Nachfrage ganz so prompt wie bisher zu befriedigen. Die Lieferfristen sind daher hier und da etwas länger geworden.“

Da haben wir also klipp und klar die Diagnose: „Übernachfrage.“ – Zur Lage der Verbrauchsgüterindustrien aber findet sich (auf der folgenden Seite) der inhaltsschwere Satz: „Im übrigen bedarf ... die allgemeine Konjunkturentwicklung zur Zeit gar keiner Stütze durch den Verbrauch.“ – Zur Lage in der Bauwirtschaft wird gesagt, daß neben dem „gewaltigen Volumen“ im Wohnungsbau die gewerbliche Bautätigkeit wieder erheblich wächst (entgegen den vor Jahresfrist gestellten Prognosen, auf Grund deren das Wohnungsbauprogramm seinerzeit aufgestockt worden war), und daß sie „ihrem konjunkturellen Grundzug nach vorläufig auch noch weiter wachsen wird“. Dazu heißt es: „Immerhin zeigen die Spannungen, die im Verlauf der diesjährigen Bausaison aufgetreten sind, daß bei der weiteren Durchführung der öffentlichen Bauprogramme (einschl. der mit öffentlichen Mitteln unterstützten Pläne) auf die Kapazität des Baugewerbes verstärkt Rücksicht genommen werden muß.“

In dem Abschnitt über Preise und Löhne wird zur Nachfragesteigerung (oder -übersteigerung) gesagt, daß es in einzelnen Bereichen auf Grund der derzeitigen Produktionsgegebenheiten nicht mehr ohne weiteres möglich gewesen sei, die Entstehung von Marktspannungen – mit Tendenzen zum Preisauftrieb – zu verhindern... Zunächst ist in diesem Zusammenhang von verschiedenen Nahrungsmittelmärkten die Rede; danach folgt eine Aufzählung der Engpässe im Bereich der Bauwirtschaft: Rundholz, Schnittholz, Mauersteine, Dachziegel, elektrische Kabel, Sanitärkeramik ...

Das ist aber noch nicht alles; die Zellstoff- und Papierindustrie (auch bereits die Möbelindustrie) sind „durch die Steigerung der Holzpreise in Mitleidenschaft gezogen“; ferner ist im Bereich der eisenschaffenden Industrie „ein gewisser Ausschlag des Preisbarometers zu spüren“, und schließlich sind verschiedene Einfuhrrohstoffe der gewerblichen Wirtschaft (Kautschuk, Buntmetalle) „im Preise gestiegen“. Wenn auch die Preisbewegungen noch vielfach divergieren, eine allgemeine Anstiegstendenz also (weltmarktmäßig...) nicht vorliegt, so „sollte das doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß auf einzelnen Gebieten Anspannungen entstanden sind, die nicht weiter verschärft, sondern, soweit das durch spezielle Maßnahmen ... möglich ist, vielmehr gemildert werden sollten“.

Ob das in diesem Zusammenhang empfohlene Spezialrezept („eine gewisse Beschränkung in der Ausdehnung des Wohnungsbaues“) richtig ist, darüber möge sich die Notenbankleitung mit dem zuständigen Bundesminister, Herrn Preusker, auseinandersetzen; wahrscheinlich wird man ja nun endlich zu etwas besseren Methoden der Wohnbaufinanzierung kommen: will sagen, zu einer Beschränkung der (als Kapitalvernichtung großen Stils anzusprechenden) Subventionspolitik, unter der bisher die Kapitalmärkte gelitten haben, und die nunmehr die Baumaterialmärkte in Mitleidenschaft zieht. Aber das ist, wie gesagt, ein Spezialproblem. Vom Grundsätzlichen her ist jedenfalls zu sagen: die Zentralbank wird – sofern das, was in ihren Monatsberichten gesagt ist, nicht etwa bloß konstatierend gemeint ist und es damit sein Bewenden haben soll – sich nicht mehr lange damit aufhalten können, diesem oder jenem Ressort der Bundesregierung unverbindliche Ratschläge zu geben; sie wird wohl bald gezwungen sein (und vielleicht hat sie damit, durch Heraufsetzen der Geldmarktsätze, bereits damit begonnen ...), das kleine und das grobe Geschütz aus ihrem Arsenal herauszuholen, um es in Stellung zu bringen. Der Gegner ist nicht etwa (primär) „die Krise“, sondern der boom, hinter dem die Krise heraufzieht – unabwendbar wie das Schicksal, wenn man ihrem Vorreiter das Feld überläßt. Die große wirtschaftspolitische Aufgabe, jetzt und in den wenigen Monaten bis zum Einsetzen der „Frühjahrsbelebung“, wird es sein, die Gefahren einer übersteigerten und sich dann überschlagenden Hochkonjunktur rechtzeitig zu bannen: solange sie eben noch abwendbar sind. Je früher etwas geschieht, um so besser ist es, weil heute die Dinge noch mit leichter Hand zurechtzurücken sind, an die man später, wenn der Karren erst einmal gründlich verfahren ist, mit einem beträchtlichen Kraftaufwand herangehen muß. E. T.