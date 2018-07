Der Liquidationsvorstand der IG-Farben i. L. hat gleichzeitig mit der Ankündigung eines alliierten IG-Liquidationsschlußgesetzes der Öffentlichkeit den Entwurf einer Liquidationseröffnungsbilanz vorgelegt. Sie bringt keine Überraschungen, sondern nur eine Bestätigung dessen, was man schon lange weiß. In den Liquidations-Anteilscheinen stecken, wenn die Rheinstahl- und Hüls-Holding-Anteile ausgeschüttet sind, nur noch spekulative Werte. Der rechnerische Überschuß der Aktiva über die Passiva reicht nämlich bei weitem nicht aus, um die 135 Mill. DM zu decken, die aus dem Liquidationserlös vorweg noch an die zwei großen Nachfolgegesellschaften zu zahlen sind. Von den ungewissen Konten hat nur das Ostvermögen eine große Bedeutung. Kommt es zum Zuge, dann werden die Liquidationsanteilseigner noch erhebliche Werte erhalten. Aus den sonstigen ungewissen Posten ist für sie nicht viel zu erwarten.

Auch bei einer sehr günstigen Entwicklung der Auslandswerte der IG-Farben, über deren Rückgabe laufend verhandelt wird, dürfte nach Abzug der Auslandsverpflichtungen kaum ein Betrag zu erwarten sein, der mehr ausmacht als das, was die Nachfolgegesellschaften noch zu beanspruchen haben. Es bleibt so als größerer Posten nur die Rückstellung für ungewisse Schulden in Höhe von 125 Mill. DM. Reicht dieser Posten aus oder enthält er stille Reserven? Niemand weiß dies beim Stande der bekannten IG-Prozesse und im Hinblick darauf, daß das Liquidationsschlußgesetz eine Verlängerung der Verjährungsfristen bringen wird, zu sagen. Jedenfalls haben die Liquidatoren es für richtig gehalten, die auf die Hüls-Beteiligungen der IG entfallende. Werte erst dann an die Aktionäre auszuschütten, wenn sie zur Sicherstellung der gegen die IG-Farben i. L. bestehenden Ansprüche nicht mehr notwendig sind. Praktisch heißt dies, daß auch die Hüls-Werte mit einer unbekannten Hypothek belastet sind, R g b.