k. c. h., Allenstein

Kalinigradskaja Oblast“ – diese Bezeichnung trägt der sowjetische Verwaltungsteil Ostpreußens, der durch eine „Demarkationslinie“ vom polnischen Verwaltungsteil getrennt ist. Über verschiedene Grenzbegradigungen entlang der Trennungslinie gaben zurückgekehrte Deutsche aus der „Woiwodschaft“ Allenstein (jetzt Olsztyn) nähere Mitteilung. Die Erörterungen zwischen sowjetischpolnischen Kommissionen haben zum Ergebnis gehabt, daß verschiedene Ortschaften, die bisher von der Grenzlinie geteilt würden, endgültig in den sowjetischen Verwaltungsteil Ostpreußens einbezogen werden. Im Landkreis Gerdauen wurden die Ortschaften Dogen und Schiffus (Siwoszewo), im Landkreis Angerapp die Ortschaft Oberhofen (Mazucie) und im Kreis Goldap die Dörfer Kränterwiese und Spechtsboden (Szujki) von den Sowjets übernommen. Die in der „Woiwodschaft“ Allenstein zurückgebliebene deutsche Bevölkerung befindet sich außerhalb der zwanzig Kilometer breiten; Sperrzone entlang der sowjetisch-polnischen Grenze, die ausschließlich mit Sonderpapieren in Richtung Königsberg, dem jetzigen „Kalinigrad“ an drei, zweimonatlich wechselnden Kontrollpunkten passiert werden kann.

Den Berichten der zurückgekehrten Deutschen zufolge, beträgt die polnische Bevölkerungszahl an der Demarkationslinie Ostpreußens nur 10 bis 15 v. H. der Vorkriegszahlen; besondere Schwierigkeiten ergeben sich durch die ständige Abwanderung der nach Kriegsende angesiedelten Polen. Auf der polnischen Seite der Grenzlinie regiert das Urzad Bezpieczenstwa (Amt für Staatssicherheit), das die Entfernung aller Deutschen im Umkreis von fünfundzwanzig Kilometer verfügt hat.