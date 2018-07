Vor zwei Jahren hatte Israel einen regenreichen Winter. Ihm folgte eine Getreideernte in der Negev-Wüste, die die kühnsten Träume von Fachleuten und Laien weit übertraf. Die Rekordernte erforderte einen regelrechten „Katastrophen-Einsatz“: Hilfsarbeiter, Erntemaschinen und Erntegeräte aus dem Norden des Landes wurden „ausgeborgt“ und in den Süden geschickt. In 45tägiger Arbeit, Tag und Nacht, konnte die Ernte eingebracht werden. Lastwagen fuhren sechseinhalbtausend Fahrten – und jede Fahrt ging über einige Hunderte Kilometer – um das Getreide nach dem lichterbesiedelten Norden zu bringen. Diese Ernte ist für Israel das größte Ereignis jenes Jahres.

Der Negev hat viele Überraschungen zu bieten, acht nur über der Erdoberfläche, sondern auch unter ihr. Dort liegt ein Reichtum an Schätzen: Erze und Mineralien. Ein Schatz nach dem anderen wird entdeckt und gehoben.

Inmitten eines riesigen Kratergebirges in der Mondlandschaft des Negev baut man Phosphate ab. In solcher Menge, daß Israel schon bald seinen gesamten Bedarf an künstlichen Düngemitteln im eigenen Land herstellen kann.

Auch für die Herstellung von Glaswaren braucht Israel schon keine ausländischen Rohstoffe mehr. Bagger tragen nach und nach einen großen Sandberg in der Wüste ab. Der Berg besteht aus reiner Glaserde. Sie ist dort reiner als sonstwo auf der Welt, und ganz klares Glas wird aus ihr hergestellt.

Schon früher hatte man bereits Bodenschätze im Negev gefunden, unter anderem auch Mangan und Eisen. Aber immer noch nicht das Kupfer, das Moses in seiner Prophezeiung erwähnt hatte. Schon begannen einige Juden an der Wahrheit der Worte der Heiligen Schrift zu zweifeln. Da wurde eines Tages folgendes bekannt: Man hatte im Negev die Stelle gefunden, an der vor dreitausend Jahren der große König Salomon seine Kupferbergwerke betrieben hatte. Eine Gruppe von unermüdlichen Wüstenforschern war im tiefsten Süden, in der Nähe des Roten Meeres, auf ein besonders auffallendes Bergmassiv gestoßen: drei riesige Felssäulen standen eng nebeneinander in einem Wüstental. In dem Schatten einer Felsspalte wollten die Männer während einer kurzen Rast Schutz suchen vor der glühenden Sonne. In der Felsspalte fanden sie außer dem langentbehrten Schatten das lange Gesuchte: dreitausendjährige Spuren der Vergangenheit, die Reste der Kupferschmelzöfen König Salomons. Nahebei fanden sie Holzkohle – Überbleibsel der Feuer, mit denen die Ofen geheizt wurden; und Steine von einer ganz eigenartigen, grellen, grünlichen Farbe: die war auf Kupfergehalt des Gesteins zurückzuführen.

Wieder rollten die Lastwagenkolonnen durch die Wüste. Sie brachten Arbeiter und Lebensmittel, Baumaterial und Maschinen an eine neue Arbeitsstelle. Die erste Bergarbeitersiedlung Israels entstand im Negev. Fast an derselben Stelle, an der der sagenhaft-reiche König Salomon vor dreitausend Jahren die großen Kupferschätze hob, mit denen er zum größten Kupferexporteur der klassischen Zeit wurde. Ende des vorigen Jahres konnte Israel bereits die ersten paar tausend Tonnen Kupfer im Negev fördern.