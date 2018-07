Inhalt Seite 1 — Kopf, Genie und Ellenbogen Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Viel’ Feind – viel’ Ehr’!“, kar.n man die Lebensgeschichte von ROBERT GERLING, die bis zu seinem viel zu frühen Tode im Jahre 1935 die Entwicklungsgeschichte der von ihm gegründeten Gerling-Konzern Versicherungsgesellschaften ist, überschreiben.

Die Situation im Jahre 1904

Am Anfang – gleich nach der Jahrhundertwende – stand eine Idee. Doch die Tat folgte schnell. Mit 1000 Goldmark Eigenkapital und der finanziellen Hilfe eines Freundes gründete ROBERT GERLING 1904 in Köln – 26jährig – das „Bureau für Versicherungswesen Robert Gerling & Co., mbH. Zu dieser Zeit beherrschten gut eingeführte, mit bedeutendem Vermögen ausgestattete Gesellschaften den deutschen Versicherungsmarkt. Sie waren auf dem Gebiet der Sachversicherung zudem in dem finanzstarken Feuer-Syndikat monopolartig zusammengefaßt. Die um diese Zeit größer und größer werdenden Industrieunternehmen an Rhein und Ruhr, die versicherungswirtschaftlich gesehen eine ständig wachsende Häufung an Versicherungsbedürfnissen darstellten, waren schon; längst mit der damals üblichen, wenig kulanten Art im Versicherungswesen unzufrieden. Hier fiel die Idee des jungen Gründers, ein System der Kapitalverbindung zwischen Versicherten und Versicherer zu schaffen, dem wirklichen Risiko angemessene Prämien zu bieten, fachliche Beratung durch engen persönlichen Kontakt zu gewährleisten, das Sicherheitsbedürfnis für menschliche und-materielle Werte zu befriedigen und großzügig und schnell Schäden zu regulieren, auf fruchtbaren Boden. Das war die Situation, als Robert Gerling begann, die alten Geleise des Versicherungswesens zu verlassen und die Fundamente zu dem Werk zu legen, das heute als „Gerling-Konzern“ ein bedeutender Faktor des Wirtschaftslebens ist.

ROBERT GERLING – derMensch

Jugendfrische und doch realistische Ideen, „Kopf, Genie und Ellenbogen“, wie er einmal selbst sagte, ließen die Persönlichkeit und sein Werk wachsen und zu dem werden, was es heute dank seines unbestechlichen, weitschauenden Blicks geworden ist. Kopf, Genie und Ellenbogen hat der Gründer zweifellos täglich gebraucht, als er als „Outsider“ begann, den Kampf gegen das scheinbar allmächtige Feuersyndikat aufzunehmen. Von seinen Gegnern verlacht und verhöhnt, bedacht mit wenig schmeichelhaften Bezeichnungen wie „Dutzendgründer“ und „Räuber im Assekuranzwald“ verfolgte er zäh und konsequent den von ihm für richtig befundenen Weg. „Viel’ Feind – viel’ Ehr’!“ Die Wahrheit des alten Sprichwortes erwies sich bei Robert Gerling.

Begeisterungsfähig und mitreißend, oft originell und humorvoll, voll Güte – das war die eine Seite des Menschen Robert Gerling. Sie war gepaart mit einer gesunden Mischung von Intelligenz, Beständigkeit, Tatkraft und gründlichem Fachwissen. Dieses gute Verhältnis war der Grundstein für die Kraft seiner Persönlichkeit, für das ihm von seinen Kunden überall entgegengebrachte Vertrauen und letztlich der Schlüssel zu seinem Erfolg, der in seltener Weise der Erfolg eines einzelnen war. Im Rainer-Wunderlich-Verlag Tübingen, ist fast zwei Jahrzehnte nach seinem Tode seine Biographie erschienen. „ROBERT GERLING – ein dramatisches Kapitel deutscher Versicherungsgeschichte“ vermittelt dem Leser ein anschauliches Bild des Mannes, den man als Reformer der deutschen Versicherungswirtschaft bezeichnen kann.